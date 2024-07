Las otras razones que gatillaron la salida de Frigolett de la dirección del SII

En medio de los coletazos de la salida de Hernán Frigolett de la cabeza del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la llegada de Javier Etcheberry en su lugar -aunque en un principio en carácter de subrogante-, el mundo económico comienza a desmenuzar las múltiples razones que gatillaron el sorpresivo cambio al interior del clave organismo fiscalizador.

Sumado a sus públicos enfrentamientos con el gremio de funcionarios, su perfil más político y las decisiones zigzagueantes generadas a raíz del Caso Hermosilla, el exjefe del servicio también fue cuestionado en privado durante los últimos meses por su gestión fiscalizadora y el deterioro que ha habido en los ingresos tributarios.

Un abogado cercano al organismo confidencia que el economista PS “no terminó con buenos números” su gestión. “Había preocupación en Hacienda porque no se estaba recaudando lo necesario, en momentos en que el Fisco necesita los recursos. Lo que se sabe es que el resultado de la Operación Renta de este año viene ‘malito’”, adelanta la misma fuente, quien cree que Javier Etcheberry realizará ajustes en el SII para potenciar el rol fiscalizador. En toco caso, fuentes al interior del servicio indican que el propio Etcheberry declaró ayer a algunos funcionarios que no hará cambios internos.

El año pasado los ingresos tributarios del fisco cayeron más de 10% por la baja de los ingresos mineros y la recaudación del IVA, en medio de los intentos del SII de redoblar su acción fiscalizadora y la urgencia del Ministerio de Hacienda por mejorar sus recursos y la salud fiscal.

Cercanos al SII sostienen que la labor principal de Etcheberry en el organismo será mejorar urgentemente la recaudación y la gestión de fiscalización. Etcheberry, quien es padrastro del senador de Evópoli y miembro dela Comisión de Hacienda, Felipe Kast, es reconocido transversalmente como técnico de excelencia y que da garantías a todos los sectores. El ingeniero industrial de la Universidad de Chile y Doctor of Philosophy-PhD, Industrial and Operations Engineering de la Universidad de Michigan, actualmente de 77 años, es un histórico de la Concertación. Renunció a su militancia del PPD hace casi dos décadas, alrededor del año 2007, y actualmente no milita en ningún partido.

Anteriormente Etcheberry, quien a partir del próximo lunes asumirá como timonel subrogante del SII a la espera del proceso de concurso público, ya había ejercido como director del SII entre marzo de 1990 y enero del 2002, durante los gobiernos de los expresidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, y Ricardo Lagos. En ese momento, lideró el proceso de modernización del SII, y hoy es reconocido como uno los impulsores de una nueva cultura en su interior, cristalizada en la década de los ‘90.

05 Junio 2024 Entrevista a Hernan Frigolett, Director del Servicio de Impuestos Internos (SII). Foto: Andres Perez

Los roces con los funcionarios

Durante su periodo como cabeza del SII Frigolett -quien asumirá como embajador de Chile en la Ocde, en París, en reemplazo de Francisco Saffie-, tuvo también numerosos enfrentamientos con la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), quienes incluso pidieron su salida del servicio.

Los enfrentamientos más duros con el gremio se dieron en momentos en que Frigolett decidió suspender y remover de su cargo al director de Grandes Contribuyentes del SII, Christian Soto, y otros cuatro funcionarios quedaron en esas mismas condiciones. Todo esto, en medio las investigaciones que se originaron tras conocerse un audio entre los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos y su cliente, el empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, donde hablaban de posibles pagos a funcionarios del SII y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información sobre las empresas de Sauer indagadas por el regulador financiero. Sin embargo, luego de dos meses y medio el SII dio marcha atrás en su decisión y ordenó sus reintegros.

Cercanos a Hacienda creen también que la llegada de Etcheberry al SII busca allanar el camino para ampliar el levantamiento del secreto bancario como parte del denominado pacto fiscal y también “despolitizar” la institución. En privado parlamentarios de Chile Vamos cuestionaban el rol político que había tenido Frigolett a cargo del SII. La oposición se ha abierto a aprobar la iniciativa siempre y cuando se mejore el gobierno corporativo del SII y modificar el sistema de nombramiento del director de la institución, quien es clave en la decisión de levantar el secreto bancario de los contribuyentes con el fin de indagar eventuales delitos tributarios.