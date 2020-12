Lapidario pronóstico anticipa lluvia para el eclipse: ¿qué es lo que se verá?

El eclipse solar total del próximo lunes 14 de diciembre prometía ser una jornada perfecta. La combinación del fenómeno astronómico, sumado al escenario en el que se desarrolla, era el ideal.

Con la llegada de la pandemia por coronavirus la situación se complicó. Lo que parecía una fiesta, ya no lo es. Y ahora se suma, como si fuera poco, un nuevo elemento: las precipitaciones. Los pronósticos indican que el próximo lunes llovería .

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, señala que el gran culpable de estas precipitaciones es el fenómeno de La Niña. “Desde el punto de vista climatológico lo que se puede decir es que el enfriamiento de la temperatura superficial del pacífico tropical, lo que llamamos La Niña, en general se asocia a precipitaciones, y por lo tanto, a nubosidad en la zona centro sur del país”.

El pronóstico del tiempo indica que el próximo lunes en Pucón podría estar nublado e incluso con precipitaciones.

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo y encargado de Difusión Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explica que en el sur llueve todo el año, aunque con menos frecuencia e intensidad hacia el verano. “Desde mañana hasta el domingo hay tres perturbaciones (frentes) que se desplazan por el sur del Bío-Bío. Durante el paso de los sistemas se produce lluvia, una vez que cruzan hacia Argentina dejan el aire más frío e inestable donde se pueden generar chubascos”.

Si bien los fenómenos astronómicos no influyen en el clima, “el eclipse sí puede alterar la atmósfera durante un tiempo en torno a la zona de oscuridad total del eclipse. Esto se debe a que la radiación solar deja de irradiar una zona del planeta durante unos minutos y luego la vuelve a irradiar. Ese cambio rápido en la intensidad de la radiación sí puede provocar algunas ondas atmosféricas que tienen interés científico, pero que resultan imperceptibles para la población”, explica Cordero.

De acuerdo a la NOAA, “hay un 85 % de probabilidades de que el fenómeno de la Niña se extienda al menos hasta el fin del verano austral”, establece Cordero.

“El lunes 14 desde la Araucanía al sur quedamos en un área post frontal, pues el frente estará ya en Argentina, por lo tanto estaremos en una masa inestable post frontal con la probabilidad de algunos chubascos de la Araucanía al sur”, añade Zúñiga.

¿Se podrá ver el eclipse con un día nublado?

La lluvia, parece ser un elemento que podría arruinar el eclipse, así como también un día nublado. Pero, si ese día llueve o está nublado, en definitiva, ¿que se verá? ¿el sol oscuro entre las nubes? ¿se oscurecerá igual?

Cordero dice que esté nublado no es tan dramático. “Igual se puede ver en general a través de las nubes”. Agrega que se ve, “pero, en la zona de oscuridad total si está nublado no se va a poder ver la corona del sol que es parte del espectáculo”.

Aunque aclara que “no es recomendable mirar nunca con ojos descubiertos al Sol directamente con nubes o sin nubes”.

Zúñiga añade una cuota de esperanza. “No se ven múltiples capas de nubes como ocurre durante el paso de un frente donde el Sol no se aprecia, así que el panorama no es tan desfavorable. Si bien estará nublado hasta mediodía, y las nubes predominarían por sobre el Sol, después de mediodía mejorará, en rigor serán nubes menos densas”.

Cuando fue en la Antártica (2018) no es que había un hoyo en las nubes, “es que el Sol en general se alcanza ver a través de las nubes. Tendría que estar muy nublado para no ver nada... esperemos que no sea el caso”, señala Cordero.