Nueve consejos para pedalear por primera vez a Lo Vásquez

A las 18 horas del jueves 7 de diciembre, y hasta la madrugada del día siguiente, se interrumpirá el tráfico vehicular de la Ruta 68, que une Santiago con Valparaíso, para dar espacio a la Fiesta de la Inmaculada Concepción. Miles de fervientes religiosos peregrinarán a pie hasta el Santuario de la Virgen de Lo Vásquez, llevando plegarias y pagando mandas. Pero no serán los únicos que se tomarán la carretera.

La comunidad ciclista también aprovecha la ausencia de buses, camiones y automóviles en la carretera para lanzarse a la ya tradicional Cicletada a Lo Vásquez. Cada año, miles de aficionados a la bicicleta de todos los niveles —desde principiantes a avanzados— participan del desafío que los lleva a pedalear por tramos que van desde Santiago al Santuario, ubicado en la comuna de Casablanca (a cerca de 87 kilómetros), o directo hasta Valparaíso (unos 120 kilómetros).

Los más avezados, como Félix Henríquez, doblan la marca con un pedaleo de ida y vuelta. Esta será su decimoctava cicletada a Lo Vásquez: la primera fue en 1996. Es ingeniero, pero decidió dedicarse de lleno a la bicicleta y lleva 26 años siendo mecánico de una selección regional de ciclistas. En el ambiente es conocido como Don Bici, un proyecto con el que busca promocionar y educar sobre el uso de la bicicleta, a la vez que ofrece servicios mecánicos y se apresta a abrir una tienda para la venta de artículos relacionados.

Hay otros que llevan menos tiempo pero no se quedan atrás en intensidad. Timothy Ruedlinger es un ciclista nacional de ultradistancia —modalidad en la que se recorren rutas superiores a los 200 kilómetros— y su palmarés incluye triunfos en competencias nacionales e internacionales. Además, es organizador y guía de salidas para quienes se inician en este formato, también en el ciclismo de gravel y el ciclocross.

Ha participado de la cicletada a Lo Vásquez en cinco ocasiones. Recuerda cada una de ellas como experiencias “maravillosas” y llena de anécdotas. Como la última, en que acompañó a su novia, en un ida y vuelta que se interrumpió en el Túnel Zapata, donde se tiraron a dormir por el agotamiento. “Las risas no faltaron”, comenta.

Carmen Múñoz es kinesióloga pero hace 10 años decidió dejar de lado su carrera, al igual que su amiga arquitecta Constanza Uribe. Juntas fundaron Trip Helmets, una marca que nació de la necesidad de “tener un casco ergonómico, ondero, liviano y que cumpliera con todos los estándares de seguridad”, algo que, asegura, no encontraban en el mercado. Hoy venden modelos certificados de la marca así como otros artículos propios. “Este año estaremos en la ruta a Lo Vásquez con varios amigos”, adelanta.

Muñoz ha participado en la cicletada en tres ocasiones y dice que la experiencia “siempre es muy gratificante”. “Es una gran fiesta. Y si bien cada uno pedalea por su propia causa, todos somos uno”, asegura.

Una ruta segura pero compleja

La ruta a Lo Vásquez se considera de una dificultad básica-media. La autopista ofrece un buen terreno sobre el cual transitar y las subidas no son tan pronunciadas. De hecho, el camino hacia Valparaíso es mayormente en descenso. El cierre perimetral de la carretera y la multitud embarcada en la empresa ofrecen, también, un espacio seguro. “A la orilla del camino se llena de puntos de asistencia y negocios de comida”, comenta Don Bici.

Todo esto la hace un escenario ideal para la iniciación en cicletadas de este tipo. Sin embargo, hay ciertos factores que le añaden algunas dificultades a tomar en cuenta. “Son muchas horas sobre la bici, por lo menos cinco, y la mayoría lo hace de noche, sin descanso previo”, explica Henríquez.

Entre las complejidades está la temperatura ambiental y la falta de luminosidad en ciertos tramos del camino. Pero vamos por parte.

