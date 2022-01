Ciclistas a la moda: los mejores accesorios y prendas para pedalear

Es un hecho que la nueva-nueva normalidad incluye nuevas movilidades también. No solamente en lo que al pase de movilidad se refiere sino a nuestra manera de transportarnos. Se ha dicho ya bastante que el aumento del uso de la bicicleta es consecuencia de una suma de factores, que van desde una mayor conciencia ecológica, una decisión económica y también una declaración política de autonomía y autocuidado.

Pero también entra en juego la onda, una cosa de estilo y sensibilidad, además de una forma de vinculación social. Dime en qué andas y te diré quién eres. Por ende, la bici tiene también su propia estética, su moda.

Desde sus distintas miradas, cuatro ciclistas —Benja Hudson, rider profesional de BMX Flatland y diseñador de moda; Catalina Banfi, miembro de Pedalerxs Zona Oriente, publicista y co-fundadora de Trinomio Digital; Alfredo Irarrázaval, miembro del CicloClub (una de las agrupaciones de ciclistas más antiguas de Santiago); y Rafael López, rider de los equipos Safut y Mr. Haze— nos dieron sus recomendaciones de prendas esenciales (y otras no tanto) pero estupendas para pedalear con estilo.

Mochilas, bolsos y bananos

Aunque no es una prenda, sí es un básico. Una mochila o bolso cómodo y práctico es simplemente esencial para andar en bicicleta.

“Todas las mochilas Cotorra me gustan, pero el modelo Tordo en particular es mi favorito, porque tiene harto espacio, es simple y es bacán para pedalear. Tiene más espacio de lo que parece y es ultra cómoda como para usarla todo el dia”, dice Benjamín Hudson, que además enfatiza en que se trata de una marca con producción y costos éticamente responsables.

Mochila Cotorra Tordo

Alfredo Irarrazaval complementa con una opción para viajes en bici. “Lo mejor en bolsos para bikepacking es la marca inglesa Apidura. Velo Boutique es el representante oficial en Chile. Sus bolsos son ultralivianos y resistentes, por algo son los más usados para ultra distancia en el mundo”.

Mochila plegable Apidura 13 litros

Cata Banfi recomienda dos opciones: un banano WildLama hecho 100% de materiales reciclados y que se puede enganchar en el manubrio de la bici —”siempre me lo elogian”—, y el bolsito de Enhebra Estampa porque “es versátil, cómodo e ideal para llevar herramientas o una botella de agua”.

Banano Wild Lama Bike Reciclado

Banano Enhebra Estampa Maxi Roll

“La TTBag, de la marca chilena Choike, es para cuando salgo liviano y llevo lo esencial, como herramientas, billetera y celular.. Yo la uso para BMX pero está más enfocada en rutas y cicloturismo. Es cómoda y cumple su función muy bacán”, sugiere Hudson, que por estos días se encuentra promocionando lo que será el estreno de su documental What the Flat?

Bolso para bicicleta Choike TTBag

Calzas y culottes

Rafa López explica que hasta hace poco las marcas que dominaban la oferta de indumentaria para ciclistas “eran de afuera, sobre todo italianas”, y que hacerse de una buena indumentaria “era carísimo. La otra opción eran productos chinos, cuya calidad en realidad no es muy buena”.

Si se trata de calzas, estos coquetos shorts ajustados que seguro has visto que se usan para pedalear, López asegura que en SunckelSports tienen varias. Y no solo eso. Dice que son muy cómodas, con ajuste anatómico, para pedalear fácilmente varias horas sin molestias. “Hay impermeables o térmicas, y para el verano tienen unas especiales para el sudor”.

Culotte Sunckel Sports Essencial

Alfredo Irarrazaval dice que para pedalear una o dos horas, una calza más bien económica andará bien. Pero que si la idea es aventurarse a rutas más largas “es necesario utilizar una de más tecnología, con paneles compresivos en algunas partes para una mayor irrigación”. A esa suerte de “pañal acolchado” que tienen algunas en el trasero, no te rías, pero se llaman “culottes”.

Irarrazaval recomienda la calza Lameda Pocket, que venden en la tienda 5 Norte, sobre todo por “su muy práctico bolsillo”.

Calza Lameda Pocket 047

Si lo tuyo es algo más profesional y cuentas con un buen presupuesto, Alfredo dice que sí o sí vayas por lo que califica como “el Bugatti de las calzas”. “Su máxima calidad y tecnología te permiten pedalear por horas y horas sin ninguna molestia. No son baratas, pero si eres ciclista de verdad, valen cada peso”. Se refiere a este modelito Void Granite, hecho en Europa con un 78% de nailon reciclado.

