¿En qué está la pandemia en Chile? Siete preguntas para entender el estado de la crisis sanitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a los gobiernos y los sistemas de atención médica a tomar medidas para frenar la transmisión de Covid-19 a medida que una nueva ola de infecciones se propaga por Europa y los Estados Unidos.

En el caso de Chile, de acuerdo al reporte Covid publicado ayer por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 3.576 nuevos casos de coronavirus. Con esto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional ha disminuido en 14% en los últimos siete días, y en 13% en los últimos 14 días.

Pero, ¿en qué está la pandemia en Chile? ¿Cuáles son las variantes de preocupación y que debo hacer si tengo síntomas? Especialistas responden a continuación.

1. ¿En que fase están las comunas en el país?

El más reciente plan Paso a Paso, consta de tres fases entre las que la población avanzará o retrocederá habitualmente. Estas son las fases de Bajo Impacto Sanitario, Medio Impacto Sanitario y Alto Impacto Sanitario.

A lo largo del territorio nacional, una gran mayoría se encuentra actualmente en la fase de Medio Impacto y una minoría en Bajo Impacto.

El 7 de julio un total de 18 comunas retrocedieron de fase, pasando de Bajo a Medio Impacto Sanitario, y se anunció que a partir de este jueves las autoridades de Salud anunciaron que por su situación epidemiológica, un total de 10 comunas de la Región de O’Higgins retrocederían a Medio Impacto.

En la fase de Medio Impacto Sanitario, el uso de la mascarilla continúa siendo obligatorio en espacios cerrados, y en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física de más de 1 metro.

En eventos masivos el aforo máximo permitido es de hasta 10 mil personas, con mascarilla y Pase de Movilidad, siempre que el espacio del recinto permite la distancia física.

Para saber es qué fase se encuentra su comuna, haga click en el siguiente link: https://www.gob.cl/pasoapaso/

2. ¿Cuál es la principal variante de circulación?

Durante las últimas semanas, las subvariantes de Ómicron, también conocidas como BA.4 y BA.5, están elevando el número de casos y provocando más muertes, dijo en una sesión informativa la semana pasada, el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Quien además, recomendó la reactivación de protocolos como el uso de mascarillas para detener la propagación.

Lo que hace que BA.4 y BA.5 se destaquen para los virólogos es una mutación de aminoácido que comparten, llamada F486V. Se encuentra en la proteína espiga de los virus, cerca de donde la proteína se une al receptor ACE2 en las células huésped para infectarlas. Los anticuerpos importantes generados en respuesta a las vacunas Covid-19 y a infecciones anteriores por Sars-CoV-2 neutralizan el virus al adherirse a este lugar.

En el caso de Chile, de acuerdo al último reporte del Minsal, durante las últimas semanas las variantes de mayor circulación también han sido BA.4 y BA.5, que, “tal como se ha visto en otros países, se encuentran al alza en su circulación. Estas variantes implican un riesgo de observar un incremento de casos y por eso es tan importante mantener las medidas de cuidado que nos permiten controlar la cadena de contagios”, dijo el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado.

Muchos gobiernos están preocupados por la subvariante BA.5, en particular, por la evidencia de su potencial de reinfección, la OMS dijo que hasta ahora no hay evidencia de que BA.5 sea más grave que las variantes anteriores de Ómicron o que las vacunas y los tratamientos aprobados no son efectivos.

Aún así, “el virus se está propagando a un nivel muy intenso a nivel mundial”, incluso cuando la vigilancia, incluidas las pruebas y la secuenciación para detectar e identificar cepas, está disminuyendo, señaló Maria Van Kerkhove, directora técnica de la OMS para Covid-19.

3. ¿Cómo distinguir resfrío, influenza y Covid? y ¿VRS en el caso de los niños?

Es importante recalcar que estas cuatro enfermedades respiratorias (influenza, Covid-19, resfrío común, e infección por VRS), así como otros virus que también están circulando actualmente (metapneumovirus, parainfluenza), tienen múltiples síntomas en común que pueden ser difíciles de diferenciar, por lo que la vigilancia permanente por análisis molecular es fundamental, explica el Dr. Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) y académico de la UC.

Esto, debido a que comparten la misma sintomatología. “Todos pueden tener fiebre, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, dolores musculares, así que la diferencia inicial no es muy fácil”, coindice la Dra. María Luz Endeiza, infectóloga y jefa del Vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes, y vicepresidenta del CAVEI.

Pese a eso, acá algunas características de cada una de esta enfermedades respiratorias:

-Covid: En algunos casos puede diferenciarse respecto a otras infecciones, por pérdida de olfato y del gusto, pero no es un síntoma presente en todos los casos de esta enfermedad, señala Kalergis.

-Influenza: En este caso los síntomas más frecuentes son dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, fiebre, tos, molestias al tragar y cansancio, dice el director de IMII. Además, es un virus que genera un gran compromiso con el estado general del cuerpo.

-Resfrío: En este caso los síntomas suelen ser leves, frecuentemente con congestión nasal y estornudo, señaló Kalergis.

-VRS (Virus respiratorio Sincicial): Este virus, según Endeiza, tiende a comprometer la vía aérea inferior y a dar tos seca con bronquitis obstructiva en los niños más pequeños, “pero eso también lo puede dar el Covid, y también influenza en ciertos niños, así que no hay como diferenciarlo”.

Por lo que los especialistas recomiendan que ante la presencia de síntomas generales de infección respiratoria, lo mejor es realizar un test de antígeno o PCR para descartar Covid-19 e identificar el agente causante de la enfermedad.

