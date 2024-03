Cenco Malls cierra Lollapalooza Chile 2024 con experiencias únicas, invitados sorpresa y sorteo de pases para la próxima edición del festival

Este año, todos los centros comerciales de Cenco Malls llegaron juntos a Lollapalooza Chile 2024, siendo parte de algo mucho más grande. Cenco Costanera, Cenco Alto Las Condes, Cenco Florida, y toda la familia de centros comerciales de la Compañía en el país brindaron experiencias únicas y memorables, en el escenario principal Cenco Malls Stage, en el Perry’s Stage by Cenco Malls y en sus stands ubicados en el sector general, Lounge y Perry’s.

En los dos escenarios, se presentaron artistas de primer nivel. En el Cenco Malls Stage, Blink 182, Feid, SZA, Thirty Seconds to Mars, The Offspring, Phoenix, ¡Glup! y Tronic, mientras que en el Perry’s Stage by Cenco Malls, Kid Voodoo, Timmy Trumpet, Dom Dolla, Zhu, haciendo vibrar a miles de fanáticos.

El stand principal de Cenco Malls, en tanto, no pasó desapercibido. Durante los tres días que duró el festival, este espacio regaló sorpresas y actividades sin pausa. El grupo teatral musical Los Fi, sorprendió con shows con un lenguaje escénico único, mezclando la percusión con objetos reutilizados. También, contó con espacios de descanso con conectores de carga para smartphones, además de dos cabinas donde cientos de personas llegaron a personalizar su look con entretenidos peinados de colores, glitter machine y make up con cristales y diferentes diseños que conectaron con la energía del festival.

En la activación del sector Perry’s, los asistentes pudieron refrescarse ante las intensas jornadas de calor, en una estructura que, a su vez, se convirtió en un llamativo espacio iluminado durante la noche. Aquí, Cenco Malls sorprendió a sus asistentes con dinámicas y concursos, quienes participaron por pases para Lollapalooza 2025.

El 100% de los centros comerciales de Cenco Malls en Chile y Perú se abastecen a partir de fuentes de energía renovables y, como parte de ese compromiso con el cuidado del medioambiente, es que durante todo el fin de semana los stands ubicados en el sector general y lounge utilizaron paneles solares para su pleno funcionamiento.

LA SORPRESA QUE NADIE ESPERABA: ARCADE FIRE LLEGÓ AL LOUNGE DE CENCO MALLS

En el sector lounge, se vivió una verdadera fiesta el último día. Hasta el stand de Cenco Malls llegó Win Butler, vocalista de la banda canadiense Arcade Fire, quien luego de una exitosa presentación en Lollapalooza realizó un Dj set exclusivo junto al Dj chileno Cosmo Gonik y a Javiera Parra como invitada especial. Durante más de una hora, llenaron de energía el lugar e hicieron bailar a todos quien pasaban frente al stand.

Cuando ya se pensaba que no había más sorpresas, hasta ese mismo lugar llegó Tom DeLonge, guitarrista y líder de Blink 182. Y otra de las sorpresas de la jornada fue cuando Régine Chassagne, esposa de Win Butler y cofundadora de Arcade Fire, se robó todas las miradas y prendió el ambiente bailando junto al público al ritmo de clásicos tropicales y otros como Rock The Casbah de The Clash.