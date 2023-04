Ricardo Caballero se baja de candidatura a la Reserva Federal de EE.UU.: “Decidí no seguir en el proceso”

La sorpresiva noticia, informada por el The Wall Street Journal, respecto de que el gobierno de Estados Unidos tenía al economista chileno Ricardo Caballero en la lista de posibles candidatos a la vicepresidencia de la Reserva Federal (Fed), suma ahora otro capítulo, de boca del propio académico del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts).

Un artículo publicado este miércoles por el diario estadounidense indicaba que el chileno era uno de los candidatos al puesto que está vacante desde febrero en el Banco Central de EE.UU., cuando el Presidente Joe Biden, nominó a la entonces vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, como presidenta del Consejo Nacional Económico.

La información conseguida por la publicación decía que la administración de Biden tenía como una candidata favorita para el cargo a Janice Eberly, una profesora de finanzas de Northwestern University. Sin embargo, este puesto debe ser ratificado por la Comisión Bancaria del Senado y ahí el senador demócrata Robert Menendez lidera una fuerta campaña para que por primera vez ese cargo sea ocupado por alguien de origen latino. Para esto, está negociando con la Casa Blanca nombres aptos para llenar esa posición y luego de considerar a decenas de candidatos, la lista se redujo a tres: Marie Mora, académica de la Universidad Estatal Metropolitana de Denver, el chileno Ricardo Caballero del MIT y Adriana Kugler, directora ejecutiva del grupo de Estados Unidos en el Banco Mundial.

Consultado por Pulso respecto de esta noticia, el economista chileno ratificó que efectivamente fue contactado. “Es cierto que me llamaron para esa posición, justamente unos días después de que estallara el problema bancario en Estados Unidos”, indicó.

Sin embargo, el director del World Economic Laboratory en el MIT y exdirector del Departamento de Economía del MIT (entre 2008 y 2011), puntualizó que decidió declinar ser parte del proceso.

El economista Ricardo Caballero participa en un seminario

“Lo pensé por unos días ya que era un momento interesante, pero al igual que en ocasiones anteriores donde me han ofrecido este tipo de trabajos, decidí no seguir en el proceso. Me gusta mucho la investigación pura, y (el) MIT es un lugar fabuloso para esto”, manifestó, quien es también el economista chileno más citado del mundo y el número 112 del mundo en el tradicional ranking de citados de Ideas/Repec.

El cargo de número dos de la Fed, vacante tras la partida de Brainard, corresponde a un puesto del directorio de la Fed, que comprende siete personas. Ellos participan del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), que se compone además de otros cinco presidentes de Bancos de Reserva Federal de distintos estados. Esos 12 miembros son los que toman las decisiones respecto de la tasa de interés en EE.UU.