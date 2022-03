De las 42 Frases Típicas De Los Borrachos a Kramer y Marcianeke: estos son los videos chilenos más vistos en los 10 años de YouTube en Chile

El 14 de febrero de 2005, habían tres personas que no estaban pensando en el Día de los Enamorados: Jawed Karim, Chad Hurley y Steve Chen tenían otra idea en mente. Crear una plataforma digital para compartir videos: la bautizaron como YouTube. Hoy cuentan con más de dos mil millones de usuarios en todo el planeta.

Parte de ese crecimiento se dio con la llegada a diferentes países, uno de ellos fue Chile. Arribaron el 14 de marzo de 2012, oficializando la versión local de la red social. Actualmente se registran más de 13 millones de chilenos mayores de 18 años con cuenta en YouTube.

Su impulso fue tal, que en agosto de 2016 inauguró YouTube Kids, en noviembre de 2018 YouTube Premium y en junio de 2021 YouTube Shorts. Considerando solo cifras locales, más de 800 canales cuentan con más de 100.000 suscriptores, se registran más de 500 horas de video por minuto y más de 1.000 horas de visualizaciones diarias.

La plataforma ha ampliado su contenido durante el transcurso de los años.

Perteneciente a Google, el contenido en YouTube es muy amplio, desde canciones, resúmenes de partidos de fútbol, trailers de películas, video de humor, rutinas en festivales, entre otros. No es solo una plataforma de entretenimiento, es un espacio de expresión y un escenario virtual para millones de personas y/o artistas, señalan sus responsables. El 78% de los usuarios en Chile reconoce que la plataforma los ayuda a aprender algo nuevo.

“En todo este tiempo hemos podido reír, vibrar con la música, aprender nuevos pasatiempos y explorar el mundo con un solo clic. Nuestra inmensa comunidad global ha conocido a cientos de creadoras y creadores nacionales que han compartido con el mundo su talento, cultura y mucho más”, señala Edgardo Frías, director general de Google Chile.

Hemos ayudado a marcas y anunciantes a conectar con una gran audiencia a través de campañas de video de forma masiva, “y al mismo tiempo seguiremos trabajando para que la próxima década sea tanto o más fructífera como la que estamos celebrando hoy”, añade Frías.

Estos son los diez videos más vistos en la historia de YouTube en Chile:

● 2021 - LaJunta | Entrevista a MARCIANEKE “QUE SAEN DE JUNTAS, NOSOTROS SOMOS LAJUNTA” ( LaJunta)

● 2020 - Roast Yourself Casero - La Familia de Ami Cap #9 (Go Ami Go!)

● 2019 - Revive la rutina completa de Belén “Belenaza” Mora en el Festival de Olmué (TVN)

● 2018 - MOR / VIDEO MUSICAL - Ami Rodriguez Ft. Sofia Castro (Ami Rodriguez)

● 2017 - Mami te gusta poco / La Sonora de rehabilitarse y su primer videoclip (MEGA Oficial)

● 2016 - Argentina 0 (2) Chile 0 (4) | Final Copa América 2016 | Reacciones AMIGOS (Los Displicentes)

● 2015 - FIVE NIGHTS AT FREDDY’S RAP | 2 MILLONES | ZARCORT Y KRONNO ( ZacortGame)

● 2014 - Kramer imitando a Pellegrini, Sampaoli y Mourinho (Stefan Kramer)

● 2013 - Los Hermanos | Hola Soy German (HolaSoyGerman)

● 2012 - 42 Frases Típicas De Los Borrachos (WOKI TOKI)