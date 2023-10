Descubren que popular antibiótico puede combatir eficazmente las enfermedades de transmisión sexual

A medida que las tasas de infecciones de transmisión sexual siguen disparándose en Estados Unidos, cada vez más médicos recetan un antibiótico de uso común para prevenir las infecciones por clamidia, gonorrea y sífilis.

Se trata de Doxy-PEP, o doxiciclina, un antibiótico también conocido como “la pastilla del día después” que podría prevenir la propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS), según un nuevo borrador de recomendaciones publicado el lunes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de ese país.

Este anuncio se produce luego de que una creciente investigación preliminar que señala que los hombres homosexuales y bisexuales que tomaron doxiciclina dentro de los tres primeros días de haber tenido relaciones sexuales sin protección tenían significativamente menos probabilidades de contraer clamidia, sífilis o gonorrea en comparación con aquellos que no tomaron el medicamento después de tener relaciones sexuales.

Al tomar doxiciclina actúa como profilaxis postexposición (PEP), que significa, tomar medicamentos dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición a enfermedad de transmisión sexual (ETS) para prevenirla.

Ahora, la doxiciclina “ha demostrado beneficios en la reducción de las infecciones por clamidia, gonorrea y sífilis y representa un nuevo enfoque para abordar la prevención de las ITS en poblaciones con mayor riesgo de contraer estas infecciones”, dice el comunicado.

¿Quiénes pueden tomar doxiciclina?

Las ITS se están disparando en el mundo, según los datos más recientes, donde la gonorrea, la sífilis y la sífilis congénita superaron los niveles previos a la pandemia en 2021.

De acuerdo a la información de los CDC, en Estados Unidos, hay al menos 2.5 millones de casos reportados de las cuatro principales ITS (las tres mencionadas anteriormente y clamidia), un número que aumentó un 4% desde el año 2020.

Hasta el momento, los CDC limitan el uso de antibiótico a los grupos de estadounidenses más afectados por la epidemia de ITS: homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, así como mujeres transgénero.

De ser aprobado, se espera que los CDC aconsejen a los médicos recetar una dosis de hasta 200 mg de doxiciclina para las personas que hayan mantenido relaciones sexuales orales, vaginales o anales, de riesgo, lo tomen lo antes posible dentro de las primeras 72 horas.

“Se necesitarán innovaciones revolucionarias para revertir la epidemia de ITS. Y Doxy-PEP es la primera nueva intervención importante de prevención para las ITS que tenemos en décadas”, dijo el Dr. Mermin, director del Centro Nacional de Prevención del VIH, hepatitis viral, ETS y tuberculosis de los CDC, en una entrevista con CBS News.

La agencia reconoce que Doxy-PEP “también debería ser eficaz” en otras poblaciones. Sin embargo, los CDC concluyeron que se necesitan más datos antes de decidir sobre recomendaciones amplias en otros grupos de personas, como en las mujeres cisgenero.

Doxiciclina, el antibiótico para prevenir las ETS luego de tener relaciones sin protección

La doxiciclina es un antibiótico rentable que se ha utilizado durante más de 40 años para tratar una variedad de infecciones bacterianas. Su acción principal es inhibir el crecimiento de las bacterias y combatir las infeccione. Se ha empleado en el tratamiento de afecciones como el acné, la clamidia y la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

Doxiciclina. Foto: AP Photo/Rich Pedroncelli, File.

Un estudio publicado en abril en The New England Journal of Medicine subrayó la eficacia de la doxiciclina, que reduce la probabilidad de diagnóstico de gonorrea, clamidia o sífilis en dos tercios entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Los investigadores encontraron que cada tres meses la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual era dos tercios menor entre los que tomaron doxyPEP dentro de las 72 horas posteriores a tener sexo sin protección.

Ese mismo mes, el Departamento de Salud Pública de California publicó directrices para los proveedores de atención sanitaria en la que se recomendaba el medicamento a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o a las mujeres transexuales que hayan tenido al menos una enfermedad de transmisión sexual bacteriana en los últimos 12 meses.

La preocupación existente que queda es si la doxiciclina llevará a una resistencia a los antibióticos. En una reunión organizada por la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades el año pasado, los expertos advirtieron que era posible que el uso generalizado de Doxy-PEP también pudiera provocar “daños colaterales” al aumentar la resistencia de otros patógenos además de las ITS.

Los CDC planean monitorear la resistencia a los antibióticos y actualizar las pautas según sea necesario, dijo Mermin a CBS News. “Quedan preguntas importantes sobre los riesgos potenciales”, añadió. Los CDC están aceptando comentarios sobre las recomendaciones durante 45 días hasta el 16 de noviembre. Es probable que se publique una versión final a principios del próximo año.

Aumento de enfermedades de transmisión sexual entre jóvenes chilenos

De acuerdo a una nota de Qué Pasa, las cifras del Ministerio de Salud muestran un incremento sostenido de nuevos casos diagnosticados de infecciones de transmisión sexual de los últimos cinco años.

La tasa notificación de ITS a nivel nacional, considerando las notificaciones emitidas por VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, hepatitis B y C, durante el periodo 2017-2021 correspondieron a un total de 70.660 casos notificados. En términos generales, existe un predominio de las notificaciones en hombres por sobre mujeres.

De acuerdo a la especialista UFRO, esto se debe a los comportamientos de riesgo que tienen las personas y a la falta de conocimiento.

Dentro de los comportamientos de riesgo podemos encontrar:

Tener varias parejas sexuales

No usar preservativo (condón).

En el caso de virus papiloma humano (VPH), existe una vacuna a la cual muchas personas no han podido acceder o no se han vacunado.

Falta de educación a nivel de todo lo que es el comportamiento sexual.

No tener el hábito del autocuidado de realizar un tamizaje anual.

De acuerdo con la División de la Prevención y Control de Enfermedades del MINSAL, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) más frecuentes en Chile son:

Condiloma Acuminado (Infeccion por VPH de bajo riesgo).

Sífilis.

Gonorrea.

Herpes

Infección por Chlamydia.

Pero en los últimos años se ha observado un aumento con un predominio de sífilis con un 46,7% de los casos; seguido por VIH, con un 30%, y gonorrea con cerca de 15%.

En cuanto a la distribución de las notificaciones emitidas en el periodo 2017-2021, se observó un predominio de sífilis con cerca del 50% de los casos; seguido por VIH, con un 30%, y gonorrea con cerca de 15%. En cuarto y quinto lugar se encuentra hepatitis B y C, respectivamente.

¿Cómo prevenir?

La medida más eficiente para prevenir ITS, es el uso del condón en forma correcta y “en todas las relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales” explica Ausset.