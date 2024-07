El S&P 500 ya no es tan diverso como antes. Por qué es importante

Muchos inversores tienen un fondo indexado al S&P 500 en sus carteras, pensando que es una forma poco arriesgada de seguir el ritmo del mercado y un contrapeso a otras posiciones como los bonos y las acciones internacionales.

Pero la mayoría no se da cuenta de que el índice ya no es lo que era, tanto en lo que respecta a su composición como a su riesgo.

Lo último en Pulso

Para evaluar las implicaciones de los cambios, mis ayudantes de investigación (Reema Hammad y Raheeg Joari) y yo recopilamos datos sobre el S&P 500 en los últimos 50 años, examinando cómo han cambiado los componentes del índice y, por tanto, su sensibilidad a las tasas de interés, su rentabilidad por dividendo y su volatilidad.

La principal conclusión: el S&P 500 se ha concentrado más en valores tecnológicos y financieros (y, por tanto, es más sensible a las tasas de interés) y está más correlacionado con otros índices de todo el mundo. Esto repercute en el modo en que los inversores pueden diversificar su patrimonio bursátil.

Más tecnología, más finanzas

En primer lugar, exploramos cómo ha cambiado la composición del S&P 500 a lo largo del tiempo. En la década de 1970, los sectores industrial y de materiales representaban el 26% del S&P 500, pero esta proporción ha disminuido con el tiempo y ahora es de sólo el 10,6%.

Por el contrario, la tecnología de la información y el sector financiero representaban el 13% del S&P 500 en la década de 1970, antes de convertirse en los sectores dominantes. En la actualidad, el sector financiero y la tecnología de la información representan el 42% del índice en peso, y la tecnología representa 29 puntos porcentuales de esa cifra.

De hecho, seis de las siete primeras posiciones del S&P 500 por incidencia pertenecen actualmente al sector tecnológico. Esto significa que el mayor riesgo que corren los inversores al invertir en el S&P 500 es el mismo que al invertir directamente en empresas tecnológicas: el riesgo de los tipos de interés, las elevadas valoraciones de los precios y las exageradas expectativas de crecimiento.

En cuanto a las medidas del precio de las acciones dentro del S&P 500, hemos asistido a un aumento de los niveles de valoración desde la década de 1970. El ratio promedio Shiller CAPE precio/beneficios -que es una medida ajustada a la inflación del precio de una acción dividida por los beneficios medios a 10 años- era de 13,5 en la década de 1970, y aumentó a más de 30 a principios de la década de 2020. Esto pone de relieve lo sensible que es ahora el mercado bursátil estadounidense a las tasas de interés. Las expectativas de crecimiento de los beneficios están en máximos históricos, e incluso un ligero cambio en las tasas de interés puede hacer descarrilar las valoraciones. Para ver esto de primera mano, los inversores sólo tienen que mirar a 2022, cuando la Reserva Federal de EE.UU. subió las tasas en 5 puntos porcentuales y el S&P 500 bajó un 20% en el año.

Además, la rentabilidad por dividendo del S&P 500 ha descendido del 4,11% en la década de 1970, al 1,45% en la década de 2020. Los dividendos reducen la volatilidad de las acciones para los inversores al mitigar las pérdidas, lo que significa que el S&P 500 ha perdido más de la mitad de ese baluarte de la cartera en las últimas décadas.

Correlación con los índices mundiales

Por último, observamos un aumento constante de la correlación entre el S&P 500 y los 10 principales índices bursátiles mundiales de Alemania, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Toronto, China, México y Brasil. En la década de 1970, la correlación media entre el S&P 500 y otros índices mundiales era de sólo 0,24, lo que significa que los rendimientos en una parte del mundo no solían coincidir con los de otra. A principios de la década de 2020, esta correlación se había disparado hasta el 0,70.

Esto tiene implicaciones para la forma en que un inversor piensa en la diversificación de sus acciones. En la década de 1970, uno podía añadir unos cuantos índices mundiales a las tenencias estadounidenses y obtener una reducción significativa del riesgo. Pero hoy en día, ya no funciona tan bien añadir el DAX de Alemania o el FTSE del Reino Unido para minimizar el riesgo de las participaciones en el S&P 500 de una cartera: hoy en día están demasiado correlacionados como para reducir tanto la volatilidad global de la cartera.

En resumen, el actual S&P 500 está muy concentrado en tecnología y muy correlacionado con otros índices mundiales, con una gran sensibilidad a los tipos de interés y sin la sólida rentabilidad por dividendos de antaño. Esto significa que la cartera 60-40 que funcionaba en la década de 1970 para abordar los problemas de diversificación ya no funciona tan bien y ya no funcionará añadir simplemente valores internacionales con fines de diversificación. Si los inversores desean obtener los mismos beneficios de diversificación que hace años, tendrán que ser creativos e incluir no sólo acciones y bonos, sino también materias primas, activos alternativos y otras clases de activos no correlacionados o débilmente correlacionados.