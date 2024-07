Mario Marcel le baja el tono a las críticas contra las AFP tras dichos de las ministras Jara y Vallejo

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, responsabilizó a las AFP de no generar las condiciones para facilitar el debate de la reforma previsional. Esto en medio de que el gobierno del Presidente Gabriel Boric busca que se apruebe la idea de legislar en el Senado.

Otro tema que marca el contexto del debate es que su par de Trabajo, Jeannette Jara, y la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, arremetieron contra la AFP en un tono duro durante los últimos días.

Mario Marcel baja el tono a las críticas contra las AFP tras dichos de las ministras Jara y Vallejo

“Las AFP se han opuesto a todos los cambios en el país y los han trabado. No han jugado aquí un rol neutro. Y la dificultad de tener una empresa que tiene tanto poder económico se expresa en que esta reforma lleva más de 10 años tratando de sacarse adelante. No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses exclusivos y no de los pensionados. Entonces creo que esto tiene que cambiar”, dijo la ministra Jara en entrevista con CNN. Dichos que luego los apoyó la vocera del gobierno.

Ante este contexto, el ministro de Hacienda atribuyó responsabilidad a las AFP sobre la discusión de la reforma previsional, pero en un tono menos duro en relación con los dichos de la ministra Jara.

“Lo que es claro y me parece bastante evidente, es que las Administradoras han estado haciendo campañas durante ya años, en términos de instalar ciertos conceptos, que a lo que llevan es que, dentro del sistema previsional, básicamente se insista y todo se resuelve a través de las cuentas de capitalización individual”, dijo Marcel en entrevista con radio Universo.

En esa línea, el ministro Marcel apuntó que las propuestas de las AFP conspiran contra el objetivo de “la posibilidad de igualar la situación de hombres y mujeres, porque la mujer es con el mismo fondo acumulado, jubilándose a la misma edad, tiene una pensión 15% menor que un hombre en las mismas circunstancias”.

“Tampoco tendríamos mejoras para los pensionados actuales, porque si se capitaliza en individual, entonces todo se acumulará en las cuentas y eventualmente van a mejorar las pensiones en 25, 30 o 40 años más. Entonces, eso es lo que hemos estado escuchando durante muchas campañas reiteradas en los medios de comunicación”.

Así, el secretario de Estado criticó la reciente campaña de las AFP en la materia: “La gente quizás no sabe que hay una campaña que aparece firmada por un hombre de fantasía, pero que es de la asociación de AFP, que dice que quiere que ocurra con su cotización adicional de 6%, Cuando sabemos que el proyecto de ley establece una cotización de cargo del empleador, no de cargo del trabajador, de 6%”.

“Eso, a su vez, distorsiona mucho las cosas, porque el día de mañana un empleador (...) (podría decir que) el 6% es tuyo, así que tú lo tienes que poner. Entonces, eso es lo que hemos vivido durante todo este tiempo”, agregó.

Sin embargo, el economista no planteó que la postura de las AFP genere una acción directa en la posición de la oposición: “Cuánto define la decisión de los parlamentarios versus estas cosas más generales del clima político, de las tensiones, la dispersión que se da también en buena medida en el Congreso. Bueno, eso lo dejo para personas que tienen más habilidades en el ámbito político”

De esta forma, el ministro Marcel descartó ir más allá en sus críticas a las AFP respecto a su rol para que la reforma previsional no avance en el Congreso. “En cuanto a las campañas de la AFP, etcétera, bueno, eso, en fin, no me pronuncio sobre eso, solo constato que hemos tenido campañas durante años sobre este tema”, agregó.

“Ahí cada uno evaluará cuánto incide eso sobre las decisiones políticas”, agregó.

En esa línea, el secretario de Estado resaltó el objetivo de buscar llegar a acuerdos en el Congreso. “En este momento creo que hay una buena probabilidad de llegar a acuerdos. Porque creo que se han ido acercando oposiciones, pero lo que tenemos que hacer es materializarlo en actos concretos propios del proceso legislativo como es la votación en general”.

“Es votar la idea de legislar del proyecto, no estamos hablando aquí de aprobar hasta en sus más ínfimos detalles una reforma, se está hablando de la idea de legislar, o sea, el Senado está o no de acuerdo en que haya reforma previsional”, apuntó Marcel, quien llamó al los parlamentarios a aprobar la idea de legislar en base con la demanda de la ciudadanía de mejorar las pensiones.

Sobre cómo ir avanzando en la discusión del proyecto en materia de pensiones más en detalle, el economista apuntó a que, “se destraba con tres cosas, se destraba con ideas, en segundo lugar, con diálogo y en tercero con voluntad política, esas tres cosas, esos tres ingredientes se necesitan, yo no concuerdo con que el tema esté en punto muerto, al contrario, ha habido bastante avance en el diálogo técnico, bastante avance en términos de las ideas que se han ido poniéndose en la mesa”.

“Yo diría que en términos de ideas y de contenido, creo que nunca hemos estado tan cerca de un acuerdo, pero por supuesto para que haya un acuerdo tiene que haber además voluntad política, entonces eso todavía no me está faltando, vamos a ver si eso avanza”, comentó.