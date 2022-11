Fact Checking: ¿Pfizer no probó las vacunas antes de su lanzamiento? ¿Britney Spears presenta daño nervioso producto del Covid-19?

Pfizer no probó las vacunas antes de su lanzamiento

Recientemente se dio a conocer un informe titulado “Pfizer admite que su jab no fue probado”, el que establece que la mencionada firma admitió que mintió sobre la eficacia de su vacuna Covid-19 antes de que ingresara al mercado, añadiendo que le habría señalado al Parlamento Europeo que no se probó antes del uso público en general.

Si bien esto generó preocupación en la comunidad científica y en la ciudadanía en general, ya que muchos se vacunaron con la esperanza de que los protegiera, esta información es falsa.

El académico sudafricano de la Universidad de Wits, Shabir Madhi, entrevistado en la televisión local con respecto a lo señalado, fue claro. “Debemos tener cuidado con la forma en que interpretamos lo que se dice”.

“La vacuna se evaluó para determinar si protege o no al Covid-19 sintomático. Los estudios de la vacuna no se diseñaron para determinar si la vacuna evitaría la transmisión del virus. Esos son dos temas muy diferentes”, añadió, aclarando una de las confusiones que generó la publicación.

Un usuario en redes sociales dijo. “Si Pfizer aún no se ha probado, entonces se les debe responsabilizar por los efectos adversos que ha tenido en las personas que lo tomaron sin que se les informara que no se había probado”.

Otro comentó: “Hay evidencia en video (infinita) de estas personas diciendo día tras día ‘seguro y efectivo’, deben hacerse responsables, estoy tomando nombres ( sic )”.

Vacuna Pfizer. REUTERS

¿Como nació esta historia? El 10 de octubre de 2022, la ejecutiva de Pfizer, Janine Small, se presentó ante un Comité Especial del Parlamento Europeo para hablar sobre la pandemia.

Durante su testimonio, dijo que la compañía no sabía si su vacuna Covid-19 prevenía la transmisión del virus antes de que ingresara al mercado en diciembre de 2020.

En el caso de Pfizer, la empresa había indicado desde el principio que sus ensayos clínicos estaban enfocados en determinar la eficacia del jab para prevenir la enfermedad grave de Covid-19, no en bloquear la transmisión.

Sin embargo, el testimonio de Small se sacó de contexto, lo que allanó el camino para informes engañosos y afirmaciones falsas, incluso de Rob Roos, un miembro holandés del Parlamento Europeo que había asistido a la audiencia.

La vacuna de Pfizer-BioNTech pasó por tres fases de ensayos clínicos, con la tercera fase diseñada para determinar si era segura y efectiva para prevenir la enfermedad de Covid-19.

Los resultados del ensayo clínico a gran escala de Pfizer realizado con miles de voluntarios se publicaron en el New England Journal of Medicine en diciembre de 2020. El ensayo encontró que la vacuna fue muy eficaz para reducir la gravedad de la Covid-19.

Britney Spears presenta daño nervioso producto del Covid-19

Luego de una publicación de Instagram de Britney Spears que decía que tenía “daño en los nervios” en el lado derecho de su cuerpo, usuarios de redes sociales afirmaron, sin evidencia, que su condición estaba relacionada con las vacunas Covid-19. Spears dice en la misma publicación que su condición se remonta a 2019, antes de la pandemia.

Los comentarios sobre las publicaciones sobre la condición nerviosa de Spears apuntaron a la inoculación: “Debe ser la vacuna, es el denominador común” y “es el golpe experimental”, dice otro.

Otro usuario compartió una captura de pantalla que mostraba un titular sobre Spears que recibió su vacuna Covid-19 en abril de 2021 y un titular de 2022 sobre su daño en los nervios con el mensaje, “19 meses desde ‘bien’ hasta daño en los nervios”.

Spears abordó su condición en una publicación. “Estoy bailando al compás ahora Victoria… sí… daño en los nervios en el lado derecho de mi cuerpo… no hay cura excepto Dios, supongo… el daño en los nervios se produce a veces cuando no recibes suficiente oxígeno en tu cerebro… tu cerebro literalmente se apaga (emoji del cerebro)... bla, bla, bla, vieja historia... en ese lugar no respiraba cuando estaba allí... el daño a los nervios hace que partes de tu cuerpo se entumezcan”, dice el comienzo de su pie de foto.

Más adelante en la publicación, agregó: “Los últimos 3 años desde que salí de ese lugar he estado en un leve estado de inconsciencia... No pude enfrentarlo (emoji triste)”.

La mención de “ese lugar” probablemente sea una referencia a un centro de salud mental en el que se alojó en abril de 2019. Según la revista Rolling Stone, Spears solía usar esta frase para referirse al centro en el pasado.

Considerando la información establecida, lo difundido en relación a la cantante es falso. Según su propio relato, el daño nervioso de Britney Spears en el lado derecho de su cuerpo se remonta a 2019, antes de la pandemia de Covid-19 y las vacunas posteriores.