El alto costo de la futura vacuna contra el coronavirus

Aunque todavía no existe una vacuna que pueda prevenir el contagio del nuevo coronavirus Sars-CoV-2, muchos países ya trabajan con algunos valores aproximados de lo que podría costar cada dosis.

Una de las estrategias que baraja Chile para conseguir vacunas, cuando alguna de las más de 33 que hoy están en etapa de pruebas clínicas en humanos según la Organización Mundial de la Salud (OMS) logre ser aprobada, es participar de iniciativas como Cepi y Covax , las que que hoy están teniendo un liderazgo respecto a la distribución equitativa de las vacunas en el mundo.

Covax, es una colaboración global para potenciar al máximo el desarrollo, el acceso equitativo y la asignación justa de vacunas contra Covid-19 y está apoyando a los países de América Latina y El Caribe a unirse. Bajo la iniciativa mundial denominada Acelerador del acceso a las herramientas contra Covid-19 (ACT) , el pilar de las vacunas, también llamado mecanismo Covax, hoy está negociado con los productores en nombre de los países de mediano y bajos ingresos, entre los que se cuenta Chile.

Valor de la vacuna

No es sencillo calcular el valor de una vacuna que aún no está lista. Por eso Covax, lo que asegura es un pago para un número determinado de dosis que requiera un país y como adquiere las vacunas directamente con el fabricantes y para el abastecimiento de varios países, sí puede asegurar un stock a un precio fijo. Este precio se fijó en US $10,55 por dosis más US $5 que incluyen pago de aranceles, internación y comisión. Así, finalmente el valor de una dosis de vacuna será de US $15,55 (casi 12 mil pesos chilenos).

Vacuna Moderna.

Felipe Muñoz, coordinador administrativo del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, explica cómo será la implementación de una estrategia de vacunación para la población. Es por ello, que siguiendo la recomendación del Consejo Asesor de Vacunas e Inmunización (Cavei) respecto de los grupos de personas de riesgo que se deben proteger de un eventual contagio con el virus que causa el Covid-19, recrearon seis escenarios para calcular cuánto costará vacunar a esa población.

“El ejercicio que se hizo fue para mostrar cómo será la implementación de la estrategia. La información que se tiene del mercados son distintos precios. Algunos países desarrollados como Estados Unidos y otros de la Unión Europea negocian directamente con los fabricantes. Chile lo está haciendo a través de Covax junto a otros países de medianos y pequeños ingresos”, dice.

Considerando la recomendación inicial del Cavei, respecto de los grupos de población que se tienen que vacunar, el PNI recreó seis escenarios con distintos grupos de población y en esquema de una y dos dosis.

Seis escenarios

Muñoz explica que se hizo un cálculo en base a seis escenarios posibles en los que el Minsal garantiza vacunación para distintos grupos de la población.

En el primer escenario, considera a los grupos que el grupo Cavei recomendó vacunar. Es decir, trabajadores de la salud, personas en centros de reclusión o larga estadía, población con condiciones de riesgo, incluidos mayores de 65 años. Aunque en un primer momento el total era de 5.238.699 personas (26,6% de la población proyectada para el 2021 según el INE), finalmente este número se ajustó a 5.047.519 personas.

Vacunar a este grupo, con un esquema de una dosis costará US $78.488.920 (considerando US $10,55 dólares por dosis más US $5 dólares de impuesto e internación).

En el escenario 2, se considera a la misma población del escenario número uno, pero en un esquema de dos dosis, lo que equivale a US $156.977.840.

En el tercer escenario, a la población del escenario número uno, se suman los adultos mayores desde los 60 años, en un esquema de una sola dosis, es decir, 5.657.507 personas. En total, US $87.974.233.

El cuarto, considera la misma población que el el escenario 3, pero en un esquema de dos dosis (US $175.948.467)

Por último, el escenario 5, incluye a los adultos mayores de 50 años, lo que equivale a un total de 7.257.534 personas (US $112.770.777)

El sexto, es igual al quinto pero en un esquema de vacunación de dos dosis (US $226.269.107).

La jefa del vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes , infectóloga María Luz Endeiza, señala que sin una vacuna ya aprobada todos los cálculos son preliminares.

La especialista destaca que es probable que finalmente se utilice más de un tipo de vacuna y que por lo mismo no se puede manejar solo una alternativa de vacunación. “Es probable que funcione una de las vacunas que iniciarán ensayos en el país, o alguna de las que se están negociando en el grupo Covax. Además, hay que considerar que en una primera etapa se vacunará sólo a un grupo de la población. Posteriormente, las personas que no están incluidas en ese grupo de riesgo, podrían adquirirla en forma particular, igual como se hace hoy con la vacuna influenza”, indica.

Endeiza, insiste en que todavía no hay una vacuna lista, que cuente con aprobación y licencia, por lo tanto tampoco se conoce el precio. “Estamos ante un escenario nuevo e incierto”.

De las vacunas que están más adelantadas, la que está desarrollando la U. de Oxford y la farmacéutica Astrazeneca es la única que está trabajando con un esquema de una dosis.

“La estrategia de vacunación costará entre 70 millones de dólares y 250 millones de dólares. Son recursos frescos porque el dinero de las vacunas que son parte del PNI para el año 2021 ya está asegurada”, dice Muñoz.

Así, todas las demás vacunas, como las de influenza, sarampión, tuberculosis y todas las que son obligatorias para niños y adultos son parte de un presupuesto que ahora se está discutiendo y que está previsto sea entre 70 mil y 75 mil millones de pesos.

A mediados de septiembre, cada país que ratificó su participación en Covax, debe firmar el convenio (contrato) y en octubre depositar entre el 15 y el 30% del valor de vacunas que necesitará.

¿Qué es Covax?