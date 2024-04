Gremios y pymes alertan por el impacto económico del paro portuario

Este jueves se dio inicio al paro nacional en tres turnos de trabajadores portuarios, ya que acusan “la poca capacidad y seriedad del Estado en resolver y concretar los acuerdos adquiridos con los trabajadores portuarios”. Ante estas movilizaciones en algunas ciudades del país, desde la rama de comercio exterior de la Multigremial Nacional alertaron las graves consecuencias para la economía que podrían tener estas movilizaciones.

“El llamado de la Unión Portuaria de Chile a paralizar los principales Puertos del País generará un impacto importante en el movimiento de carga tanto de importación como de exportación. Son 3 turnos que dejarán de operar por completo, implicando con ello, que una vez se reanuden las operaciones el viernes 5, previo a un fin de semana, los terminales comenzarán rápidamente a sentir el efecto de estas jornadas sin movimiento de ingreso y salida de mercancías, conllevando a un importante colapso”, dijeron en un comunicado.

Y agregaron que “como gremios y pymes, vemos con preocupación el impacto negativo que esto conlleva, los costos económicos que afectarán a empresas y usuarios, las caídas a piso de contenedores que impactan en el aumento de los costos logísticos y el consiguiente impacto económico que generará las posteriores demoras cuando el Puerto se vea atochado”.

Asimismo, también expresaron su preocupación por el corte de caminos debido a manifestaciones en la Región de Valparaíso.

“Adicional al llamado a paralización de la Unión Portuaria de Chile, hoy día ya tenemos otro efecto negativo con el cierre de todos los ingresos y salidas de puerto debido a los cortes de la ruta 78 que conecta con el Puerto de San Antonio por manifestaciones. En concreto existen bloqueos por la quema de neumáticos en esos puntos estratégicos, esto como consecuencia por la falta de atención a sus problemas de viviendas que lleva semanas sin solución, generando la suspensión de recepción y despachos de los dos principales Terminales Portuarios de San Antonio (STI y DPW)”, sostuvieron.

Por último, advirtieron por otras paralizaciones convocadas para próximos días.

“Por otro lado, tenemos para el lunes 8 el aviso de paralización de Humboldt por rechazo a la negociación colectiva que llevan con la empresa y por la falta de apoyo que ven de su parte al no mejorar la propuesta de años anteriores. Ambas situaciones que mencionamos generarán una “tormenta perfecta” que impactará negativamente no solo a nuestro sector, si no que, a gran parte de la cadena logística, importadores, exportadores y, en general, a la economía de nuestro país”, precisaron.