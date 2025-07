Muere a los 67 años Michael Madsen, actor de Perros de la Calle y Kill Bill, y clásico de las cintas de Tarantino

Para los amantes del cine de Quentin Tarantino, Michael Madsen es un nombre clásico y reconocible: un actor que siempre encarnó a personajes crueles, implacables y despiadados. Un criminal sin compasión.

El carismático actor estadounidense falleció este jueves 3 de julio a los 67 años.

Según informaron las autoridades del condado de Los Ángeles al medio The Hollywood Reporter, Madsen fue encontrado sin signos vitales en su residencia de Malibú luego de una llamada de emergencia al 911. Su representante, Liz Rodriguez, indicó que el actor habría sufrido un paro cardíaco.

“Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos”, dijeron en un comunicado conjunto sus representantes, Susan Ferris y Ron Smith (Bohemia Entertainment), y Rodríguez.

La noticia marca el cierre de una carrera intensa y prolífica que abarca cerca de cuatro décadas y diversos roles.

Su colaboraciones más célebres fueron precisamente con Tarantino, quien de alguna forma le dio mayor vitrina; con él trabajó en Perros de la calle (1992), Kill Bill: Vol. 2 (2004), Los 8 más odiados (2015) y Había una vez en Hollywood (2019). Y hasta se dio el lujo de rechazar un personaje que se volvería icónico: el Vincent Vega de Pulp fiction (1994).

En Perros de la calle, su interpretación del brutal Mr. Blonde lo catapultó como uno de los villanos más memorables del cine independiente y con una escena que ha quedado como un hito en la pantalla grande de los últimos 40 años: cuando con una navaja de afeitar le corta la oreja a un policía al ritmo de Stuck in the middle with you, de Stealers Wheel, canción que revivió gracias a esa secuencia.

007 Michael Madsen as Joe Gage

Años después, en Kill Bill: Vol. 2 se puso en la piel de Budd, el hermano de Bill (David Carradine), un asesino venido a menos y de poca monta.

Más allá del universo Tarantino, Madsen participó en largometrajes populares como Thelma & Louise (1991), The Doors (1991), Free Willy (1993), Species (1995), Donnie Brasco (1997), Die Another Day (2002) y Sin City (2005).

Nacido el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, creció en un hogar liderado por una cineasta y escritora y un bombero. Entre sus hermanos se encuentran Cheryl Madsen y la actriz Virginia Madsen.

Comenzó a trabajar en la industria a inicios de los 80, participando en filmes como Adiós a la inocencia (1984) y El mejor (1984), y en episodios puntuales de series como Miami Vice y Quantum Leap.

Y, tal como lo expresaron sus representantes, se mantenía en plena actividad. “En los últimos dos años, Michael Madsen ha realizado una labor increíble en el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes Resurrection road, Concessions y Cookbook for southern housewives, y estaba deseando comenzar este nuevo capítulo en su vida”, señalaron.

También detallaron que estaba en un libro titulado Tears for my father: Outlaw thoughts and poems, que actualmente se encontraba en etapa de edición. Esa fue otra de las caras del intérprete: la de escritor de poesía.

Si bien Madsen reconocía que su carrera había sido extraña, estaba orgulloso de sus logros.

“Muchas cosas que he hecho no me gustaron cuando salieron. ¿Y ahora qué? He sido policía, asesino, he dirigido bandas de motociclistas, jugué al béisbol en El mejor. Incluso en Liberen a Willy, por Dios. ¡Salvé a la ballena en esa película!”, expreso en 2020 a The Independent.

“El tipo de personaje que creo que interpreto realmente bien es alguien imperfecto, un poco tosco… No salido de una revista GQ, y que quizá fume un cigarrillo de vez en cuando o necesite afeitarse, pero puedes apostar lo que quieras a que haré lo correcto. Ese es el verdadero Michael más que todo”.