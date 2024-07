Jara apunta a las AFP por demora en la reforma de pensiones: “No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico”

En una semana clave para el avance de la reforma previsional del gobierno del Presidente Gabriel Boric, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, apuntó a las AFP como uno de los principales culpables de que en Chile no se haya reformado el sistema previsional en los últimos años.

“Las AFP se han opuesto a todos los cambios en el país y los han trabado. No han jugado aquí un rol neutro. Y la dificultad de tener una empresa que tiene tanto poder económico se expresa en que esta reforma lleva más de 10 años tratando de sacarse adelante. No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses exclusivos y no de los pensionados. Entonces creo que esto tiene que cambiar”, comentó la ministra Jara en entrevista con CNN.

En esa línea, la secretaria de Estado sostuvo que la idea de terminar con el rol que hoy tienen las AFP se mantiene por parte del Ejecutivo: “Nosotros hemos propuesto la división de la industria, nos parece importante. Ahí si alguna AFP se quiere reconvertir en inversor, va a poder hacerlo como cualquier empresa”.

“Las últimas décadas la rentabilidad ha bajado de manera importante para los afiliados y sus fondos, pero las utilidades han subido de manera escandalosa para las AFP (...) El foco de la reforma tiene que estar puesto en los pensionados. Y para eso es necesario modificar la industria y cambiarla”, añadió Jara para criticar el rol actual de la industria.

Ante este contexto, la ministra Jara aseguró que un cambio en la administración de las pensiones no significa una exposición para una demanda de las AFP en instancias internacionales.

“Los cambios que aquí se van a hacer no impiden la participación del sector privado. Por el contrario, buscan que haya libre competencia y que la gente pueda, como le gusta tanto el slogan, elegir. Y va a haber una alternativa pública que va a ser a través del BancoEstado”, sostuvo.

“Aquí el problema que tenemos en el Congreso, y esa es la construcción de mayorías, porque nuestro Congreso Nacional tiene una mayoría opositora. No tiene una mayoría oficialista. Y, por tanto, depende del oficialismo, pero principalmente depende de la posición que este avance. Nuestro foco, más que en las AFP, está puesto en mejorar las pensiones y crear el seguro social”, agregó.

Por otro lado, la secretaria de Estado también arremetió contra la oposición con el avance de la reforma previsional, donde la idea de legislar se votará esta semana en el Senado. La ministra Jara apuntó principalmente a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei: “Ha dicho en más de una ocasión que el tema de las pensiones no es prioritario para los chilenos. Y me ha preocupado porque las encuestas, primero, dicen todo lo contrario, no sé de dónde saca ese argumento, pero me preocupa la influencia que puede ejercer sobre los senadores que con harto esfuerzo han mostrado voluntad para poder encontrarnos. Lo encuentro un poco irresponsable esos dichos porque los problemas no se solucionan ocultándose. No se solucionan de esa manera”.

En esa línea, la ministra Jara apuntó que antes de entrar en la discusión del contenido de la reforma se debe aprobar la idea de legislar: “Eso depende de la oposición. Mire, hay 14 temas en los cuales tenemos acuerdo. En los cuales podríamos avanzar. Pero esto depende hoy día de los votos de la oposición”.

Un escenario en que la secretaria de Estado responsabiliza a las AFP si la iniciativa no avanza en el Congreso. “No me cabe duda. Si aquí las que han operado son ella”, dijo la ministra Jara al ser consultada sobre la responsabilidad de la industria en la tramitación del proyecto.

Así, la ministra Jara matizó que la oposición y las AFP no son los mismo, pero si existirían parlamentarios que se dejan influenciar por esta: “Nosotros tuvimos la discusión en la Cámara de Diputados y un parlamentario del Partido Republicano leyó la minuta de la sesión de AFP, señalando que era una minuta de ellos, y la sesión de AFP al mismo momento publicó la minuta en Twitter”.