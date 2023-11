Estos son los principales desafíos climáticos y medioambientales de Chile en la COP28

La COP es la conferencia ambiental más masiva e importante del año, con la asistencia de más de 30.000 delegados gubernamentales, del sector privado, bancos multilaterales, sociedad civil, científicos, entre otros.

A partir del próximo jueves 30 de noviembre, y hasta el martes 12 de diciembre, se llevará a cabo en Dubái, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, conocida como COP28.

En esta oportunidad, con Chile como uno de sus participantes, y con un pabellón propio, la Organización de Naciones Unidas (ONU) revelerá la primera evaluación de dos años del progreso mundial para frenar el cambio climático, denominado “Balance global”. Dentro de los principales desafíos, la conferencia buscará triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar la eficiencia energética.

Los principales desafíos climáticos y medioambientales de Chile en la COP28

Los efectos del cambio climático a nivel global son una fuente de presión adicional para que la COP alcance acuerdos significativos en las negociaciones entre sus partes. Como se sabe, el calentamiento global ya ha alcanzado 1,1ºC en promedio por sobre los niveles pre-industriales.

Además, las cifras registradas este año anuncian que 2023 es el año más caluroso registrado en la historia de la humanidad. Ello apunta a la urgencia de avanzar en políticas y medidas adecuadas, considerando que la meta de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados se hace cada vez más difícil de mantener.

Con esto en mente, la Presidencia entrante de la COP28, Emiratos Árabes Unidos (UAE), ha señalado tener cinco prioridades en las negociaciones: Balance Global (GST), Meta Global de Adaptación (GGA), Programa de Trabajo en Mitigación (MWP), Programa de Trabajo sobre Transición Justa y Agenda de financiamiento.

La COP28 será en Dubái. Crédito: Reuters

Julio Cordano, director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de la Cancillería y jefe negociador de Chile en la COP28, señala que la COP es el único foro con capacidad de alcanzar consensos globales y acuerdos en la lucha contra el cambio climático. “Con los años, se ha convertido además en una oportunidad muy importante como gran evento de discusión, entre actores gubernamentales y no gubernamentales, sobre iniciativas y alianzas que no necesariamente se ven reflejadas en las decisiones negociadas de la COP”.

“Esto es importante mencionarlo porque una de nuestras prioridades, como país, es la implementación, para tratar de cumplir con las metas de NDCs, mediante el financiamiento y la aplicación de políticas de mitigación y adaptación”, añade Cordano.

Los principales desafíos en la COP28: el rol de Maisa Rojas

Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente, se desempeña en el cargo de marzo de 2022, por lo que ya tuvo participación en la COP anterior, la COP27. En esa oportunidad, lideró una de las mesas claves en las negociaciones climáticas, puntualmente en la discusión sobre “Pérdidas y Daños”. “Es un gran honor para mí aceptar esta invitación y ayudar a guiar esta discusión”, señalaba.

El concepto “Pérdidas y Daños” está relacionado con los eventos climáticos extremos, que pueden causar pérdidas y daños a la sociedad, la infraestructura y al ambiente natural. Tras el desarrollo del evento climático, la ministra jugó un rol fundamental, ya que se selló un histórico acuerdo, donde se aprobó crear un fondo para compensar a las naciones pobres que sean víctimas de fenómenos meteorológicos extremos agravados por la contaminación de carbono de los países ricos.

Maisa Rojas en la COP27. Crédito: AP Photo/Peter Dejong

En esta oportunidad, un año después, Rojas nuevamente podría ser clave en una de las mesas de negociación. La titular de Medio Ambiente se refirió a esta materia, y al rol que desempeñará en la cita climática, coincidiendo en gran medida con lo realizado en la versión anterior, en el podcast Crónica Estéreo de La Tercera, concretamente en la edición Sustainability Chile Summit 2023.

