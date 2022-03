¿Sospecha que tiene Alzheimer? La mayoría de las personas no conoce los primeros signos de la aparición de la enfermedad

El informe Datos y cifras sobre la enfermedad de Alzheimer de 2022 de la Asociación Americana de Alzheimer de EE.UU. reveló nuevos conocimientos relacionados con los desafíos que enfrentan tanto los médicos como el público estadounidense para comprender y diagnosticar el deterioro cognitivo leve (DCL), que se caracteriza por cambios sutiles en la memoria y cognición.

Se estima que entre el 10% y el 15% de las personas con DCL desarrollan demencia cada año. Y a medida que el tamaño de la población de EE.UU. de 65 años o más continúa creciendo (de 58 millones en 2021 a 88 millones para 2050), también lo hará el número y la proporción de estadounidenses con Alzheimer u otras demencias debido al mayor riesgo de demencia con la edad, advierte el informe.

El documento brinda una mirada en profundidad a las últimas estadísticas nacionales y de estado por estado sobre la prevalencia, la mortalidad, el cuidado y los costos de la atención de la enfermedad de Alzheimer.

El informe de este año también incluye una nueva sección sobre la fuerza laboral de atención de la demencia. Un informe especial adjunto, Envejecimiento más que normal: comprensión del deterioro cognitivo leve (DCL), examinó por primera vez la comprensión tanto del público como de los médicos de atención primaria sobre la conciencia, el diagnóstico y el tratamiento del mundo real del deterioro cognitivo leve CL y el DCL debido a la enfermedad de Alzheimer.

”El deterioro cognitivo leve a menudo se confunde con el ‘envejecimiento normal’, pero no es parte del proceso típico de envejecimiento”, advirtió María Carrillo, Ph.D., directora científica de la Asociación de Alzheimer. “Distinguir entre los problemas cognitivos que resultan del envejecimiento normal, los asociados con el deterioro cognitivo leve y los relacionados con el deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer es fundamental para ayudar a las personas, sus familias y los médicos a prepararse para el tratamiento y la atención futuros”.

Se estima que entre el 12% y el 18% de las personas de 60 años o más tienen DCL. Mientras que algunas personas vuelven a la cognición normal o permanecen estables, los estudios sugieren que entre el 10 % y el 15 % de las personas con DCL finalmente desarrollan demencia cada año.

Alrededor de un tercio de las personas con DCL, agrega el informe, desarrollan Alzheimer dentro de los cinco años.

Falta de conocimiento y preocupación

A pesar de la prevalencia entre los estadounidenses mayores, el nuevo informe encontró que más de 4 de cada 5 estadounidenses (82%) saben muy poco o no están familiarizados con el deterioro cognitivo leve. Cuando se les solicita una descripción de esta condfción, más de la mitad (55%) dice que suena como “envejecimiento normal”.

Cuando se describe DCL debido a la enfermedad de Alzheimer, casi la mitad de los encuestados (42%) expresa preocupación por desarrollarlo en el futuro. A pesar de estas preocupaciones, una gran mayoría (85%) querría aprender sobre la enfermedad de Alzheimer en las primeras etapas de su desarrollo, ya sea durante la fase de deterioro cognitivo leve (54 %) o la etapa de demencia leve (31 %).

Hallazgos adicionales aclaran por qué las personas que presentan síntomas de deterioro cognitivo leve son reacias a discutirlos con sus médicos, quienes enfrentan desafíos persistentes en el diagnóstico de sus pacientes. Entre los hallazgos:

Menos de la mitad de los encuestados (40 %) dijeron que verían a un médico de inmediato si experimentaran síntomas de MCI, mientras que la mayoría (60 %) esperaría o no vería a un médico en absoluto.

Casi 8 de cada 10 encuestados (78%) expresaron su preocupación acerca de ver a un médico por síntomas de MCI, citando motivos como el miedo a recibir un diagnóstico incorrecto (28 %); aprender que tienen un problema grave (27%); miedo a recibir un tratamiento innecesario (26%); o creer que los síntomas se resolverán con el tiempo (23%).