Culotte Void Granite

Catalina Banfi dice que, como buena buscadora de ofertas, hurgó hasta encontrar las calzas Bodi Fit. “Son muy cómodas porque tienen tiro alto y un elasticado que mantiene la presión. No se desgastan como otras que después de usarlas un par de veces ceden. Además tienen un bonito diseño”.

Calza Body Fit Biker Zebra

Mangas, manguillas y guantes

Hace unos días escribimos sobre la importancia de protegerse del sol al momento de hacer deporte, cosa de que la actividad resulte beneficiosa y no perjudicial para la salud. Entonces, el dermatólogo Matías Gompertz advertía sobre la importancia de usar siempre filtro solar, además de “lentes y ropa que tenga protección UV y cubra la mayor cantidad de piel”.

En esa línea, para el ciclismo resulta esencial el uso de mangas o manguillas. Hace unas semanas, la periodista deportiva y entusiasta del ciclismo Verónica Bianchi nos decía que “las manguillas son muy útiles para quienes pasan varias horas pedaleando al sol”. Específicamente, recomendaba las de la marca Skin Series por su “gran capacidad de transpiración y capacidad de mejorar el rendimiento de los músculos del brazo”.

Manguillas Skin Series Unisex

Banfi complementa: “las mangas te protegen de quemaduras y sus consecuencias, como también del infame bronceado de camionero. Además sirven a full cuando cae la tarde y se pone medio fresco, y como ocupan muy poco espacio, las puedo llevar en el banano también”. Para ella son mejores las que no vienen con guante integrado, y sus recomendadas son las de la marca Rock Bros.

Mangas de ciclismo Rockbros

Continuando desde el brazo a la mano, Benjamín Hudson, propone los guantes cortos marca Trip, porque ofrecen frescura, ventilación y buen agarre.

Guantes cortos Trip

Chaquetas y tricotas

La tricota sin duda es el producto donde más se demuestra la vanidad del ciclista. “Te permite marcar la diferencia, llevar un estilo propio y combinar con el resto de tus accesorios”, explicó Verónica Bianchi en nuestra nota navideña.

“Pero lo más importante no es la apariencia sino su funcionalidad: que sea de colores llamativos, o que en sus bolsillos se puede llevar comida, herramientas, cámaras de repuestos o la misma ropa que nos vayamos sacando a la hora de pedalear”. Recomendó entonces los modelos de Athletic Sport.

Tricota de mujer Athletic Sport Aurora

Rafael López propone darse una vuelta por Smartlife Sports. “Sus tricotas son versátiles en el diseño: hay minimalistas, animal print, de todo. Siempre están sacando modelos nuevos y hacen descuentos en los veranos”. Agrega que el plus de esta marca chilena es que hacen ropa para principiantes y también con los requerimientos necesarios para deportistas de alta competencia.

Tricota de hombre Smartlife Splash

Un dato más lo aporta Cata Banfi con otra marca nacional. “Equipo Galgo tiene tricotas de excelente calidad y además son bastante cotizadas en el mundo cletero. La gracia es que puedes personalizarlas”. Sus precios están entre los 38 y los 42 mil pesos.

Benjamín Hudson propone una alternativa más streetwear con la chaqueta Goofy de la marca nacional Vander, la cual recomienda por su frescura, comodidad y por sus montones de bolsillos que le permiten cargar todo lo necesario para una tarde de pedaleo. Pero lo más importante, recalca, es que es una empresa comprometida 100% con el upcycling y el desarrollo de una industria de moda sustentable y zero waste.

Chaqueta Vander Goofy

Caps y lentes

Hablamos de cascos en este artículo y más que un accesorio es sin duda un elemento principal para conducir una bicicleta. Sin embargo, hay otros elementos para proteger tu cabeza y tus ojos y de pasada verte cool. “El uso de lentes es muy importante, tanto por seguridad como por salud. Chile Lentes trabaja con Oakley y ellos son los primeros en traer nuevos modelos y cosas llamativas, además de hacer buenos concursos por Instagram”, asegura Rafael López.

Anteojos Northweek Cycling

“El modelo Recto 2022, de Retrovision, me gusta mucho por cómo se adapta a la cara y la sombra que da. Tienen otros que son más técnicos de ciclismo, pero como a mí me gusta un estilo más relajado, me quedo con estos”, dice Hudson.

Anteojos Retrovision Recto 2022

“Los caps —una gorra más pequeña y ajustada, con una visera corta— son infaltables”, dice para concluir Catalina. “Ayudan con el roce del casco y además son un aliado bacán en verano para el sudor y también para el invierno, cuando el clima es más frío y húmedo. Los de Silvana Viedma son muy cool y tienen muchos diseños diferentes”.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 19 de enero de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.