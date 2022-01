Los gremios empresariales se cuadran con el nombramiento de Marcel en Hacienda: “La solo figura” de él generará mayor confianza en agentes económicos

Los principales gremios empresariales del país reaccionaron en general de manera optimista al gabinete de Gabriel Boric, aunque concentraron sus énfasis en la figura del futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Una de las primeras agrupaciones en pronunciarse sobre el equipo ministerial del Apruebo Dignidad, fue el da la banca.

“Valoramos la designación de Mario Marcel como Ministro de Hacienda. Es un profesional respetado y estimado por su trayectoria en funciones del estado y su calidad humana. Chile en estos momentos requiere el apoyo de todos para enfrentar un contexto económico sin holguras y con sectores muy afectados por el desempleo, para recuperar la inversión y crecer con fuerza en los años que vienen”, dijo José Manuel Mena, presidente de la Asociacion de Bancos.

Manuel Mena, titular de la ABIF.

El dirigente dijo que el nombramiento del aun presidente del Banco Central supone un reconocimiento a su “aporte de la técnica responsable” al mando de la política monetaria.

Exactamente en el mismo tono, la Cámara Chilena de la Construcción (CChc) expresó su plena confianza en la futura labor de Marcel en Teatinos 120 y que “la solo figura” de él debiera generar confianza en los agentes económicos sobre el presente y el futuro del país.

Antonio Errázuriz, presidente del gremio, sostuvo que “es clave para impulsar la inversión privada, la creación de empleos formales y, en definitiva, un desarrollo sostenible y que llegue a todos”.

Antonio Errázura, al centro, presidente de la CChC.

Sobre Carlos Montes, el senador que asumirá la cartera de Vivienda y Urbanismo, Errázuriz dijo que tienen la mejor impresión de sus capacidades.

“Es una persona que durante toda su trayectoria como parlamentario ha mostrado una especial preocupación y conocimientos sobre temas que hoy son críticos en nuestro país, como el acceso a la vivienda y la calidad de vida en las ciudades. Por lo mismo, estamos seguros de que no solo valora, sino que fortalecerá la colaboración entre el sector público, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades”, dijo Errazuriz.

En relación al arribo de Juan Carlos García a Obras Públicas, el dirigente dijo que tendrá una “gran responsabilidad” por lo que significan el avance y mejora de las infraestructuras del país para el bienestar de la ciudadanía.

“Junto con ofrecerle todo nuestro apoyo, esperamos que dé continuidad al plan de reactivación que está en marcha y que trabajemos juntos para fortalecer la alianza público-privada y una relación cada vez más colaborativa, que eleve la productividad del sector y los beneficios para las personas”, cerró Errázuriz.

En tanto, Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP, dijo que reciben “el nombramiento de las nuevas autoridades con altas expectativas, especialmente por sus capacidades y carácter paritario. El nuevo ministro de Hacienda, Mario Marcel, es sin duda un gran acierto. Es una persona de gran experiencia en pensiones, lideró una de las comisiones técnicas que el país ha tenido y, por lo mismo, conoce profundamente los problemas del sistema, especialmente el daño de las lagunas previsionales y la baja tasa de contribución”.

Foto: JeaNN Young.

Asimismo, Cox mencionó que “la nueva ministra del Trabajo, Jeanette Jara, ha sido promotora de la educación previsional como una herramienta fundamental que se debe reforzar para tener trabajadores más informados y comprometidos con la construcción de mejores pensiones”.

Siguiendo con pensiones, la líder de las AFP comentó que “sabemos que el punto de partida para el diseño del sistema previsional futuro no es el mismo que teníamos antes de la pandemia producto del daño provocado por los retiros de fondos y eso nos desafía a que desde el nuevo gobierno se promuevan el diálogo y los consensos para avanzar en un sistema que atienda a las demandas ciudadanas y al mismo tiempo sea sostenible en el largo plazo”.

Por su parte, Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), destacó “la propuesta de un gabinete diverso” y dijo que “esperamos que este gabinete dé señales de diálogo, de construcción de consensos y que cuente con la flexibilidad suficiente para ir ajustando la ruta cuando sea necesario”.

Asimismo, celebró la nominación de Mario Marcel: “Es un gran punto de partida, pues indica que el gobierno que se instala es capaz de dejar de lado visiones ideologizadas y les abre espacios a liderazgos técnicos con trayectoria”.

Mewes también se refirió al titular de Economía, Nicolás Grau: “Nos encantaría poder reunirnos con él a la brevedad dada la relevancia del comercio para la economía nacional”. Respecto al Ministerio del Trabajo, comentó que “lo esencial es mantener el dialogo continuo. Nosotros nos hemos caracterizado por tener excelentes relaciones con esta cartera y haber trabajo en conjunto en distintas iniciativas del pasado”.

En el caso del Ministerio de Salud el titular de la CNC cree que “se requiere, además de los conocimientos técnicos, que se haya aprendido la lección de manejar el frágil equilibrio entre lo económico y lo sanitario. Esperamos que Begoña Yarza no retroceda en lo que sí se ha hecho bien, y que refuerce por supuesto, el plan de vacunación”.

El gremio de la metalmecánica concentró su optimismo en el equipo económico, en el bloque Hacienda-Economía, del próximo gobierno de Gabriel Boric.

Dante Arrigoni, presidente de Asimet.

“Tiene una visión sobre la forma en que el país debe plantear su crecimiento que es positiva para Chile, y que propone la necesidad de proyectar estratégicamente nuestro crecimiento para que sea de largo plazo, para que de aquí a diez años sea una economía basada en la innovación, más diversificada y sostenible. Tenemos que ponernos metas y objetivos de mediano y largo plazo”, sostuvo el presidente del gremio, Dante Arrigoni.

Desde Fedetur no hicieron un juicio sobre el gabinete de Boric y no hablaron de ninguna cartera en particular. Sin embargo, expresaron que era fundamental el trabajo con las próximas autoridades.

“Queremos colaborar desde nuestro sector para aportar al desarrollo social y económico de Chile, ante lo cual necesitamos que el próximo gobierno tenga como prioridad a las pymes y la reactivación del turismo”, afirmó Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta Ejecutiva de Fedetur.

Por otro lado, Ángel Sierra, director Ejecutivo de FinteChile, explicó que desde el gremio “vemos con especial optimismo el nombramiento de Mario Marcel en Hacienda, como de Nicolás Grau en Economía. Esperamos poder reunirnos prontamente con ambas autoridades para expresar nuestra disposición a apoyar su trabajo y mantener el impulso en la tramitación de los proyectos de Ley Fintech y Deuda Consolidada, iniciativas que fomentan la innovación e inclusión financiera que tanto necesitamos en Chile”.