“Efectivamente, nuevamente me pidieron ayudar en algunos temas que son complejos, para que se puedan resolver. Recordemos que la convención funciona con consenso, lo que significa que todos los países deben estar de acuerdo para avanzar en una dirección, si hay uno que se niega, no se realiza. Es complejo avanzar. Este año me pidieron co-facilitar la meta global de “Adaptación”, cómo nos hacemos cargo de las consecuencias que ya estamos viviendo del cambio climático. Algunos países piensan que es más importante hacerse cargo de las causas, más que de las consecuencias, pero el tema es que éstas últimas ya están ocurriendo, y cuando llegan muchas, los países no tienen cómo enfrentar las causas, entonces quedan inmovilizados“, señaló Rojas.

En Chile este año se produjeron enormes incendios forestales, grandes inundaciones, “lo que te tiene reconstruyendo todo el rato, y es más difícil planificar a largo plazo, y hacer cambios en materia energética, entre otros. Espero que nos vaya bien este año”, añadió.

La ministra de Medio Ambiente explicó que el año pasado se logró la creación de “Pérdida y Daños”, pero los detalles quedaron pendientes, lo importante fue su creación. “Hoy en día hay un comité que le entregó a la COP una propuesta, que espero sea aprobada por las partes. Es una buena noticia la decisión que se tomó, el trabajo técnico que se hizo, habrán fondos para países vulnerables que podrán ayudar a hacerse cargo de las pérdidas y daños del cambio climático”.

Revisa el podcast Crónica Estéreo de La Tercera, sobre la COP28 y otras materias medioambientales.

Los principales desafíos climáticos y medioambientales en la COP28

Chile contará con un espacio propio dentro de la Zona Azul de la COP28, el que funcionará entre el 3 y el 10 de diciembre, con el objetivo de mostrar la visión de nuestro país en el combate al cambio climático y la forma en que espera contribuir. Chile ha contado con un pabellón en dos ocasiones: la COP 25 (2019), durante nuestra presidencia de la conferencia, y en la COP 27 (2022).

Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, considera que los principales desafío en esta COP28, son “reponer la agenda de compromisos climáticos, incluidos los fondos comprometidos, en un escenario de guerras (Ucrania y Gaza) y tensiones geopolíticas entre bloques que no están abiertos a colaborar. Existe peligro de estancamiento y/o retroceso en las negociaciones. El contexto del incremento sustantivo de las emisiones y el debilitamiento del liderazgo europeo, además del retroceso en la posición de Inglaterra, harán muy dificil avanzar en la agenda climática para la COP 28. Cualquier estancamiento o retroceso, retrasará por varios años las negociaciones (recordar la crisis de Agenda en Cancún y recuperación de Agenda Climática en Paris)”.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, cree que uno de los principales desafíos de esta edición de la COP, será la “puesta en marcha del fondo de “pérdidas y daños”, aprobado en la cumbre pasada. Este fondo permitirá compensar los efectos de los eventos extremos (cada vez más frecuentes e intensos) en países del sur global”.

Los ejes temáticos del pabellón de Chile serán: transición energética, soluciones basadas en la naturaleza, finanzas verdes y criósfera y Antártica.

Cordano establece que la COP28 tiene como tema central la realización de un ejercicio de evaluación del grado de implementación del Acuerdo de París, específicamente de la meta de mitigación (que es de temperatura), la meta de adaptación y la meta de movilización financiera. “A partir de la evidencia que se obtenga, se informarán las nuevas NDCs que todos los países deben presentar en 2025″, indica.

“El hecho de que la COP se realice en un Estado petrolero y con presidencia petrolera (Sultan Al Jaber), es un obstáculo adicional, a lo que se suma menor acceso y presencia de sociedad civil y un régimen político extremadamente jerárquico y autoritario no acostumbrado a “manifestaciones ciudadanas”, añade Larraín, excandidata presidencial.

Estos son los principales desafíos medioambientales: transición rápida

Chile llega a las negociaciones de esta COP decidido a promover una transición rápida desde los actuales niveles de emisión hacia la carbono neutralidad para mediados de siglo. “Como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, este objetivo lo perseguiremos fortaleciendo el multilateralismo con una participación constructiva y ambiciosa”, sostiene Cordano.

