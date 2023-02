Este extraño moho de The Last of Us no es un hongo en absoluto, pero es un depredador sin cerebro

En el drama post-apocalíptico de HBO The Last of Us, la civilización humana se ha derrumbado frente a una invasión de hongos provocada por el cambio climático.

Los créditos de apertura del programa y los diseños de criaturas están inspirados en el moho mucilaginoso Physarum polycephalum. Pero mientras que los “infectados” del programa (es decir, los zombis) están destinados a ser víctimas de una pandemia de hongos, los mohos mucilaginosos no son hongos en absoluto.

De hecho, son mucho más antiguos y están menos relacionados con los hongos que nosotros. Desde que los científicos intentaron por primera vez clasificar los mohos mucilaginosos, se los ha agrupado erróneamente con plantas, animales y, en particular, hongos.

Esto se debe a que normalmente se encuentran en los mismos ecosistemas que los hongos y porque producen estructuras para ayudar a propagar sus esporas, al igual que sus primos fúngicos.

Los métodos moleculares para agrupar formas de vida mediante la comparación de su ADN nos han ayudado a comprender mejor la herencia distintiva de los mohos mucilaginosos. Sin embargo, su lugar exacto en el árbol de la vida aún no está claro.

Un depredador feroz

A pesar de tener una similitud superficial con los hongos, hay muchos aspectos de la biología del moho mucilaginoso que son sorprendentemente únicos. Esta gota amarilla de sustancia pegajosa puede no parecer gran cosa, pero en realidad es un feroz depredador de bacterias, levaduras y otros microorganismos, incluidos los hongos.

Aunque pueden crecer bastante, hasta varios metros cuadrados de ancho, cada moho mucilaginoso es una sola célula que contiene millones de núcleos y toda la otra maquinaria compleja que se encuentra dentro de células como la nuestra.

Physarum polycephalum

El “cuerpo” del moho mucilaginoso es una red de venas y tubos que pueden moverse a un ritmo rápido de hasta cinco centímetros por hora para localizar y capturar a sus presas.

Dentro del moho, una rica sopa de componentes celulares y partículas de alimentos fluye de un lado a otro dentro de la red. Este flujo transmite nutrientes, señales químicas e información entre diferentes regiones del moho mucilaginoso.

Estos movimientos ondulantes y extensos son probablemente lo que hace que el moho mucilaginoso sea tan atractivo y espeluznante para los artistas y cineastas de terror.

Inteligencia zombi

La fisiología y anatomía del moho mucilaginoso es tan extraña como fascinante. Pero es su comportamiento lo que los separa de sus compañeros, y tal vez refleja el nuestro demasiado de cerca para nuestra comodidad.

Lejos de ser simples células que se mueven a ciegas a través de la hojarasca, los mohos mucilaginosos pueden recopilar una gran cantidad de información de su entorno y usarla para tomar decisiones inteligentes sobre dónde moverse y buscar comida, como los infectados en The Last of Us. , que operan como un gran organismo en busca de presas.

Hasta ahora, se ha demostrado que el moho mucilaginoso detecta y se acerca o se aleja de los carbohidratos, las proteínas, los aminoácidos , los nucleótidos libres , los productos químicos orgánicos volátiles, las sales, el pH, la luz, la humedad y la temperatura, e incluso detecta la dirección de la gravedad y los campos magnéticos.

Cuando un moho mucilaginoso encuentra varias fuentes de alimento al mismo tiempo, trata de cubrir cada alimento con la mayor cantidad posible de sí mismo (para absorberlo), sin dividirse en individuos desconectados. La forma más eficiente de hacer esto es tener un solo tubo que conecte los dos alimentos a lo largo del camino más corto entre ellos.

Los mohos mucilaginosos han evolucionado a lo largo de millones de años para convertirse en maestros ingenieros de redes. Son expertos en resolver laberintos , y los investigadores han comenzado a construir algoritmos informáticos para el diseño de trenes humanos y redes de telecomunicaciones basados en enfoques de moho de limo.

¿Sin cerebro? Ningún problema

Las habilidades de resolución de problemas de los mohos de limo son aún más fascinantes porque la criatura no tiene cerebro ni una sola neurona. Sin embargo, muestran signos de memorización e incluso de aprendizaje, dos cosas que tradicionalmente se pensaba que solo eran posibles en animales con cerebro.

A medida que se mueven, los mohos mucilaginosos dejan tras de sí un rastro de mucosidad similar a la mucosidad. Este rastro de baba sirve como un recuerdo externalizado de las áreas que ha explorado en el pasado, lo cual es muy útil para resolver laberintos.

Pueden distinguir entre sus propios senderos, los de sus vecinos y los de otras especies de moho mucilaginoso. También usan las señales de comida que dejan en los senderos para juzgar sus propias posibilidades de encontrar comida en un área.

Los investigadores también han descubierto que los mohos mucilaginosos pueden aprender a ignorar una sustancia que normalmente encuentran repelente (como la quinina o la cafeína) después de una exposición prolongada. Los investigadores llaman a esta forma básica de aprendizaje “habituación”.

Sorprendentemente, cuando un moho mucilaginoso habituado se fusiona con un moho mucilaginoso no entrenado (oh sí, pueden hacer eso), el comportamiento aprendido se observa en el nuevo individuo combinado.

Todo esto plantea la pregunta (algo espeluznante): ¿qué otros tipos de conocimiento se transmiten entre sí las criaturas viscosas mientras se arrastran bajo el suelo del bosque?

*Chris R Reid, ARC Future Fellow, Universidad Macquarie