Científica UFRO y eclipse 2020: “Es una oportunidad única en la vida. Un punto de inflexión para acercar la ciencia a niños y jóvenes”

La Región de La Araucanía es la zona privilegiada este año para apreciar en toda su magnitud el fenómeno astronómico del año: el eclipse solar que tendrá lugar el 14 de diciembre. Visibilidad única para un territorio por donde pasará la franja total de oscuridad.

La doctora en Ciencias Físicas de la Universidad de La Frontera (UFRO) Antonieta Silva, se reconoce ansiosa por el evento y destaca que la importancia que representa principalmente para acercar la ciencia a la comunidad. Un trabajo que Silva como directora del Comité Eclipse de la UFRO y otros investigadores han realizado hace meses a través de charlas de diversas temáticas científicas, en las que han contado con la participación de científicos y astrónomos de distintos centros de investigación y universidades del país, e incluso del extranjero.

“Junto con mis colegas del comité eclipse se la universidad nos planteamos como objetivo con este evento que fuera un punto de inflexión para incentivar la ciencia”, señala Silva. Fue así cómo se propusieron aportan tanto como institución científica y educativa. Trabajo que realizaron en los meses previos y acercándose a la fecha del eclipse.

Una tarea no menor, debido a la adaptación que la pandemia los obligó a realizar. Cambio que finalmente resultó provechoso. “Nos permitió realizar actividades que no solo fueran de la región, sino que también para el resto de Chile y fuera”, señala Silva.

Desarrollaron algunas actividades en conjunto con la Sociedad Chilena de Astronomía, que haría su congreso en Temuco este año, pero pasó a modalidad virtual. Con ellos, cuenta Silva, diseñaron un díptico informativo que entregaron con lentes para ver el eclipse. Fueron 5.000 lentes en total que distribuyeron en para la comunidad UFRO y otras instituciones como municipalidades y establecimientos educacionales.

Ciencia ciudadana

Además, tuvo otro aspecto muy destacado, dice Silva: “Incentivamos de manera respetuosa la cosmovisión mapuche, para ayudar a dialogar a todos los saberes locales que se puedan utilizar y realizando un registro que nació en parte del eclipse y que continuará desde ahora”.

En ese sentido destaca el trabajo de Natalia Caniguan, directora del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la UFRO al divulgar cómo el fenómeno astronómico desde la cosmovisión mapuche es visto como un anuncio de la naturaleza.

Pese a que astronomía no está como carrera en la UFRO, se plantearon que querían hacer llegar ese conocimiento a la comunidad. Fue así como han realizado de charlas on line y cuentan con un curso on line de astronomía básica y gratuito para todo público desde niños a adultos y curso. El año pasado, el campus Pucón creó los clubes de astronomía (2019 presencial y 2020 virtual), donde estudiantes de establecimientos educacionales de allá aprendieron acerca de astronomía.

Pero eso no es todo. La invitación a la comunidad es que ese día también sean científicos/as ciudadanos/as, para que registren y transmitan datos para que sean analizados por científicos profesionales, en un experimento de ciencia ciudadana para medir con precisión las variaciones de temperatura ambiente y la luminosidad, que induce la sombra que proyecta la Luna durante el eclipse. “Se van a entregar cerca de más 30 dispositivos para medir luminosidad y temperatura para ver como varía antes del eclipse, durante el eclipse y después. Luego académicos del Departamento de Ciencias Físicas analizarán esos resultados”, explica Silva.

Los puntos rojos representan ejemplos de todos los sitios desde donde es interesante recoger información de temperatura y luminosidad, en el experimento ciudadano que la Ufro realizará el día del eclipse.

El eclipse a su vez permite destacar la labor de las universidades regionales, dice la directora del Comité Eclipse de la UFRO: “Nuestra universidad es destacada en todo el ámbito académico, y es una pelea que se tiene constantemente con el centralismo, pero el país y las personas piden que eso cambie, y que se resalte lo regional porque está más asociado a lo que se tiene alrededor”.

Fue así como la labor de la Ufro se enfocó en divulgar que toda la zona contaba con una posibilidad única, “porque el eclipse se verá en Pucón, pero también alguien que vive cerca del Llaima también podrá apreciarlo”, aclara Silva.

Que la comunidad estuviese lo más informada posible respecto del fenómeno y las medidas de seguridad, han sido los ejes de esa información. Porque en tiempos de pandemia no se puede convocar a actividades masivas para ver el eclipse, “por eso siempre destacamos que en vez de si es mejor verlo en tal lugar u otro, el mejor lugar para ver el eclipse es desde la casa”.

Aunque el pronóstico para ese día no es muy alentador, Silva, admite que espera que “el frente se debilite o pase más rápido o lento, pero la oscuridad no la quita nadie, si estás en la zona se oscurecerá sí o sí”.

Eclipse solar durará en su totalidad alrededor de tres horas. Se iniciará a las 11.36 am y terminará aproximadamente a las 2.31 pm. ¿El momento cúlmine? Eso será cerca de la 1.01 pm, cuando el Sol, la Luna y la Tierra estará perfectamente alineados y el día se oscurecerá por completo en la franja de totalidad y durante dos minutos.

Queda poco para la esperada fecha. Silva admite, está ansiosa: “Me han contado tantas cosas emocionantes de lo que pasó en el norte, de lo conmovedor que es vivir el eclipse en la totalidad, que estoy expectante. Quiero y espero que el día nos acompañe. Ese día va a ser el peak de todo lo que hemos trabajado, pero no es el fin. Es una oportunidad única en la vida, será un punto de inflexión para acercar el conocimiento de la ciencia en niños y jóvenes”.

El domingo 13 la UFRO realizará actividades previas con transmisiones desde el canal de la universidad, por la señal abierta 38.1 TVD (Temuco y Padre las Casas), Canal 48 TelSur (Concepción y Coyhaique) y por la señal online www.ufromedios.cl y a través Facebook Live: Ufromedios. El lunes 14 las actividades se inician desde las 10:00 am por los mismos medios y desde la red Alcatel de canales regionales.