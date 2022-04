“Necesitamos estar preocupados”: Por primera vez, un humano es contagiado con gripe aviar H3N8 que ataca a caballos y perros

China registró su primera infección humana con la cepa H3N8 de la gripe aviar, pero el riesgo de que se propague entre las personas es bajo, dijo la autoridad sanitaria.

La variante se encontró en un niño de cuatro años de la provincia central de Henan que mostró fiebre y otros síntomas el 5 de abril, dijo la Comisión Nacional de Salud en un comunicado el martes.

El niño había estado en contacto con gallinas y cuervos criados en su casa, agregó en un comunicado.

La variante H3N8 es común en caballos y perros e incluso se ha encontrado en focas. No se han reportado casos humanos de H3N8, dijo el NHC.

Foto: Reuters

Los análisis de la secuencia del genoma completo indican que el virus H3N8 en este caso humano es un reordenamiento, con genes de virus que se han detectado previamente en aves de corral y aves silvestres, dijo Nicola Lewis, experta en influenza del Royal Veterinary College de Gran Bretaña.

El virus justifica una mayor vigilancia, dijo Erik Karlsson, subdirector de la unidad de virología del Instituto Pasteur en Camboya.

Su implicación en la pandemia de gripe de 1889, conocida como gripe rusa, fue “una gran preocupación por el riesgo del virus”, añadió.

Las enormes poblaciones de aves silvestres y de granja de China de muchas especies proporcionan un entorno ideal para que los virus aviares se mezclen y muten. Algunos infectan esporádicamente a las personas, generalmente a quienes trabajan con aves de corral.

Foto: AP

La comisión de salud dijo que un estudio inicial mostró que la variante aún no tenía la capacidad de infectar a los humanos de manera efectiva y que el riesgo de una epidemia a gran escala era bajo.

Aunque raras, las infecciones en humanos pueden conducir a mutaciones adaptativas que potencialmente permiten que estos virus se propaguen más fácilmente en los mamíferos, dijo Karlsson.

“Necesitamos estar preocupados por todos los eventos indirectos”, dijo.

Otro caso similar

Una situación similar se vivió también en 2021. En mayo, un hombre de 41 años de la provincia oriental china de Jiangsu fue confirmado como el primer caso humano de infección con una rara cepa de gripe aviar conocida como H10N3, según la Comisión Nacional de Salud (NHC) de Beijing.

Muchas cepas diferentes de la gripe aviar están presentes en China y algunas infectan esporádicamente a las personas, generalmente a las que trabajan con aves de corral. No hay indicios de que el H10N3 pueda propagarse fácilmente entre los humanos.

El hombre, residente de la ciudad de Zhenjiang, fue hospitalizado el 28 de abril y diagnosticado con H10N3 el 28 de mayo, dijo la comisión de salud. No dio detalles sobre cómo se infectó el hombre.

El H10N3 es poco patógeno, lo que significa que causa una enfermedad relativamente menos grave en las aves de corral y es poco probable que provoque un brote a gran escala, añadió el NHC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en una respuesta a Reuters en Ginebra, dijo en esa ocasión que “la fuente de exposición del paciente al virus H10N3 no se conoce en este momento, y no se encontraron otros casos en la vigilancia de emergencia entre la población local”. En este momento, no hay indicios de transmisión de persona a persona.

“Mientras los virus de la influenza aviar circulen en las aves de corral, la infección esporádica de influenza aviar en humanos no es sorprendente, lo que es un recordatorio vívido de que la amenaza de una pandemia de influenza es persistente”, agregó la OMS.

La cepa “no es un virus muy común”, dijo Filip Claes, coordinador de laboratorio regional del Centro de Emergencia para Enfermedades Transfronterizas de los Animales de la Organización para la Alimentación y la Agricultura en la oficina regional para Asia y el Pacífico.

Foto: AP

Solo se informaron alrededor de 160 aislamientos del virus en los 40 años hasta 2018, principalmente en aves silvestres o aves acuáticas en Asia y algunas partes limitadas de América del Norte, y hasta ahora no se había detectado ninguno en pollos, agregó.

Será necesario analizar los datos genéticos del virus para determinar si se parece a virus más antiguos o si es una nueva mezcla de diferentes virus, dijo Claes.

No ha habido un número significativo de infecciones humanas con gripe aviar desde que la cepa H7N9 mató a unas 300 personas durante 2016-2017.