El 75 % de los PCP dicen que están en primera línea brindando atención a los pacientes con deterioro cognitivo leve. Sin embargo, solo dos tercios se sienten cómodos respondiendo las preguntas de los pacientes relacionadas con el DCL (65%) y/o discutiendo cómo el DCL puede estar relacionado con la enfermedad de Alzheimer (60%).

Los PCP están comprometidos a aprender más sobre el deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer y ven beneficios claros de hacer un diagnóstico específico (90%). Sin embargo, más de las tres cuartas partes de los PCP (77%) informan DCL debido a que el Alzheimer es difícil de diagnosticar, y la mitad (51%) no suele sentirse cómodo al diagnosticarlo.

“Comprender y reconocer el deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer es importante porque brinda una oportunidad más temprana para intervenir en el continuo de la enfermedad de Alzheimer”, dijo Carrillo. “Si bien actualmente no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer, intervenir antes ofrece la oportunidad de controlar mejor la enfermedad y potencialmente ralentizar la progresión durante un momento en que las personas funcionan de forma independiente y mantienen una buena calidad de vida”.

Perspectivas raciales y étnicas

Las preocupaciones y la confusión en torno al MCI también son evidentes en diversas poblaciones:

El conocimiento y la comprensión del MCI son bajos en todos los grupos raciales y étnicos encuestados: estadounidenses blancos (18 %), estadounidenses de origen asiático (18 %), estadounidenses nativos (18 %), estadounidenses de raza negra (18 %) e hispanoamericanos (17 %).

Los estadounidenses hispanos (79 %) y negros (80 %) informan que quieren saber si tuvieron la enfermedad de Alzheimer en una etapa anterior (DCL o demencia leve de Alzheimer), que es ligeramente inferior en comparación con los blancos (88 %) y los asiáticos (84 %). ) y nativos americanos (84%).

Los estadounidenses asiáticos (54 %) e hispanos (52 %) tienen más probabilidades de preocuparse por desarrollar DCL en comparación con los estadounidenses nativos (47 %), blancos (45 %) y negros (44 %).

Los estadounidenses asiáticos (50 %), hispanos (49 %) y negros (47 %) son los más propensos a preocuparse por desarrollar MCI debido a la enfermedad de Alzheimer, seguidos por los nativos (41 %) y los estadounidenses blancos (39 %).

Recibir un diagnóstico incorrecto fue la principal preocupación por no ver a un médico de inmediato por los síntomas del deterioro cognitivo leve entre los asiáticos (38 %), los negros (31 %) y los estadounidenses blancos (27 %). La principal razón citada por los hispanos (27 %) y los nativos americanos (31 %) fue saber que podrían tener un problema grave.

En general, el 43% de los estadounidenses mencionaron la participación en ensayos clínicos como una razón para el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los estadounidenses de raza blanca (50 %) tenían el doble de probabilidades que los estadounidenses de origen hispano (25 %) de citar la participación en ensayos clínicos como una razón para el diagnóstico temprano, seguidos de los estadounidenses de raza asiática (40 %), nativos (35 %) y estadounidenses de raza negra (32 %). ).

“Los ensayos clínicos son fundamentales para comprender mejor los tratamientos y la atención actuales y potenciales de la enfermedad de Alzheimer”, dijo Carrillo. “A medida que se acelera la investigación, debemos abordar mejor las preocupaciones culturales, los problemas de acceso y otros factores para garantizar una mayor participación en los ensayos clínicos en todos los orígenes, especialmente entre las diversas poblaciones”.

Importancia de la intervención temprana, recomendaciones del médicoDe los encuestados que querían aprender sobre la enfermedad de Alzheimer durante la fase de MCI, más de la mitad (70 %) señaló la necesidad de planificación y oportunidades de tratamiento. El diagnóstico temprano les da a las familias tiempo para tomar decisiones legales, financieras y de atención para el futuro, en función de las preocupaciones y prioridades del paciente, y se asocia con costos generales de atención médica más bajos. Además, la gran mayoría de los PCP (86 %) dijo que la intervención temprana podría retrasar la progresión del deterioro cognitivo.Sin embargo, solo 1 de cada 5 PCP (20 %) informa estar familiarizado con los ensayos clínicos disponibles para sus pacientes con DCL, y solo 1 de cada 4 PCP (23 %) dice estar familiarizado con las nuevas terapias en desarrollo para tratar el DCL debido al Alzheimer. enfermedad. Cuando se detecta MCI, los PCP recomiendan con mayor frecuencia cambios en el estilo de vida (73 %).”Hay más trabajo por hacer cuando se trata de ampliar la preparación de los médicos de atención primaria para diagnosticar el deterioro cognitivo, incluido el DCL y el DCL debido a la enfermedad de Alzheimer, particularmente a medida que se realizan avances en el diagnóstico”, dijo Morgan Daven, vicepresidente de sistemas de salud. , Asociación de Alzheimer. “Esto incluye el conocimiento de los médicos de atención primaria sobre nuevos tratamientos potenciales y la participación de los pacientes en ensayos clínicos e investigaciones relacionados con la enfermedad de Alzheimer”.

