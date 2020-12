Impuestos al retiro del 10%: gobierno no cede mientras diputados opositores y de ChileVamos piden flexibilidad

El Ejecutivo está firme en su postura. El ministro de Hacienda Ignacio Briones no abrió ninguna rendija para no cobrar impuestos a quienes procedan con el segundo retiro del 10%, pese a los llamados de los diputados incluso desde su sector, para que fije un límite en torno a los $2.500.000.

Este lunes junto con su par de Trabajo, María José Zaldívar, presentaron la iniciativa ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, defendiendo el pago de impuestos, junto a otras ideas que fueron repuestas tras haber sido rechazadas por el Senado como el reintegro de los fondos y la obligación de informar.

“En el primer retiro se hizo lo impensado e increíble, un perdonazo tributario con un costo significativo. En este retiro estimamos que la menor recaudación tendrá un impacto directo del orden de US$713 millones, sin sumarle la franquicia de APV. Este no es un impuesto nuevo, sino que se está aplicando el régimen general”, señaló el ministro Briones.

El retiro considerado en esta iniciativa sería por un mínimo de 35 UF ($1.000.000) y un máximo de 150 UF (4.300.000), y dependiendo del nivel de ingresos mensuales cada cotizante deberá pagar impuestos por la operación de acuerdo al tramo de Impuesto a la Renta.

De inmediato el ministro explicó la progresión del sistema tributario al recordar que ingresos por $1.500.000 pagan $32.000 de impuestos con una tasa promedio de 2,1%; con $6.000.000 son gravados con $930.000 a una tasa de 16%. Asimismo sostuvo que las personas que obtienen una remuneración por $1.500.000 están ubicados en el percentil 90 de distribución de ingresos, por lo cual de 100 hay 90 personas que tienen ingreso menor; y con $2.500.000 hay 95 personas que ganan menos.

En ese sentido, recalcó que aquellos que perdieron su empleo y este año no tienen ingresos no deberían pagar impuestos si retiran su 10%.

“Si uno toma una persona que retira y que mantuvo su sueldo intacto, yo me pregunto cuál es la justificación de que exista una exención tributaria. Acá se mantiene el regimen general y si corresponde que esté en un tramo que debe pagar, tributará” sentenció.

Reacciones

Su intervención no logró convencer a casi ningún diputado de la Comisión excepto los dos UDI que cerraron filas con Briones.

“¿Quién puede decir que 700 mil es una renta alta?. Y si lo más probable es que queden en el tramo exento, lo que recomienda el sano espíritu es que les demos certeza de que no pagaran. El piso debiera ser los $2,5 millones, tengamos espíritu social con la mayoría que lo ha pasado mal”, indicó el diputado Francisco Eguiguren (RN).

Varios parlamentarios de oposición sostuvieron que al retirar no debiera pagarse impuestos, porque lo que se destina a previsión social es un ahorro, y llamaron al Ejecutivo a hacer concesiones. “Vamos a insistir que sea libre de impuestos porque es fruto del trabajo. Nuestro mensaje al gobierno es que no estorbe, sino que se allane a participar en estas indicaciones, si no vamos a insistir con los dos tercios en la sala si lo que el gobierno quiere es hacer choque de poderes”, resaltó el diputado Gabriel Silber (DC).

El punto es que el tema impuestos es netamente una facultad presidencial, si los diputados presentan indicaciones sobre el punto serían inadmisibles. No obstante podría votarse la admisibilidad en la sala, y si la ganan, como anticipa Silber es probable que el gobierno acuda al Tribunal Constitucional, lo que demoraría más el proceso, y podría dificultar que el retiro se llevara a cabo antes de navidad, como esperan los parlamentarios.

Tras escuchar a los diputados, el ministro recordó que las personas que obtienen ingresos sobre $2,5 millones se sitúan en el 4,5% de personas de mayores ingresos en el país, refiriéndose al corte que sugirieron los parlamentarios para empezar a pagar impuesto por el retiro. El ministro preguntó si se podía “considerar a esas personas de clase media”.

Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRSV) manifestó que existe un acuerdo entre los diputados de oposición y de gobierno de eximir de impuestos desde $2,5 millones hacia abajo. “Le decimos al gobierno que los votos están, y sólo esperamos las indicaciones. No hay peor sordo que quien no quiere escuchar. Se lo hemos dicho en todos los tonos al ministro y no quiere entender. Así que entonces le hacemos un llamado al Presidente que hacía campaña hablando de la clase media. Presidente entréguele la posibilidad de no pagar impuestos a una clase media que lo ha pasado mal”.

En tanto, el gobierno si insistirá con dos materias que no fueron aprobados por el Senado. Propondrá nuevamente el reintegro de los fondos previsionales, “queremos que pueda ser considerado porque un retiro sin reintegro tiene un costo fiscal como techo de US$2.552 millones a 2050”. Y otra indicación para establecer el deber de información de las AFP a los afiliados que retiren sus fondos sobre los efectos negativos sobre sus pensiones futuras.

Indicaciones por pensiones y reintegro

Hasta este lunes los diputados habían presentado 8 indicaciones, las que en su mayoría apuntaban a que los fondos retirados no fueran considerados renta, o colocando límites de exención. Los diputados Karim Bianchi y Raúl Soto propusieron que si el afiliado reintegraba el total de lo retirado a su cuenta de capitalización individual “podrá siempre volver a solicitar un nuevo retiro”. Y otras planteamientos se relacionaban con el pago de pensiones alimenticias. De hecho, el diputado Vlado Mirosevic recordó que unas 70.000 personas que podrían haber realizado el primer retiro, no lo hicieron, y al mismo tiempo adeudaban pensiones alimentarias. Su indicación persigue que el afectado pueda recurrir ante las AFP para solicitar un retiro del 10% por el monto adeudado, fijando plazos y procedimientos para ese trámite.