“Una particularidad de la cumbre este año es que se llevará a cao en uno de los países más responsables de la producción de combustibles fósiles. Es el uso de los combustibles fósiles responsable de la mayoría de misiones y gases defecto invernadero que están cambiando el clima. Al ser uno de los grandes responsables del cambio climático, el anfitrión tendrá que esforzarse para disipar las sospechas de complicidad con la que, al menos desde el mundo del activismo climático, se los percibe”, añade Cordero.

El Acuerdo de París señala que cada ronda de NDCs debe ser más ambiciosa que la anterior, por lo tanto, es un desafío trascendental que las que se presenten en el 2025, cierren lo más posible las brechas de ambición y de implementación a la luz de la observación científica, señala Cordano.

Los principales desafíos en la COP28: Chile podría mantener liderazgo

¿Qué la diferencia de ediciones anteriores? Larraín estima que en esta oportunidad existe una agenda desperfilada, ausencia de liderazgo europeo, presidencia petrolera y locación petrolera, además de desembarco de facto de países grandes emisores como China, Rusia e Inglaterra de la agenda de compromisos climáticos. También, una locación y presidencia francamente hostil para el avance en las negociaciones, y para el involucramiento y cabildeo de la ciudadanía.

Cordano señala que los mandatos de cada COP son diferentes, lo que determina también los productos que se pueden obtener de las negociaciones. El año pasado, por ejemplo, el tema más visible fue el acuerdo sobre la creación de un Fondo de Pérdidas y Daños. En 2021, en Glasgow, el tema principal fue completar las reglas del Acuerdo de París y relanzar el trabajo luego de la pandemia. “En Dubái, la COP tendrá una tarea trascendental en la realización del primer Balance Mundial, así como otros resultados esperados, como la puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Daños y el establecimiento de una Meta Global de Adaptación”.

Imagen referencial.

“En esta COP también se han creado importantes expectativas sobre la transición energética y la eliminación de los combustibles fósiles. En este sentido, se espera que haya un empuje significativo para avanzar en un compromiso político de la eliminación de los combustibles fósiles en plazos que sean compatibles con mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C. En paralelo, promover una expansión rápida de las energías renovables y de la eficiencia energética, que reemplace las fuentes contaminantes y que permita una transición justa”, indica el director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de la Cancillería y jefe negociador de Chile en la COP28

“Chile podría mantener un liderazgo en las negociaciones sobre el fondo de “Perdidas y Daños”, tema que puede permitir mantener el interés y articulación de los pases del Sur Global en la COP28. También podría mantener sus compromisos de mitigación de emisiones, ámbito donde se ha destacado, principalmente con el compromiso de descarbonización del sector eléctrico y el presupuesto máximo de carbono al 2025. Los compromisos de mitigación, se teme será un frente en franco retroceso en esta COP”, sostiene Larraín.

Estos son los principales desafíos en la COP28: ¿Chile protagonista?

Así también, la Presidencia entrante de la COP28 ha definido cuatro “cambios de paradigma” que quiere alcanzar en la COP: acelerar una transición energética justa, y reducir emisiones antes de 2030, transformar las finanzas climáticas a través del cumplimiento de compromisos pasados, estableciendo un marco para un nuevo acuerdo en finanzas. Además, poner a la naturaleza, las personas y condiciones de vida en el centro de la acción climática, así como también promover una COP inclusiva.

Las COP tienen varias dimensiones, adiciona Cordero. “Una dimensión política y una dimensión más bien empresarial. Respecto a la dimensión política está por verse si Chile logrará mantener el gran protagonismo que ha tenido en las últimas ediciones. En la dimensión empresarial, se se ha asegurado cierto impacto al contratar la instalación de un pabellón “chileno”, que acogerá empresas nacionales con el afán de promocionar al país como un campeón de la acción climática”.

Por otra parte, añade Cordano, Chile se ha transformado en uno de los países más activos en la conexión entre océano y cambio climático. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile fue electo co-presidente del Diálogo Océano-Clima, cuyo reporte será la base de las conversaciones en la COP. “Estas materias también serán incluidas en el programa del pabellón de Chile”.