¿Los alimentos orgánicos son siempre más saludables? Esto dicen dos nutricionistas

Cuando se habla de alimento 100% orgánico, el término “orgánico” indica que el alimento ha sido producido sin el uso de pesticidas sintéticos, fertilizantes químicos, hormonas o antibióticos, y no contiene ingredientes artificiales.

La agricultura orgánica comprende el uso de fertilizantes orgánicos como abonos verdes y de corral, una dependencia predominante de los servicios ecosistémicos y medidas no químicas para la prevención y el control de plagas y el acceso del ganado a alimentos al aire libre y a forrajes.

Pero ¿son más saludables los alimentos orgánicos que otros productos? ¿Son mejor desde una mirada nutricional en comparación con alimentos naturales?

¿Los alimentos orgánicos son siempre más saludables? Esto dicen expertas en nutrición

Cuando se habla de orgánico, no hay que confundir con “alimento natural”, ya que este concepto puede entenderse como los alimentos que contienen ingredientes mínimamente procesados y que no han sido artificialmente alterados. Sin embargo, puede incluir productos que han sido tratados con pesticidas o fertilizantes convencionales.

Por lo que “natural no necesariamente implica que un alimento sea más saludable o seguro que uno convencional o incluso orgánico” explica Tamara Vallejos, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca.

Incluso en cuanto a la diferencia nutricional, hay estudios que sugieren que los alimentos orgánicos “pueden tener niveles más altos de ciertos nutrientes y antioxidantes, aunque la diferencia no siempre es significativa” añade Carolina Pye, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes.

Pero, ¿son los alimentos orgánicos más saludables?

Vallejos, señala que hay que derribar el mito de que “todos los productos orgánicos son más nutritivos”, ya que las diferencias nutricionales entre alimentos orgánicos y convencionales suelen ser mínimas según estudios.

Lo mismo sucede sobre el mito relacionado a que “los alimentos orgánicos son siempre más seguros”, porque al igual que los alimentos convencionales, los orgánicos pueden presentar riesgos de contaminación, advierte la nutricionista de UTalca.

"si es orgánico es saludable y puedo comer sin problemas". Otro mito que se debe derribar es que Es importante destacar que "orgánico" no implica necesariamente que un alimento sea más saludable y que pueda ser consumido en exceso sin consecuencias, añade Vallejos.

Asimismo, de acuerdo a Pye, es importante no confundir no orgánico con transgénico, que son los alimentos modificados genéticamente para resistir plagas y/o mejorar los métodos de producción y aportes nutritivos.

La académica de UTalca, explica que “el término “orgánico” no garantiza que un alimento sea necesariamente más saludable”. Sin embargo, algunos estudios sugieren que los productos orgánicos, como los lácteos y la carne, pueden contener niveles más altos de ácidos grasos omega-3, con un aumento de hasta el 50% en comparación con sus equivalentes convencionales.

En cuanto a vitaminas y minerales, las concentraciones suelen ser similares en ambos tipos de producción (orgánico y convencional). Aunque, los cultivos orgánicos tienden a tener mayores niveles de compuestos fenólicos, su impacto en la salud humana aún no está completamente claro.

En general, “las diferencias nutricionales entre los alimentos orgánicos y convencionales son pequeñas, y no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre sus efectos en la salud” dice Vallejos.

Foto referencial.

¿Los alimentos orgánicos reducen el riesgo de enfermedades o mejoran la salud a largo plazo?

Si bien la evidencia actual no permite afirmar un verdadero beneficios para la salud de los alimentos orgánicos, según concluye un estudio australiano publicado el año 2019 en la revista Nutrients, “se está reportando un número creciente de hallazgos importantes a partir de investigaciones observacionales que vinculan beneficios demostrables para la salud con el consumo de alimentos orgánicos, pero faltan más estudios” agrega la académica de la U. de los Andes.

“La evidencia científica sobre los beneficios de los alimentos orgánicos para la salud es aún limitada” agrega Vallejos. Algunos estudios en humanos sugieren que el consumo de estos productos podría estar vinculado a un menor riesgo de alergias infantiles, obesidad en adultos y linfoma no Hodgkin. Sin embargo, la falta de estudios prospectivos dificulta establecer una relación causal directa, ya que los consumidores de alimentos orgánicos suelen seguir dietas más saludables en general, lo que complica la evaluación de sus efectos específicos.

Los pesticidas presentes en los alimentos convencionales también generan preocupación. Según la especialista de UTalca explica, “muchos, al ser tóxicos para los insectos, pueden afectar a especies superiores, incluidos los humanos”.

Estos químicos pueden alterar la microbiota intestinal, esencial para el sistema inmunológico, y estudios han vinculado la exposición a pesticidas con enfermedades metabólicas y trastornos digestivos. Además, algunos pesticidas actúan como disruptores endocrinos, aumentando el riesgo de obesidad y enfermedades inflamatorias.

¿Cuáles son los principales beneficios de los alimentos orgánicos?

Desde el punto de vista nutricional, los alimentos orgánicos presentan varias ventajas potenciales. En primer lugar, suelen tener un mayor contenido de antioxidantes y compuestos fenólicos, lo que podría contribuir a una mejor protección celular y apoyo a la salud general.

En segundo lugar, los productos orgánicos contienen menos residuos de pesticidas en comparación con los convencionales, lo cual podría ser beneficioso para la salud a largo plazo. Algunas recomendaciones son las frutas y verduras como frutillas, manzanas, espinacas, pimentón y apio, que suelen tener niveles más altos de pesticidas en su forma convencional.

Finalmente, otro beneficio es la menor exposición a hormonas y antibióticos, lo que reduce el riesgo de efectos adversos relacionados con el consumo de estos compuestos, como el caso de los productos lácteos y carnes. Según estudios, “los lácteos orgánicos son más seguros en términos de aditivos, y, asimismo, las carnes orgánicas presentan menos riesgo de contener sustancias no deseadas” añade la nutricionista de UTalca.

Esto, tiene que ver con el menor uso de químicos en su producción y de prácticas que al ser más naturales permiten un mayor contenido de algunas sustancias beneficiosas para la salud, “aunque al parecer las cantidades no son significativamente mayores” Pye.

Foto referencial.

¿Cómo mantener una dieta saludable?

Mantener una dieta saludable no se basa en eliminar alimentos específicos, sino en seguir un patrón alimentario equilibrado. Pye destaca que “la salud no depende del consumo de un alimento en particular, sino de un patrón alimentario saludable”. Entre los modelos recomendados, el estilo mediterráneo sobresale por su énfasis en verduras, granos enteros, legumbres, pescado y aceite de oliva, elementos clave para una nutrición adecuada y balanceada.

Además de si un alimento es orgánico, es fundamental considerar otros factores para tomar decisiones alimenticias más saludables. Vallejos señala la importancia de la variedad y el equilibrio en la dieta, lo que “asegura la ingesta de diferentes nutrientes y optimiza los procesos metabólicos”. Añade que optar por alimentos mínimamente procesados reduce la ingesta de aditivos y favorece una alimentación más natural.

Otro aspecto crucial es la sostenibilidad de las elecciones alimentarias. Según Vallejos, “es importante considerar el impacto ambiental” y optar por productos que promuevan prácticas agrícolas sostenibles. Además, controlar la ingesta calórica y el tamaño de las porciones es clave para prevenir enfermedades y mantener una composición corporal saludable.