Consejo #1: La planificación es clave

“Acá la improvisación no se da muy bien, porque van muchas personas”, advierte Don Bici. Algunos puntos claves para que tu primera experiencia sea nada más que gratificante son los siguientes:

La preparación física

“Si en tu vida cotidiana no haces ningún ejercicio, es mejor no ir”, sostiene Don Bici. Este es un desafío de alta demanda física, por lo que el riesgo de sufrir lesiones o incluso accidentes aumenta, sobre todo cuando la musculatura y el organismo no se han preparado para la instancia. Algunas de las animitas que se pueden ver en el camino son, también, un recordatorio de la importancia de este punto.

Ruedlinger dice que una manera de prepararse es hacer salidas, dos a tres veces a la semana, en recorridos de entre 30 a 70 kilómetros. Quedando sólo siete días para la cicletada, las salidas deberían aumentar a cinco, dejando al menos una jornada de descanso para no sobrecargarse. También es importante coger experiencia en rodar de tarde y noche. Para ello, dice el ciclista, “sirve hasta irse del trabajo a casa” en bicicleta.

Ajustar la bicicleta

La larga distancia y las horas de rodaje ponen a los pinchazos, llantazos y rotura de cambios a la orden del día. Le pasó a Carmen Muñoz, quien en más de una ocasión pinchó rueda en el camino a Lo Vásquez. Por lo tanto, es importante que tu bicicleta cuente con una mantención en los últimos seis meses. De lo contrario, deberías hacerla antes del jueves.

“Hay que acondicionar la bicicleta para una ruta de entre 5 a 10 horas. Idealmente debe tener cambios y siempre bien regulados, ya que hay subidas. Siempre es bueno contar con empuñaduras que amortigüen impactos, poner cintas o bandas antipinchazos en las ruedas para evitar que vidrios, clavos y otros elementos cortopunzantes atraviesen el neumático”, recomienda Don Bici.

Respecto al asiento, Henríquez aconseja uno de espuma de alta densidad. “Existe el mito de que más ancho y más blando es mejor, pero eso es inapropiado para tantas horas sobre la bici”, explica. “Nosotras sugerimos el Strong para las chicas por su anatomía, ya que permite el correcto apoyo de sus isquiones, y el Rie or Die para los hombres, por su diseño anti prostático, el cual evitará cualquier tipo de adormecimiento de las extremidades inferiores”, agrega Muñoz.

Sillín para bicicletas Trip Strong

Consejo #2: Viajar en grupo y planificar paradas

Si es tu primera vez, mejor hacer la ruta acompañado y mantener un ritmo que les ayude a no perderse entre tamaña multitud. “Si se separan, no se encuentran más”, asegura Don Bici. Por eso es importante, también, planificar algunas paradas para recobrar el aire, reagruparse y aprovechar de comer e hidratarse. Aunque nada de detenerse por mucho tiempo, pues “el cuerpo se enfría”. En la siguiente galería podrás encontrar las paradas recomendadas por Don Bici, así como otros consejos para este desafío.

Consejo #3: Dosificar

La inexperiencia lleva a cometer errores “de principiante”. El más común, dice Don Bici, es no dosificar la energía, comenzar pedaleando como si fuera el Tour de Francia, y llegar a medio camino agotados. Ruedlinger dice que esto es particularmente crítico en los tramos de entrada a los túneles, en los que la pendiente se inclina hacia el ascenso. “Tomándolo con calma y cada uno a su ritmo, se logra con creces. Hay que tener paciencia en las subidas”, dice.

Aprender a dosificar es sencillo. Ruedlinger dice que debes identificar las distintas intensidades que posees para pedalear y categorizarla en una escala ascendente de esfuerzo que vaya del 1 al 10. Lo ideal en la ruta a Lo Vásquez, es ir a una intensidad de 5 a 7.

Consejo #4: Alimentarse e hidratarse antes, durante y después

Una alimentación inapropiada es otro error común entre principiantes, y uno sumamente perjudicial para los objetivos. “A veces, la emoción de ir rápido te hace olvidar beber y comer arriba de la bici; cuando te das cuenta ya es muy tarde, y te sientes débil”, dice Ruedlinger. Su consejo es que, en esta última semana, no comas menos de tres veces al día y hacerlo con doble ración en la que predominen proteínas y carbohidratos.

¿Y el mismo día? Un consejo de la vieja escuela, aportado por Don Bici: “Un plato de fideos con huevo antes de salir, así no se va con el estómago vacío. Y una cucharada de maicena para reducir los peaks de glucosa”.