“Muchas de las infecciones por virus respiratorios se combaten de modo similar, vale decir, con reposo, hidratación y tratamiento farmacológico indicado por un médico, manteniendo siempre una vigilancia constante para identificar síntomas que indiquen que la enfermedad se está agravando (para niños, respiración agitada, hundimiento de costillas, pérdida de apetito, entre otros)” añade el académico UC.

Foto: AFP

4. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas? ¿Debo hacerme un PCR?

En caso de presentar síntomas, es recomendable aislarse preventivamente, y evitar contactos con personas hasta que se tenga un resultado negativo de un test de antígeno o PCR. “Si este sale positivo se debe realizar un aislamiento por 5 a 7 días, como recomienda la autoridad sanitaria y seguir todos tratamientos recomendados por un médico”, señala Kalergis.

De salir negativo, se debe tener en cuenta que el patógeno causante de la enfermedad podría ser un virus o una bacteria, por lo que requiere de todos modos el cuidado y el aislamiento de otros sujetos que podrían ser más susceptibles. “Es recomendable el diagnóstico por medio de exámenes de laboratorio específicos para otros agentes causantes de cuadros respiratorios” añade el especialista.

Endeiza recalca la importancia del test sobre todo en el caso de los más pequeños, porque de acuerdo con esos resultados y la gravedad de los síntomas, se puede tomar la decisión de los pasos a seguir porque “en general, salvo influenza, las enfermedades respiratorias no tiene tratamiento específico”.

5. ¿Cuántas reinfecciones hay?

Según las cifras que entrega el Ministerio de Salud, en julio 2021 había 1.663 casos de reinfectados, sin embargo las cifras han ido en aumento. Para febrero de 2022, los casos ya superaban los 10.000 casos y actualmente ya se acercan a los 30.000 reinfecciones.

Uno de los factores más importantes al momento de analizar las reinfecciones son las variantes del Covid-19, las que sin dudas pueden generar nuevos brotes, tal como se ha visto con Delta y Ómicron, explica Kalergis.

“Sin dudas el escenario podría empeorar si es que aparece una variante con mayor capacidad de contagiar, evadir la inmunidad de las vacunas y enfermar. Afortunadamente, este escenario no se ha dado, pero sigue siendo muy recomendable reforzar la vigilancia epidemiológica, seguimiento genómico, insistir en las campañas de vacunación y fomentar el uso de mascarillas en lugares altamente transitados y en espacios cerrados, mantener el distanciamiento y un lavado de manos recurrente” añade.

Endeiza, además explica que lo que sucede actualmente con las reinfecciones es que “ni la infección natural, sobre todo la gente que tuvo esta gran ola de contagios en el verano o que se está contagiando ahora, estos anticuerpos no duran mucho tiempo y tampoco son tan protectores contra nuevas variante de Covid que están apareciendo, así que estamos viendo reinfecciones que por más que no sean en general graves, están perpetuando la circulación del virus y están haciendo necesario reevaluar el hecho de colocar una dosis de refuerzo a poblaciones de alto riesgo”.

6. ¿Hasta cuando se mantendrá el estatus de Pandemia?

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo le queda al estatus de Pandemia. Por el momento, Tedros dijo que “nuevas oleadas del virus demuestran que el Covid-19 no ha terminado”, y que está “preocupado por una tendencia creciente de muertes”.

Además, señaló que un comité de la OMS reiteró que la enfermedad por Sars-CoV-2 sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional, que es la forma en que la OMS clasifica una pandemia.

(Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP, File)

Asimismo, y a pesar de la baja de casos en Chile, Cuadrado destacó que si bien “como en semanas previas volvemos a observar una leve disminución en la cantidad de casos, es importante que recordemos que la pandemia sigue activa, y continúa el peligro de poder infectarse por Covid-19, especialmente si es que no seguimos con las medidas de protección”.

7. ¿Se continuará vacunando a toda la población con futuras dosis?

En la última recomendación del Comité Asesor de Vacunas, plantearon nuevamente que es necesaria una tercera dosis de refuerzo pero sólo para algunos grupos de la población.

La Dra. Endeiza, vicepresidenta del Comité, comenta que es probable que a partir de la quinta dosis “estemos vacunando solamente en forma prioritaria, abalada por el Ministerio de Salud en forma gratuita las poblaciones de alto riesgo”, y que en un futuro el resto de las vacunas, sean probablemente refuerzos de tipo anual en la temporada de preinvierno/brote, como ocurre con la influenza y “con vacunas nuevas hechas en base a los anticuerpos extraídos de las nuevas variantes que sean las predominantes en distintas partes del planeta”.

Dentro de este grupo de riesgo, se encuentran los adultos mayores y los inmunosuprimidos, y sobre todo el grupo de personas que están dentro de esta categoría pero que ya han pasado más de 6 meses desde la última dosis, porque " en esa población está disminuyendo la eficacia de la cuarta (dosis), estamos viendo aumento en la tasa de hospitalización y muerte y se están agrupando más en ese tipo de pacientes” añade la infectóloga.

Kalergis, señala que, la decisión de futuros refuerzos debe tomarse en base a la evidencia científica relativa a la duración y nivel de inmunidad generada por la vacuna en las personas, a la efectividad que muestren las vacunas en el tiempo y al nivel de circulación viral y de la aparición de variantes.

“De ser necesaria a futuro una quinta dosis, esta debería ser principalmente aplicada en un comienzo a un público objetivo más vulnerable, como adultos mayores con y sin comorbilidades y personal de la salud” comenta el director de IMII.

Además, cabe que recordar que “el 50% de la población en Chile, que le corresponde la cuarta dosis, no se la ha colocado”, entonces pensar que la población está cubierta por la segunda dosis de refuerzo “no es totalmente cierto” dice Endeiza.