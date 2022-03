Nunca he tenido Covid, ¿cuál es la probabilidad que un día me contagie?

Según las cifras oficiales de Our World in Data, cerca de 3,2 millones de chilenos han sido contagiados de coronavirus en los dos años que ha durado la pandemia. Se trata de un alto porcentaje poblacional, pero también implica que otro gran porcentaje, unos 15 millones de personas, nunca se han contagiado (descontando el porcentaje de personas asintomáticas que probablemente nunca supieron que tenían el virus).

Por ello, muchos de ellos se preguntan qué tan seguros pueden estar de ir a lugares como un restaurante, el supermercado, el cine o incluso fiestas.

Ello, por que de acuerdo a un estudio de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón (OHSU) en EE.UU., estarían en desventaja respecto a la población que sí se contagió, ya que según este estudio, las personas que estaban vacunadas y que se habían infectado de coronavirus, tenían una respuesta inmunitaria superior a las personas que solo se habían vacunado, pero no habían padecido la enfermedad.

De acuerdo a la investigación, los niveles de anticuerpos de estos pacientes eran al menos 10 veces más potentes que la respuesta inmunitaria de las personas que sólo se habían vacunado.

Pero, ¿cuáles son las probabilidades de que estas personas que no tienen esta “superinmunidad” nunca tendrán Covid?

“Desde mi perspectiva, no, no es inevitable que se contagien durante los próximos uno o dos años”, dijo el Dr. Bob Wachter, presidente de Medicina de la U. de California en San Francisco (UCSF) en el diario San Francisco Chronicle, quien tampoco se ha contagiado de Covid todavía.

Pero de acuerdo al experto, obviamente, a medida que van bajando los casos generales en una zona, la probabilidad de contagio para ellos también va disminuyendo. “Cuando las tasas de casos son bajas (como ahora en el Área de la Bahía), es poco probable que aproximadamente el 60% de la población que no ha tenido Covid lo contraiga, ya que no estarán muy expuestos”, señaló en el artículo.

Cómo evitar contagios

Para evitar un posible contagio, los médicos dicen que una de las medidas más importantes es mantenerse al día con las vacunas, lo que incluye los refuerzos. “Hemos comenzado a ver datos que indican que nuestras vacunas continúan funcionando contra la variante Ómicron, pero no tan bien, por lo que estamos realmente alentando a las personas a optimizar su vacunación y su protección con las vacunas de refuerzo. Con más mutaciones, la variante de Ómicron va a requerir un nivel más alto de respuesta inmunitaria; un nivel más alto de protección”, dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés), en una entrevista.

“Creemos realmente que con la vacuna de refuerzo, vamos a tener una protección bastante buena contra las enfermedades graves y la muerte. Nuestros datos actuales demuestran que es 20 veces más probable que mueras de Covid si no estás vacunado, en comparación con los que si tienen los refuerzos, por lo que realmente estamos alentando a las personas a que reciban los refuerzos”, agregó.

La especialista también dijo que era necesario seguir usando mascarillas en espacios cerrados públicos, incluso si está vacunado y ha recibido los refuerzos, “porque ese nivel adicional de protección, además de la mascarilla, debería ayudar a prevenir el contagio en general”.

Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la UCSF y otros expertos están de acuerdo en que, con un poco de vigilancia, aún es posible evitar el virus mientras se disfruta de la vida.

Chin-Hong dijo en el artículo del San Francisco Chronicle, que para él, eso significa seguir “comprometiéndose con la vida, seguir saliendo a comer y todas esas cosas”, pero seguir teniendo su “sentido arácnido” para situaciones de riesgo. Por ejemplo, si los recuentos de casos son altos como lo fueron en enero, “no voy a saltar de un lado a otro en una habitación llena de gente”, dijo.

“Es un buen equilibrio entre la ansiedad y querer volver a lo que perdiste en los últimos años, y ese equilibrio es difícil”, agregó.

El Dr. Abraar Karan, experto en enfermedades infecciosas de la U. de Stanford, también dijo en el mismo reportaje que aliviar las restricciones no tiene por qué significar, y no debería, significar una infección inevitable.

“Fundamentalmente, sigo pensando que hay cosas que podemos hacer más seguras”, dijo, y agregó que el gobierno tiene la obligación de ayudar a las personas a avanzar más hacia una vida aparentemente normal mientras se mantienen seguras haciendo cosas como mejorar la ventilación en los edificios, especialmente en lugares como escuelas, y hacer que las pruebas y las mascarillas N95 estén ampliamente disponibles para quienes las necesitan.

Foto: Reuters

Anotó que para las personas que tienen aversión al riesgo, inmunocomprometidos o que intentan evitar la infección por completo, una máscara N95 de alta calidad les permite hacer cosas como ir al gimnasio o comprar y estar relativamente bien protegidos.

No al contagio intencional

Pese a que el estudio de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón (OHSU) admitió que la “superinmunidad” se logra con las vacunas y una infección previa, los autores del estudio descartan que la gente deba contagiarse intencionalmente. El Dr. Marcel Curlin, coautor principal del estudio y profesor asociado de Medicina (enfermedades infecciosas) en la Escuela de Medicina de OHSU y director de Salud Ocupacional de OHSU, fue claro en advertir que independientemente de los resultados de la investigación, no están promoviendo que las personas se contagien intencionalmente para así lograr esta superinmunidad. “Sería decir, esencialmente, ‘trata de contraer Covid para no contraer Covid’, lo cual, lógicamente, no tiene sentido para nosotros. Lo que estamos diciendo es que si tienes la mala suerte de haber tenido Covid, no es una razón para evitar la vacunación”, señaló el investigador al portal KATU, un sitio web dependiente de la cadena ABC de EE.UU.

Los expertos también dijeron que evitar la infección por ahora tiene beneficios, incluso si es posible que contraigas el coronavirus más adelante: cuanto más dure la pandemia, más entenderemos sobre el virus, dijeron, lo que significa que es probable que los tratamientos sean mejores y más efectivos. más accesible.

“Retrasar las infecciones es en realidad un punto infravalorado o subestimado”, dijo Karan. “Quién sabe lo que tendremos dentro de seis meses o un año, ¿verdad? Tendremos aún más cosas que podemos ofrecer a los pacientes”.