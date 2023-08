Sífilis, gonorrea: advierten explosivo y peligroso aumento de enfermedades de transmisión sexual

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se están disparando en el mundo, según los datos más recientes, donde la gonorrea, la sífilis y la sífilis congénita superaron los niveles previos a la pandemia en 2021.

Los estigmas de generaciones pasadas, la disminución de la financiación de los programas de salud y la limitada educación sexual son variables que contribuyen al aumento.

De acuerdo a la información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, hay al menos 2.5 millones de casos reportados de las cuatro principales ITS (las tres mencionadas anteriormente y clamidia), un número que aumentó un 4% desde el año 2020.

Los CDC señalan que un informe de 2018 encontró que hasta 1 de cada 5 personas (alrededor de 68 millones) tiene una ITS (cabe mencionar que el término ITS se refiere a un patógeno que causa infección a través del contacto sexual. En cambio, enfermedad de transmisión sexual (ETS) se refiere a un estado patológico reconocible que se ha desarrollado a partir de una infección), por lo que es muy probable que las cifras reales sean aún mayores.

“Las ITS no muestran signos de desaceleración”, indicó Leandro Mena, director de la división de prevención de ITS de los CDC.

De acuerdo a una nota de Qué Pasa, las cifras del Ministerio de Salud muestran un incremento sostenido de nuevos casos diagnosticados de infecciones de transmisión sexual de los últimos cinco años.

La tasa notificación de ITS a nivel nacional, considerando las notificaciones emitidas por VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, hepatitis B y C, durante el periodo 2017-2021 correspondieron a un total de 70.660 casos notificados. En términos generales, existe un predominio de las notificaciones en hombres por sobre mujeres.

Explosivo y peligroso aumento de enfermedades de transmisión sexual como sífilis y gonorrea

Según las estadísticas internacionales y nacionales ha habido un aumento exponencial de ITS en el último tiempo, que “se comenzó a ver antes de la pandemia” explica la Dra. Nicole Ausset, ginecóloga de Clínica Las Condes.

Carmen Gloria Ili Gangas, doctora en Ciencias mención Biología Celular y Molecular Aplicada de la Universidad de La Frontera (UFRO), explica que durante los últimos 5 años, los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) sí han ido en aumento en Chile, lo que según la especialista se debe a dos factores primordiales.

La tasa de migrantes que han llegado al país.

La falta de educación sexual que tienen las personas. Por lo mismo “los jóvenes en la actualidad son el grupo etario, que tiene un mayor riesgo”, añade Ili Gangas.

Una tendencia entre jóvenes

Cualquiera puede contraer una ITS, pero los casos no se distribuyen uniformemente. La mitad son adolescentes y adultos jóvenes, de 15 a 24 años, de acuerdo a los datos del país norteamericano.

Rango que reafirman ambas especialistas, y “que constituyen sólo el 25% de la población sexualmente activa” señala la especialista de CLC.

Además este rango etario es “donde las personas tienen una mayor promiscuidad o tiene una mayor cantidad de pareja sexuales” y que también se ven afectadas por la falta de educación sexual en los colegios, enfatiza la investigadora UFRO.

Asimismo, Ausset agrega que, las personas con bajo nivel socioeconómico y con poco acceso a métodos de barrera, y también las minorías sexuales, son otras poblaciones afectadas por el aumento de las ITS.

¿Por qué aumentan las ITS?

De acuerdo a la especialista UFRO, esto se debe a los comportamientos de riesgo que tienen las personas y a la falta de conocimiento.

Dentro de los comportamientos de riesgo podemos encontrar:

Tener varias parejas sexuales

No usar preservativo (condón).

En el caso de virus papiloma humano (VPH), existe una vacuna a la cual muchas personas no han podido acceder o no se han vacunado.

Falta de educación a nivel de todo lo que es el comportamiento sexual.

No tener el hábito del autocuidado de realizar un tamizaje anual.

“Lamentablemente en Chile la sexualidad sigue siendo un tema tabú. La falta de conocimiento hace que aumente la transmisión y que el diagnóstico y tratamiento de éstas sea inoportuno” enfatiza Ausset.

¿Cuáles son las enfermedades que han ido en aumento?

De acuerdo con la División de la Prevención y Control de Enfermedades del MINSAL, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) más frecuentes en Chile son:

Condiloma Acuminado (Infeccion por VPH de bajo riesgo).

Sífilis.

Gonorrea.

Herpes

Infección por Chlamydia.

Pero en los últimos años se ha observado un aumento con un predominio de sífilis con un 46,7% de los casos; seguido por VIH, con un 30%, y gonorrea con cerca de 15%.

En cuanto a la distribución de las notificaciones emitidas en el periodo 2017-2021, se observó un predominio de sífilis con cerca del 50% de los casos; seguido por VIH, con un 30%, y gonorrea con cerca de 15%. En cuarto y quinto lugar se encuentra hepatitis B y C, respectivamente.

¿Cómo prevenir?

La medida más eficiente para prevenir ITS, es el uso del condón en forma correcta y “en todas las relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales” explica Ausset.

Otra medida muy importante son:

La educación sexual integral de la población.

Los programas de vacunación.

La académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, explicó en un comunicado que en cuanto a la prevención de VIH “es muy importante hacer el diagnóstico lo más temprano posible, porque hoy día, si iniciamos el tratamiento cuando el contagio ha sido relativamente reciente y el sistema inmunológico todavía no se afecta, una persona puede tener una expectativa de vida exactamente igual a la de alguien que no tiene VIH”.

“Si es que uno tiene una vida sexual activa con más de una pareja sexual, uno debería testearse idealmente una vez al año”, aconseja Cortés.

El director del Centro de VIH del Hospital Clínico Universidad de Chile, Alejandro Afani agrega que “hoy día, por ejemplo, los jóvenes usan el preservativo para prevenir el embarazo más que para prevenir enfermedades de transmisión sexual. No obstante, las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, por ejemplo, está desbordada, entonces es importante también tomar acciones”.

Una problemática de salud pública

Actualmente las ITS son un problema de salud pública por eso es tan importante que las personas tomen conciencia de la prevención de éstas.

Muchas de estas infecciones se presentan de manera asintomática lo que hace que sea exponencial la curva de transmisión y por lo tanto se transformen en un problema de salud.

Esto, porque pueden generar muchas secuelas desde infertilidad, complicaciones sistémicas, complicaciones durante el embarazo, aumento en la probabilidad de transmisión del VIH y efectos psicosociales, entre otros. “Lo que genera un costo altísimo para la salud publica” explica la especialista de CLC.

Además, la dra. de UFRO, enfatiza en el factor de la educación sexual, ya que “si no conocemos cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, cuáles son sus manifestaciones, cómo las podemos contraer las personas” las personas no van a tener eh conocimiento de ellos, por lo tanto no se van a cuidar y eso terminará generando más casos en el sistema.

Alerta por alza de casos de VIH

La última actualización del Instituto de Salud Pública (ISP) reveló un aumento de 7% en los casos de VIH en el país durante 2022, con 5.401 nuevos diagnósticos, es decir, una tasa de 25 casos cada 100 mil personas.

Para el director del Centro de VIH del Hospital Clínico Universidad de Chile, Alejandro Afani, estas cifras representan una buena y una mala noticia. “La mala es que todavía tenemos muchos casos de VIH y la buena es que estamos testeando más y estamos diagnosticando más”, indica.

La infectóloga de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, agrega que “después de la caída de los números durante la pandemia, por una disminución de los testeos, durante 2022 se retomó el testeo con bastante intensidad y también se instauró el autotesteo, que es una muy buena política para facilitar el acceso, y esto incide en que, al testear más, al buscar más, puede haber mayor diagnóstico”.

De acuerdo a los datos entregados por el ISP, el mayor aumento de contagios se ha visto en la zona norte del país, con cifras mayores en Arica y Parinacota, donde hay 49,7 casos cada 100 mil habitantes; en Tarapacá, donde disminuye a 45,9 contagios por cada 100 mil habitantes; y en Antofagasta, donde la tasa es de 38,8 contagios por cada 100 mil habitantes.

El doctor Alejandro Afani explica que entre los factores que explican estas cifras, “el tema de la migración es importante, pero yo tuve la posibilidad de ir a Arica y ver que además existe mucho comercio sexual y eso, sumado también al intercambio entre fronteras, además de la falta de educación sexual a nivel país, incide en que tengamos una falta de sexualidad responsable, un autocuidado”.

En ese sentido, el doctor Afani advierte que las mayores tasas se observaron en el grupo etario de 25 a 34 años, el 40% del total de los nuevos casos, agregando que “los jóvenes hoy día en Chile, por lo menos lo que han mostrado las encuestas, es que suelen tener actividad sexual bajo el efecto del alcohol o de drogas recreativas, entonces se juntan muchas cosas y que, además, no usan preservativos, ni masculino como femenino, o sea, son multifactoriales”.

Aumento de sífilis: escases de penicilina

A pesar de que el aumento de las ITS ha sido sostenido en la mayoría de las infecciones, la enfermedad que se roba el protagonismo entre la población en Chile, sobre todo en los jóvenes, es el sífilis.

Los casos de sífilis han aumentado en los EE. UU. desde 2000, con un aumento del 75 % entre 2017 y 2021, el último año de datos de casos disponibles, según los CDC.

De acuerdo al medio Forbes, en junio, Pfizer anunció la escasez de penicilina Bicillin AL y Bicillin CR, debido a un aumento en los casos de sífilis y “escasez competitiva”.

Bicillin AL es el único tratamiento aprobado para mujeres embarazadas infectadas de sífilis y es efectivo para prevenir que la enfermedad se propague al feto, según el Departamento de Salud de Virginia, Estados Unidos.

Para combatir la escasez, los CDC recomiendan que los médicos den prioridad a las pacientes embarazadas y los bebés que estén infectados o que hayan estado expuestos, y prescriban doxiciclina a otros pacientes.

Sin embargo, Bloomberg informa que los médicos temen que los pacientes no sigan el tratamiento, ya que la doxiciclina debe tomarse dos veces al día durante al menos dos semanas, mientras que Bicillin es una inyección que generalmente solo se administra una vez.