Casi todo el mundo ha enviado alguna vez un correo electrónico con el contenido equivocado a la persona equivocada en el momento equivocado. Esto es un factor de igualdad en los lugares de trabajo modernos.

Las consecuencias de los errores pueden ser inmensas o triviales, pero hoy en día no hay mucho que pueda cambiar eso. El error fue culpa suya: no rindió lo suficiente, cometió un error, no hizo bien su trabajo o tal vez le pillaron mintiendo.

¿Cometió un error en el trabajo? ¿Envió un correo a la persona equivocada? Acá, 10 formas de solucionarlo

En la metida de pata cometida por la editora política de la BBC, Laura Kuenssberg (donde envió por correo electrónico sus notas informativas al ex primer ministro Boris Johnson antes de una entrevista con él; la entrevista luego fue cancelada), ella lo admitió.

Pero ella no vio la necesidad de ofrecer excusas ni de dar explicaciones, simplemente admitió lo que había sucedido y cuáles fueron las consecuencias. Caso cerrado.

La editora política de la BBC, Laura Kuenssberg.

Kuenssberg no se quedará despierta por las noches preocupándose por su trabajo, y usted tampoco debería hacerlo cuando se equivoque. Es necesario encontrar una forma útil y centrada en las soluciones para afrontar la dolorosa situación embarazosa.

Acá, 10 formas de solucionar los errores en el trabajo

1. Da un paso atrás y haz una pausa

No se apresure a hacer “algo” para corregir su error. El daño ya se produjo y, si va a pagar por él, probablemente ya se haya decidido.

Intentar arreglar las cosas será una distracción estresante que solo beneficiará a los demás. Tómate un tiempo para pensar en lo que sucedió y no te apresures a actuar sin pensar. No hacer nada es una opción válida.

2. ¿Pudiste ver esto venir?

¿Corrió riesgos? ¿No prestó atención? Los errores de atención ocurren porque la gente tiene demasiado que hacer. Reconozca los factores que se esconden detrás de los errores y si se ignoró alguna señal de advertencia.

Identifique futuras señales de advertencia, por ejemplo, realizar múltiples tareas sin fin, tener demasiadas pantallas o permitir que los correos electrónicos dominen su trabajo . Recuerde la mecánica de cómo salió mal, como apresurarse a presionar enviar. Comprender qué desencadena sus errores es vital y conocer sus limitaciones ayuda.

3. Asume la responsabilidad

Hay dos opciones: culpar a los demás y mantener tu inocencia, o aceptar que parte de este error fue culpa tuya. Asume la responsabilidad y hazte cargo. Si no lo haces, es probable que vuelvas a cometer el mismo error.

La negación es reconfortante, pero es una estrategia desadaptativa a corto plazo. Admitir los errores te brinda más buena voluntad que ser un negacionista persistente.

4. Eliminar las emociones

Los errores traen consigo poderosas emociones negativas de vergüenza, bochorno o ira. El hecho de que hayas cometido un error no significa que debas sentir vergüenza eterna. Sigue adelante. Nadie está siempre libre de errores y aspirar a ello es un camino irracional hacia la infelicidad .

Despréndete de las emociones. Cuando estás emocional, no eres lo más lógico, así que es mejor esperar antes de tomar decisiones. No hay nada de malo en pedir tiempo para ordenar tus pensamientos antes de considerar qué hacer a continuación.

5. Los demás no pensarán mal de ti por mucho tiempo

No pierdas tiempo preocupándote por lo que piensen los demás. No puedes hacer nada al respecto. Percibirás que tu error es más grande de lo que es en realidad y que todo el mundo se reirá. Esto es una distorsión cognitiva.

Tu contratiempo es el centro de tu mundo, pero no el de los demás. Aquellos que se ríen ahora pronto pasarán página. No puedes detenerlos, así que valora tu impotencia: puede ser liberadora. Consuélate sabiendo que no te deleitarás con sus errores, ya que eres más compasivo que ellos.

6. Busca consejo sabio

Busque a personas que hayan pasado por experiencias similares. La sabiduría llega con las experiencias y algunas querrán ayudarlo, pero otras tal vez no quieran pasarse de la raya. Es posible que alguien sabio lo busque, así que esté abierto a las ofertas de ayuda de personas a las que respeta.

Si alguien se preocupa por tus intereses, no te apurará y podrás recurrir a él cuando estés listo para ello. Ten en cuenta que otras personas a tu alrededor pueden intentar aprovecharse de ti mientras aún estás deprimido. Sus consejos pueden beneficiarlos más que a ti.

7. Es temporal

Este error se convertirá en una anécdota divertida en una entrevista de trabajo o se lo pasarán a alguien que cometa el mismo error. De ello saldrá algo bueno, así que sea optimista respecto del futuro. Manténgase racional, ya que las preocupaciones excesivas pueden producir síntomas físicos.

Si tu error ha sido público, el juicio al que puedes estar expuesto puede resultar abrumador. Así que mantente alejado de las redes sociales.

8. No te dejes empujar

Muchas personas que reflexionan sobre sus errores dicen que fueron presionadas, intimidadas o que aceptaron cosas en su momento que desearían no haber aceptado, a menudo porque sintieron que tenían una menor autoestima. Sé tú mismo, no te dejes presionar y no aceptes nada.

El departamento de recursos humanos debe estar ahí para apoyarte. Una solución rápida y unas malas decisiones ahora pueden llevarte a una incomodidad duradera. No hagas nada ni digas nada si es posible. Cometer un error no significa que tengas que cometer más.

9. Otros se recuperan

A veces las personas rebotan desde sus errores hacia mejores posiciones, utilizando los reveses como punto de partida y “fracasando hacia arriba”.

Los períodos intensos de tensión casi intolerable ayudan a las personas a ver sus fortalezas internas y demostrar que son resilientes. Los gerentes pueden estar esperando para ver cómo manejas este error; la forma en que lo hagas puede generar otras oportunidades.

10. No te castigues

No eres una mala persona, solo alguien que cometió un error. Fue una excepción a la regla y no te definirá. Las culturas laborales juzgan con rapidez, por lo que puede valer la pena recordarles a los colegas tu buen carácter y tus logros anteriores.

A veces no somos los mejores en lo que hacemos y hay otros que sí lo son, pero tampoco son infalibles. Tienes toda una vida por delante y este tropiezo es solo una pequeña parte de ella.

*Craig Jackson, profesor de Psicología de la Salud Laboral, Universidad de la Ciudad de Birmingham