Todo comenzó hace una década, cuando Naughty Dog lanzó The Last of Us para la consola PlayStation 3, un videojuego ambientado en un mundo post-apocalíptico donde un hongo letal ha diezmado a la humanidad.

La historia original creada por Neil Druckmann nos pone en la piel de Joel, un sobreviviente que se embarca en un peligroso viaje para escoltar a Ellie, una niña de 14 años, a través de los Estados Unidos.

Lo que hace a The Last of Us uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos (IGN y Edge lo catalogaron como “una obra maestra”), es definitivamente su narrativa emocionalmente impactante.

Influenciado por la mejor literatura de Cormac McCarthy, ha medida que Joel y Ellie viajan juntos, se desarrolla una relación padre-hija entre ellos, y el juego hace un excelente trabajo al mostrar cómo esta relación se desarrolla y evoluciona a lo largo de la historia.

Las claves tras el éxito de The last of us: una infección horrorosa, un chileno en el cast y una gran dupla detrás

Los jugadores crean un vínculo con los personajes y se sentirán comprometidos con su viaje, principalmente gracias a una jugabilidad desafiante y realista. No solo debemos combatir contra bandas de infectados y bandidos mientras se pelean los escasos recursos para sobrevivir; la mecánica de combate es fluida y los desafíos a los que se enfrentan los jugadores son constantes e intensos.

The Last of Us también se destaca por su impresionante diseño de gráficos, varios de ellos basados en una serie de fotografías de Robert Polidori del Huracán Katrina, pero también en la pandemia de gripe de 1918, que muestra los niveles de paranoia a los que puede llegar la humanidad en situaciones de peligro extremo, o la epidemia de poliomielitis del siglo anterior.

El mundo post-apocalíptico es espectacularmente detallado, y la banda sonora a cargo de Gustavo Santaolalla es otro universo aparte que calza a la perfección.

Cabe preguntarse cuáles son las claves de la exitosa adaptación a la televisión que acaba de estrenar el gigante HBO y que cuenta con el chileno Pedro Pascal y la británica Bella Ramsey como protagonistas.

1- Historia poderosa, adaptación atractiva

La serie de televisión The Last of Us es una adaptación de la exitosa serie de videojuegos del mismo nombre. Muestra a la humanidad al borde de la extinción, con una trama que sigue a Joel y Ellie, los dos sobrevivientes en un mundo post-apocalíptico devastado por una pandemia.

A medida que se embarcan en un peligroso viaje a través de los Estados Unidos, se desarrolla una relación padre-hija entre ellos, y se enfrentan a una variedad de desafíos y peligros a medida que luchan por sobrevivir.

La serie de televisión toma los mismos detalles del videojuego para contar su historia: una narrativa emotiva y desgarradora, una historia cercenada por flashbacks y escenas actuales, lo que permite a los espectadores ver cómo se desarrolla la relación entre Joel y Ellie y cómo ha sido afectada por los eventos traumáticos que han experimentado.

En este sentido, es clave la decisión de HBO de incluir en su guión a Neil Druckmann. Pero hay otro nombre clave en la serie.

Neil Druckmann y Craig Mazin en la premiere de The Last of Us. Foto: Jeff Kravitz

2- Una gran dupla detrás

Como buen artilugio de ciencia ficción, The Last of Us requiere de una alta cuota de realismo. Por eso los nueve episodios de la primera temporada fueron filmados en el oeste de Canadá, y escritos y dirigidos en buena parte, además de Druckmann (que escribió y dirigió el videojuego), por Craig Mazin.

El cerebro tras Chernobyl vuelve como showrunner de un artefacto conocido por su crudeza y la representación de la violencia y la lucha por la supervivencia.

En ese sentido, la tensión es clave en la narrativa de la serie, y Mazin es todo un maestro del género. El guionista declaró que la serie de HBO Max puede representar un cambio de paradigma para las adaptaciones cinematográficas y televisivas de los videojuegos debido a la fuerza de la narrativa, y señaló que “solo les tomaría [a los ejecutivos de HBO] veinte minutos en Google darse cuenta de que The Last of Us es el Lawrence de Arabia de las narrativas de videojuegos”.

3- Una infección real y horrorosa

Se llama Cordyceps unilateralis. La infección por hongos parasitarios de The Last of Us —que en la serie controla a las personas— existe en la vida real, pero solo afecta a algunos insectos.

La tesis es planteada como un golpe maestro en la escena inicial de la serie. Ambientada en un plató de televisión de los años 60, muestra a un epidemiólogo que explica que su mayor preocupación no es una pandemia generada por un virus o una bacteria, sino que algo completamente diferente.

“La humanidad ha estado en guerra contra los virus desde el principio”, dice el científico. “A veces, millones de personas mueren como en una guerra real, pero al final siempre ganamos”.

Aunque luego sugiere que los hongos podrían representar una amenaza todavía mayor.

“Los hongos parecen lo suficientemente inofensivos”, parte diciendo. “Muchas especies saben lo contrario, porque hay algunos hongos que no buscan matar, sino controlar”.

“Los virus pueden enfermarnos, pero los hongos pueden alterar nuestras mentes”, advierte y de inmediato, otro científico presente en el estudio, le rebate su postura. Le dice que ese tipo de infección no afecta a la especie humana, pero el primer experto termina su presentación recalcando que todo podría cambiar ante una eventual modificación en la temperatura del planeta.

Pedro Pascal en la premiere de The Last of Us en Los Angeles. Foto: Jeff Kravitz

4- Un chileno en el cast

Ha pasado con varias series exitosas e hijas de su tiempo. Lost tuvo a Jorge García como Hurley. Héroes hizo lo propio con Santiago Cabrera como el inestable Isaac Méndez y Game of Thrones, Narcos y The Mandalorian comparten en sus créditos al hombre de moda en Hollywood, el chileno Pedro Pascal, flamante protagonista de The Last of Us.

Tras interpretar al príncipe Oberyn Martell, al oficial Javier Peña y al Mandaloriano en la serie de Disney+, el actor estuvo disponible para un nuevo proyecto tras la segunda temporada de la serie del universo de Star Wars. La vacante atrajo varias ofertas de grandes estudios y señales de streaming, de las cuales el chileno escogió The Last of Us.

Allí, Pascal da vida al curtido y atormentado Joel, quien tiene la tarea de sacar de contrabando a una niña de una zona de cuarentena y, finalmente, a través de los Estados Unidos.

La adolescente es interpretada por Bella Ramsey, quien parece ser la clave para crear un antídoto contra la infección. Y el actor Gabriel Luna hace de Tommy, el hermano menor de Joel, un ex soldado.

Como buena adaptación de un videojuego, gran parte del trabajo de investigación de los actores fue al mando de una PlayStation 5, donde debieron jugar al primer título de la saga de Naughty Dog.

5- Segunda temporada a la vista

Druckmann contó a la prensa, delimitando los bordes de la primera temporada, que The Last of Us cubrirá los eventos del primer videojuego.

Pero apenas en 2020 apareció The Last of Us Part II, la secuela del título original para PlayStation 4, y Mazin sugirió que es probable que haya una segunda temporada para HBO “si la primera es bien recibida”.

Al menos, el material de base ya está.

*The Last of Us estrena cada domingo a la noche (23 horas en Chile) un nuevo capítulo por HBO y su señal de streaming HBO Max.