Perspectivas futuras y oportunidades

A pesar del devastador número de víctimas que la enfermedad de Alzheimer sigue teniendo en las personas y familias de todo el país, tanto los pacientes como los PCP expresan su optimismo de que se vislumbran nuevos tratamientos para combatir la enfermedad.

La encuesta encontró que más de 7 de cada 10 estadounidenses (73%) esperan que nuevos tratamientos para retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer estén disponibles en la próxima década.

Más de la mitad de los estadounidenses creen que habrá nuevos tratamientos para detener la progresión (60%) y prevenir (53%) la enfermedad. Entre los PCP, el 82% espera que haya nuevos tratamientos para retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en la próxima década. Más de la mitad de los PCP (54 %) anticipa que habrá tratamientos para detener el avance de la enfermedad y el 42 % cree que habrá tratamientos para prevenir la enfermedad de Alzheimer.

Las últimas dos décadas han marcado un aumento en el desarrollo de una nueva clase de medicamentos que se dirigen a la biología subyacente y tienen como objetivo retrasar la progresión de la enfermedad. Hasta febrero de 2022, se están evaluando 104 tratamientos modificadores de la enfermedad en ensayos clínicos o en diversas etapas de aprobación regulatoria. Estas terapias potenciales tienen como objetivo retrasar la progresión del deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer y la demencia de Alzheimer leve, según la Asociación Amerciana del Alzheimer.

Impacto del Covid-19

El informe también examinó el impacto devastador que ha tenido la pandemia de Covid-19 en las personas que viven con la enfermedad de Alzheimer. Si bien se desconoce cómo la Covid-19 influirá en el número y la proporción de personas con Alzheimer en EE. UU., el Covid-19 claramente ha tenido un efecto dramático en la mortalidad por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Según el informe, hubo 44.729 muertes más por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en 2020 en comparación con los promedios durante los cinco años anteriores, un aumento del 17%.

El informe destaca datos preliminares y anecdóticos que indican que la pandemia también está teniendo efectos adversos en muchos cuidadores familiares. Señala que los desafíos de cuidado relacionados con la pandemia, incluido el cierre de las guarderías para adultos y la incapacidad de las familias para visitar o comunicarse con parientes en entornos de atención a largo plazo, han causado “angustia emocional y otros resultados negativos entre los cuidadores”.

Si no está familiarizado con el término “deterioro cognitivo leve”, no es el único. Más del 80 % de los estadounidenses no están familiarizados con esta afección que afecta hasta al 18 % de las personas mayores de 60 años y que puede provocar la enfermedad de Alzheimer, según descubrió una nueva encuesta.

El deterioro cognitivo leve es una etapa temprana de la pérdida sutil de la memoria u otra pérdida de la capacidad cognitiva, como el lenguaje o la percepción visual/espacial, según una investigación publicada el martes en el informe Datos y cifras de la enfermedad de Alzheimer de 2022 de la Asociación de Alzheimer . Los signos pueden ser lo suficientemente graves como para que la persona afectada y sus seres queridos los noten, pero lo suficientemente leves como para que la persona afectada pueda mantener su capacidad para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria.

Mucha gente confunde este deterioro, a menudo llamado MCI, con el envejecimiento normal, pero es diferente: alrededor de un tercio de las personas con deterioro cognitivo leve desarrollan demencia debido a la enfermedad de Alzheimer dentro de los cinco años, según la investigación.

