Vamos de paseo: qué cosas debes revisar de tu auto antes de salir de vacaciones

“Qué le pasa, qué le pasa a mi camión: qué le pasa, qué le pasa que no arranca / Con tan buena, con tan buena conducción”.

Probablemente, al leer esas primeras líneas, pertenecientes al clásico “Conductor” de Chico Trujillo, un ánimo festivo, el recuerdo de un carrete o quizá hasta un deseo de baile embriagado se apoderó de su persona.

Pero lo cierto es que la cruda escena de quedarse en panne, y que el vehículo sufra un desperfecto técnico en plena ruta, no tiene nada de pachanguero. Menos si es en medio de las vacaciones, con toda la familia arriba del auto, achicharrandose en la carretera mientras esperan ayuda de la asistencia o de un buen samaritano.

¿Cómo podemos evitar —o disminuir al mínimo— la probabilidad de sufrir una situación como esa durante los viajes de verano? ¿En qué debemos fijarnos antes de hacer las maletas y partir a esas anheladas vacaciones?

Errores comunes

Orlando Villalobos, gerente comercial de Leasing Operativo en Gama Mobility, explica que el gran error que cometen las personas al momento de planificar sus vacaciones es no considerar el correcto estado del auto antes de lanzarse a la carretera.

“El error más común, y perjudicial por cierto, es no verificar si al auto le toca una mantención por kilometraje, o si el kilometraje que le falta para hacerla le permitirá recorrer lo que tiene planificado”, dice. “Otro grave error es no revisar el estado de los neumáticos. Y en tercer lugar, no verificar que la documentación se encuentre al día, disponible y accesible, lo que es también una grave equivocación”, enumera.

Dentro de las revisiones indispensables que hay que hacerle al vehículo antes de llevarlo a la carretera, para Villalobos están los siguientes:

Chequear niveles de lubricantes y fluidos

Revisar el estado de la batería y sus respectivos cables

Verificar las condiciones de luces y neumáticos, y revisar la rueda de repuesto

Comprobar el estado de la documentación del vehículo, en especial la revisión técnica.

No olvidar la expiración de la licencia de conducir

La gente es un poco dejada, dice Jaime Concha, gerente general de VulcaYa.cl, y muchos conductores se olvidan de la revisión de los neumáticos. Él sugiere con mucho énfasis chequear la presión de aire recomendada por el fabricante, ya que aparte de ofrecer seguridad sirve “para ahorrar bencina o petróleo, porque así el auto consume combustible de manera óptima, además de permitir un mejor agarre, pique y suavidad para el confort de la marcha”.

Algunas de las revisiones las puede hacer usted mismo, lector o lectora sobre ruedas. Otras, sin embargo, requieren de asistencia profesional. “Las revisiones de luces y de los niveles de aceite de motor, refrigerante y agua del sapito, el estado de neumáticos y presión de los neumáticos las puede hacer cualquier usuario”, cuenta Villalobos. “Las revisiones de otros niveles, como las inspecciones de freno y alineación, requieren asistencia de personal calificado”, asegura.

Señales de alerta

Es importante aprender a leer las señales con las que un auto puede estar manifestando sutilmente la necesidad de una visita al taller mecánico. Orlando Villalobos comparte algunos ejemplos de síntomas sutiles a los que es importante poner atención.

“Si el auto presenta chirridos o ruidos raros al frenar, falta de potencia al acelerar, tirones o resbalamiento del embrague, dificultad para arrancar, vibración del volante al circular a ciertas velocidades o al frenar, es signo de que hay que llevarlo a revisión profesional. Si hay un chirrido de ruedas al virar o humos visibles en el escape también”.

Otras recomendaciones clave para asegurar una conducción segura y agradable aparecen en el blog de Autofact: asegurarse que el sistema de climatización —el aire acondicionado— esté funcionando de manera óptima, ya que el calor puede provocar somnolencia. En ese mismo sentido, es muy importante revisar todos los cinturones de seguridad.

También es fundamental contar con las herramientas para cambiar el neumático y llevar los elementos de seguridad requeridos por si es necesario detenerse en el camino: esto es chaleco reflectante y triángulo de seguridad. Respecto de las herramientas, hay una que para Jaime Concha es particularmente fundamental.

Triángulo reflectante Autostyle 40x40x40 cm

“Es importante informarse respecto de los pernos de seguridad”, advierte. “Se trata de un perno o tuerca especial, que va en cada rueda y sirve para que no se la roben. Me ha pasado que hay personas que no saben eso, y a veces no lo chequean, sobre todo en algunas marcas como Audi, BMW, Mini, Kia y Peugeot. Cuando pinchan o quieren hacer una mantención no pueden sacar la rueda, entonces vuelven en grúa o les hacen pedazos la llanta. Es muy importante tener la llave de seguridad para esos pernos”, advierte.

Set de pernos de seguridad y llave DGP M12x1,5

Otro punto que resulta fundamental para que el viaje sea placentero y seguro es aprender a cargar el equipaje en el auto de manera funcional y precavida. Existen varios tutoriales al respecto que pueden resultar de utilidad.

“Es clave nunca dejar las cosas pesadas en altura sino que ojalá lo más abajo posible. También es importante verificar que los bultos, cajas y bolsas queden fijas entre sí, armar una especie de rompecabezas para que no exista movimiento entre ellas”, aconseja Orellana.

Las otras recomendaciones, indica, son dejar las cosas de uso rápido o necesario durante el viaje, como comidas, bebidas o abrigo, lo más a mano posible, además de asegurarse que ante un eventual salto o giro brusco los bultos no salgan proyectados. En cuanto a las cosas frágiles, siempre hay que dejarlas sin peso sobre ellas. “En lo posible, aconsejo amarrar la carga o cubrirla con una frazada, toalla o malla para protegerla”, concluye.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 18 de enero de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.