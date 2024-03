Es el mejor método anticonceptivo para hombres que existe hoy en día, pero nada más que eso. Las vasectomías han tenido un explosivo aumento en Chile, sobre todo en etapa joven y adulta. Esto, según advierten especialistas, creó un falso estado de seguridad y provocó un incremento en la proliferación de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Así lo retrató un reciente estudio realizado por científicos de la Facultad de Medicina de Universidad de Los Andes, que relacionó el aumento de vasectomías que se realizaron en la última década, con un aumento de infecciones de VIH, clamidia, gonorrea, tricomoniasis y sífilis.

Alertan alza de enfermedades de transmisión sexual por error de los hombres en uso de método anticonceptivo

El estudio, publicado en una revista de Reportes de Salud Pública, en Brasil da cuenta del aumento de ETS en hombres de entre 20 y 59 años. ¿Qué tan posible es relacionar estas dos incrementos como factores correlacionados entre sí?

El urólogo de Clínica Bupa Santiago, Diego Reyes, establece que esta relación puede ser totalmente posible, sobre todo por la confusión que existe con el rol que cumple el preservativo para el hombre. “El condón es un método anticonceptivo de barrera y además impide el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS). Al realizar la vasectomía, los hombres se sienten protegidos ante el riesgo de un embarazo no deseado, por lo que -en algunos casos- también pueden olvidar el riesgo de contraer una ETS en contactos sexuales y no usar condón”, comenta.

Vasectomía. Imagen referencial.

Asimismo, el inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, manifiesta que menos del 20% utilizaba el preservativo de manera regular, frecuente y la mayoría lo hacía para prevenir el embarazo, no para prevenir enfermedad de transmisión sexual. “Entonces ese es el problema que tenemos, debemos tratar de educar a la población y eso tiene que ver directa relación con tomar conductas apropiadas de un autocuidado y de una sexualidad responsable”.

La edad promedio en que un hombre se realiza una vasectomía en Chile es de 40,3 años, según el estudio realizado por la Universidad de Los Andes. De allí también se desprende que la tasa general de vasectomía aumentó significativamente de 2008 a 2017 con diferencias entre grupos de edad. El aumento más significativo se observó en hombres de 30 a 49 años, donde se registró un aumento de la tasa de vasectomías de 4,3 por 100.000 hombres en 2008, a 33,6 por 100.000 hombres en 2017.

“La vasectomía es un excelente método anticonceptivo definitivo, con la menor tasa de falla de todos los existentes. Es fácil de realizar y tiene una rápida recuperación, permitiendo, además, al hombre participar en el control de la natalidad y no dejando esa responsabilidad solo a la mujer”, agrega Reyes.

Sin embargo, al mismo tiempo las tasas de ETS aumentaron significativamente en nuestro país, especialmente entre hombres de 30 a 49 años. De allí se concluyó que la falta de información y educación resulta un nuevo factor de riesgo para las políticas de salud sexual y reproductiva que ayuden a controlar las ETS en Chile.

El aumento de ETS debido a esta acción cometida por hombres

Según la OMS, la clamidia, la gonorrea, la tricomoniasis y la sífilis siguen siendo las ETS prevenibles más prevalentes en todo el mundo, afectando a 376,4 millones de personas entre 15 y 49 años.

Preservativos. Imagen referencial.

“Todas estas enfermedades de transmisión sexual tienen tratamiento. La sífilis, la gonorrea o la uretritis neumocócica se diagnostican, son fáciles de tratar con antibióticos, son altamente transmisibles y básicamente se producen por la actividad sexual sin preservativo”, complementa Afani al respecto.

Entonces, los especialistas concluyen que más allá de demonizar las vasectomías, el problema recae en la falta de educación sexual.

Virones del VIH-1 que brotan de linfocitos humanos cultivados. Imagen CDC/ Reuters.

“En Chile no tenemos una educación sexual estructural, ni en los colegios, ninguna parte. Entonces los jóvenes no toman decisiones de manera informada. Y también, una cosa que también hemos identificado es el alto porcentaje de las personas que tienen actividad sexual bajo la influencia del alcohol o de drogas recreativas, comenta el especialista en ETS. Son muchas cosas las que se juntan, y la vasectomía contribuye en el sentido del relajo de las medidas”, enfatiza.

El Dr. Reyes comparte este criterio, y además agrega que la educación sexual es fundamental para evitar la proliferación de ETS, “y esto es una tarea de todos, desde edades tempranas. Las políticas públicas históricamente han sensibilizado sobre las ETS, especialmente el VIH, pero en las consultas aún seguimos percibiendo desconocimiento”.

Es necesario precisar que la vasectomía es el método anticonceptivo más efectivo para los hombres. Una intervención quirúrgica menor que incluso puede ser reversible. Pero en ningún caso protege ante la exposición de una infección de transmisión sexual.

Afani remarca la importancia de promover el uso del condón, tanto masculino como femenino, “porque el hecho de que una persona tenga la vasectomía no quita que tenga que usar el condón, es importante porque tiene que ver con la enfermedad de transmisión sexual. Y por supuesto las personas que tienen conductas de alto riesgo es importante evaluarlas para ver si son candidatos al uso de profilaxis de preexposición para prevenir la transmisión del VIH específicamente”. Es importante para pesquisar rápidamente las personas que puedan tener alguna enfermedad de transmisión sexual y ponerlas rápidamente en tratamiento.