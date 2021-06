Nintendo 64 cumple 25 años: los cinco videojuegos más populares de la última consola que se negó al CD-ROM

La consola fue lanzada al mercado el 23 de junio de 1996 en Japón. A pesar de perder la batalla con PlayStation, dejó interesantes e influyentes títulos, como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time y GoldenEye 007.