La preocupante explosión de sífilis en Chile: Prospera en jóvenes y casi dobla las cifras de VIH

Es una enfermedad más fácil de tratar que el VIH, pero también con consecuencias igual de graves si no es tratada a tiempo. De acuerdo a las cifras recientemente entregadas por el Ministerio de Salud, las tasas de infecciones de transmisión sexual de los últimos cinco años muestran un incremento sostenido en nuevos casos diagnosticados. Sin embargo, la enfermedad que se roba el protagonismo entre la población en Chile, sobre todo en los jóvenes, es el sífilis.

La tasa notificación de ITS (infecciones de Transmisión sexual) a nivel nacional, considerando las notificaciones emitidas por VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, hepatitis B y C, durante el periodo 2017-2021 correspondieron a un total de 70.660 casos notificados. En términos generales, existe un predominio de las notificaciones en hombres por sobre mujeres. Durante los años 2020 y 2021 existió una reducción de las tasas de notificación, coincidente con la pandemia por SARS-CoV-2.

“Son muy altas las tasas y explican lo que estamos viendo en los servicios de atención ambulatoria. Diariamente estoy viendo 3 a 4 pacientes con sífilis. Es una realidad que no vivíamos en estos últimos cinco años”, expresa el director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Dr. Alejandro Afani.

Asimismo, el especialista advierte que la sífilis también produce una alteración en las mucosas genitales, lo que facilita de manera importante la transmisión del VIH. “Se aumenta entre 3 a 5 veces la transmisión del VIH por la presencia de otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis”, agrega.

Tasa de notificación de infecciones de transmisión sexual según sexo. Chile, años 2017-2021. Fuente: MINSAL

En cuanto a la distribución de las notificaciones emitidas en el periodo 2017-2021, se observó un predominio de sífilis con cerca del 50% de los casos; seguido por VIH, con un 30%, y gonorrea con cerca de 15%. En cuarto y quinto lugar se encuentra hepatitis B y C, respectivamente, las que si bien representan menos del 10% de las notificaciones, tienen un impacto importante en la salud a corto y largo plazo, dado que pueden llevar al desarrollo de cirrosis y carcinoma hepatocecular, y, por consiguiente, a la muerte en caso de no poseer diagnóstico y tratamiento oportuno.

Tratamiento

Así como es más fácil la transmisión, también es más fácil el tratamiento contra la sífilis. Éste consiste en primer lugar de inyecciones con penicilina, y en general eso es suficiente. Pero más allá de si es fácil o no su tratamiento, esta enfermedad si no es diagnosticada a tiempo puede tener un curso que no es tan fácil de tratar.

Foto: Agencia Uno

Según explica Afani, la sífilis puede provocar lesiones en los genitales -llamado chancro- que no duelen y puede que el paciente no le tome mayor relevancia porque desaparecen con el tiempo. También hay una sífilis secundaria que aparece semanas después, donde se manifiestan lesiones en la piel, similar a un rash cutáneo que no produce comezón. “Lo que es mucho más complicado es la sífilis terciaria, o neurosífilis, con compromiso del sistema nervioso central, con pronósticos que muchas veces pueden ser irreversibles”, explica. Además, el medico advierte que la sífilis en personas con VIH pueden tener muchas más complicaciones. Incluso algunos necesitan hospitalización para atenderlos cuando hay compromiso del sistema nervioso central.

ITS a lo largo de Chile

Al observar la evolución de las tasas de notificación de ITS a lo largo de los años, pero a nivel regional, se observa que el problema de salud afecta a todo Chile. Las mayores tasas se encuentran principalmente en regiones del país, situación que ha persistido a lo largo de los años, incluyendo el periodo pandémico por SARS-CoV-2, como es el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Tasa de notificación por infecciones de transmisión sexual, según región y sexo. Chile, 2017-2021

Para reducir los índices de infección por transmisión sexual, Afani cree que es importante tomar conciencia reforzar la educación sexual en instituciones educacionales, universidades, discotecas. “Y también promover el testeo rápido y el uso del autotest, para que puedan tener un diagnóstico oportuno y reducir la brecha que hay entre quienes conocen su diagnóstico versus quienes no lo conocen” cierra el especialista.