Según el tipo de MCI que tengan las personas, es posible que tengan problemas para recordar conversaciones, hacer un seguimiento de las cosas, mantener el hilo de sus pensamientos durante una conversación, moverse por un lugar generalmente familiar o completar tareas cotidianas, como pagar una factura. Algunas personas no declinan cada vez más y otras vuelven a la función normal, según el informe.

Para comprender mejor la concientización, el diagnóstico y el tratamiento del deterioro cognitivo leve en los Estados Unidos, la Asociación de Alzheimer encargó una encuesta a más de 2400 adultos y 801 médicos de atención primaria a fines del año pasado. Todas las preguntas respondidas en línea o por teléfono. Inicialmente, más del 80 % de los participantes tenían poca o ninguna familiaridad con MCI; luego, cuando se les dijo qué era MCI, más del 40% dijeron que estaban preocupados por desarrollar la condición en el futuro.

“Fue sorprendente validar que tanto el público como los médicos de atención primaria se enfrentan al desafío de distinguir entre el deterioro cognitivo leve y lo que se considera ‘envejecimiento normal’”, dijo Morgan Daven, vicepresidente de sistemas de salud de la Asociación de Alzheimer, a través de Email. “Esos resultados subrayan cuánto trabajo debemos hacer para continuar educando”.

Ochenta y cinco por ciento de los adultos dijeron que querrían saber temprano si tenían la enfermedad de Alzheimer para poder planificar, tratar los síntomas antes, tomar medidas para preservar la función cognitiva o comprender lo que está sucediendo, encontró la investigación.

Pero a pesar de este sentido de urgencia, estos adultos también se mostraron reacios a obtener asesoramiento profesional si comenzaban a experimentar síntomas. Solo el 40 % dijo que hablaría con su médico de inmediato si experimentara síntomas de DCL. Las preocupaciones sobre cómo obtener ayuda incluían la posibilidad de recibir un diagnóstico o tratamiento incorrecto, enterarse de un problema de salud grave o creer que los síntomas podrían desaparecer.

Los hispanos y afroamericanos tenían menos probabilidades de querer saberlo temprano.

Qué causa el deterioro cognitivo leve

Múltiples factores pueden contribuir al MCI, por lo que MCI es más un término general que una condición específica, según la investigación.

“Puede ser causado por cosas que son reversibles, como deficiencias de vitaminas o condiciones médicas como la disfunción tiroidea”, dijo el Dr. Richard Isaacson, director de la Clínica de Prevención del Alzheimer en el Centro para la Salud Cerebral de la Facultad de Medicina Schmidt de la Universidad Atlántica de Florida.

“Algunas de las causas mejoran y otras empeoran. Cuando una persona tiene una demencia neurodegenerativa , esas personas, obviamente, tenderán a declinar”.

Otras posibles causas incluyen los efectos secundarios de los medicamentos; la privación del sueño; ansiedad; trastornos neurológicos o psiquiátricos; genética; trastornos sistémicos como presión arterial alta; accidente cerebrovascular u otra enfermedad vascular; y lesión cerebral traumática.

En general, la variedad de factores, los síntomas amplios y la falta de una prueba de MCI pueden hacer que el diagnóstico de MCI sea difícil e incómodo para muchos médicos, como mostraron los hallazgos.

Protegiendo tu cerebro

Cuando los médicos detectan deterioro cognitivo leve en los pacientes, con mayor frecuencia recomiendan cambios en el estilo de vida, realizan pruebas de laboratorio o derivan a los pacientes a un especialista, escribieron los autores.

“Las personas pueden tomar el control de su salud cerebral haciendo cambios activos en su vida diaria”, dijo Isaacson. “No se trata solo de ejercicio, dieta, sueño y estrés, sino también de afecciones médicas que los médicos de atención primaria pueden ayudar a optimizar y tratar, como presión arterial alta, colesterol alto y diabetes”.

“No somos impotentes en la lucha contra la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo”, añadió.

Incluso si se sienten asustados, ver a un médico de inmediato es lo más importante que pueden hacer las personas que experimentan cambios cognitivos, dijo Daven. “El diagnóstico temprano es importante y brinda la mejor oportunidad para el manejo y los tratamientos”.