Durante la cicletada también será necesario tragar algo, idealmente alimentos de rápida absorción. Barras de proteína, geles energéticos, jaleas o dulces de membrillo son algunas alternativas aconsejadas por los entrevistados. Y cuidado con las tentaciones que hallarás en el camino, no vaya a ser que el estómago te juegue una mala pasada.

Hidratarse adecuadamente antes, durante y después de la cicletada también es fundamental. Idealmente con agua y bebidas con electrolitos que ayudan a la recuperación muscular.

Consejo #5: Ojo con el frío

A medida que te acercas a la costa, el clima se vuelve más frío y ventoso. Quienes han experimentado la cicletada, sostienen que la salida de los túneles y la madrugada en Casablanca son particularmente complejas. “Es algo que la primera vez subestimamos y no nos preparamos lo suficiente”, confiesa Carmen Muñoz.

“Ideal vestirse con una primera capa y encima un cortaviento, también aconsejamos llevar una bandana para abrigar el cuello, boca y nariz. Y unos guantes largos, que te protegerán tanto de las bajas temperaturas como de una posible caída”, agrega.

Don Bici recomienda a las y los más friolentos llevar una parka de plumas para la salida de los túneles, “ya que el cambio de temperatura es mucho”. Contar con bebidas calientes es también opción, pero cuidado que su efecto diurético puede llevar a la deshidratación.

Consejo #6: Invierte en una buena indumentaria

Otra prenda que ayudará a la comodidad es la calza de ciclismo. “Puede ser extraño al principio, pero es una buena decisión”, dice Don Bici. “La ropa normal genera rozaduras que dañan la piel. De hecho, el dato que no todos saben es que la calza de ciclismo se usa sin ropa interior”, agrega. Una polera de recambio, también, es una buena idea para la mañana siguiente.

Los anteojos de alto contraste no sólo te protegerán de los rayos del sol matinal, sino que también de los insectos y de las ráfagas de viento —y de lo que éstas arrastren.

El casco no puede faltar. Lo importante es que sea uno que cuente con certificación. En Trip Helmets, por ejemplo, tienen 25 modelos para elegir.

Casco de enduro Trip Euphoria

Consejo #7: Contar con un kit de repuestos y herramientas adecuadas.

Es imprescindible tener un bombín, una multiherramienta, desmontadores de neumáticos, llave para desmontar las ruedas, corta ruedas, dos cámaras de repuesto y un kit de parchado. Llevar una guía de bolsillo para reparaciones en ruta también es aconsejable. Así como un pequeño botiquín de emergencias con suero fisiológico, gasa, sachets de alcohol y puntos adhesivos.

¿Dónde llevar tanta cosa? Pues en alforjas o bolsos de bikepacking: puedes instalarlos adelante (front bag) o atrás (seat bag).

Tener luces delanteras y traseras es otro imprescindible. Las blancas, que van al frente, de al menos 400 lúmenes; y rojas sobre los 40 lúmenes, para la parte posterior. La recomendación es que sean fijas, ya que las intermitentes pueden afectar a otros ciclistas. A ellas puedes sumar un chaleco reflectante. Esto no sólo te ayudará a poner en alerta a otros de tu presencia, sino que también a tener mayor visibilidad en zonas de baja iluminación, como las salidas de túneles. Don Bici advierte que allí suelen aparecer de súbito los “ciclistas ninja”, o sin luces.

Multiherramienta 10 en 1

Consejo #8: Asegura estadía y el retorno

Lo ideal es contar con algún lugar al cual llegar, ya sea en Lo Vásquez o Valparaíso. De lo contrario, terminarás a la deriva en plena calle. En los últimos años, en la ciudad puerto se ha instalado un refugio ciclista para quienes emprenden la travesía. Este año será en el Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Brennett. Para alojarte aquí debes inscribirte con antelación.

Si tu preferencia es retornar una vez que se haya reiniciado el tránsito vehicular en la ruta 68 —desde las 8 horas del 8 de diciembre—, lo ideal es que llegues a destino cuando ya haya amanecido, por lo que tu salida desde Santiago debería ser a eso de la medianoche.

Consejo #9: Calma, no hay apuro

El último consejo lo da Don Bici: “Si lo hacen por primera vez, el secreto para pasarlo bien es hacerlo con calma y sin apuros”.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 1 de diciembre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.