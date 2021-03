¿Cuándo terminará la pandemia? “Al menos un par de años más”, estiman algunos especialistas

Epidemias, pandemias, endemias. La humanidad ha sido testigo durante su historia de todo tipo de catástrofes sanitarias. Lo peor, es que la gran mayoría de éstas nunca se acabarán.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo dos patógenos han sido erradicados en la historia: la viruela (smallpox) y la peste bovina (Rinderpest virus). Solo dos. La peste negra no desapareció, lo mismo con los virus del H1N1, popularizado como gripe porcina, que en 2009 generó una pandemia y con el Sars y el Mers, años después.

¿Y cómo y cuándo terminará la actual pandemia? Expertos y científicos dicen que la respuesta no es sencilla. Algunos señalan que su fin podría decretarse con el descenso sostenido de los contagios y la mortalidad. Otros dicen que se transfomará en una endemia, es decir, que el virus prevalezca de manera constante o habitual en un área geográfica. Esto podría significar que se quede para siempre, como la influenza, solo que de manera más controlada.

La gripe española ha sido una de las grandes pandemias de la historia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que es “prematuro” y “poco realista” pensar que la pandemia podría ser detenida a fin de año.

Michael Ryan, director del programa de emergencias de la OMS, señaló que el enfoque singular del mundo “debería ser tratar de mantener la transmisión de Covid-19 lo más baja posible”.

“Si las vacunas comienzan a tener un impacto, no solo en la muerte y no solo en la hospitalización, sino en la dinámica y riesgo de transmisión, entonces creo que aceleraremos hacia el control de esta pandemia”, añadió.

Miguel O´Ryan, académico del Instituto Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y del Instituto Milenio de Inmunidad e Inmunoterapia (IMII), aclara que tratar de estimar el fin es algo bien especulativo. “Dependerá del comportamiento de las vacunas, si se mantienen con un buen nivel de eficacia por al menos un par de años y se logra alta cobertura, se podría controlar la situación pandémica pienso en el 2021-2022, circulando el virus en forma endémica, por varios años, como muchos otros virus, con focos en zonas de menor cobertura”.

Claudio Castillo, experto en Salud Pública y académico de Dirección de Postgrados Facimed de la Universidad de Santiago, señala que es muy difícil estimar si el coronavirus va a desaparecer, “como por ejemplo la gripe española, que en su momento tuvo un período pandémico y luego desapareció”.

La pandemia ha impactado a la sociedad, mucho más allá del aspecto sanitario. Las costumbres y modos de vida cambiaron drásticamente.

Lo que han planteado los científicos respecto de esta pandemia en particular (Covid-19), “es que va a seguir estando presente y una vez que se alcance una inmunización natural, y a partir de la vacunación, podría solo ser una enfermedad endémica con algunos brotes en ciertos lugares dependiendo de los procesos de vacunación”, añade Castillo.

Ignacio Silva, infectólogo y jefe de infecciones intrahospitalarias del Hospital Barros Luco, cree que aún hay muchos datos que no conocemos como para vaticinar su término. “Al ser un virus nuevo no sabemos cómo se van a comportar las vacunas e inmunidad, si es que efectivamente va a disminuir la cadena de disminución o solo los casos graves, no sabemos cómo se van a comportar las diferentes variantes del virus o si es necesario realizar nuevas vacunas para diferentes cepas del virus, por lo que es muy difícil proyectarse a una fecha ni siquiera estimativa”.

Javier Tinoco, infectólogo Clínica Universidad de los Andes, dice que la pandemia podría controlarse una vez que los países alcancen altas coberturas de vacunación. “Esto puede demandar todo el año 2021, incluso un par de años más, sobre todo para aquellos con menos recursos y más pobres. Solo ahí se podrá hacer un control real de la transmisión comunitaria del virus”, dice.

“Difícilmente se podrá olvidar”

La parte más crítica y aguda debiera durar hasta 2022, según Castillo, dependiendo de los procesos de vacunación, porque lamentablemente ha sido muy dispar la vacuna entre países pobres y ricos. “Si el esfuerzo mundial apunta a que la producción de vacunas pueda distribuirse de manera más equitativa, podría solucionarse en 2022, pero vamos a depender de los estudios científicos que definan la inmunología de las vacunas, cuánto tiempo, si se requerirá de un refuerzo anual, entre otros, como ocurre con la influenza”, explica.

Máximo Quitral, historiador y académico de la UTEM, piensa que aunque la pandemia termine, esta no dejará de ser un tema relevante por un buen tiempo. “Primero porque marca un antes y un después en el mundo, y lo segundo es que los efectos post pandemia todavía están por llegar y vamos a estar observando en el mediano plazo algunas consecuencias derivadas de la crisis santitaria, como problemas de salud mental, educación y por cierto las movilizaciones sociales, las cuales pueden ser a partir de la pandemia. Por tanto, es muy improbable que la discusión de la pandemia se acabe tan rápido por los efectos que ésta va a provocar en el mundo entero”.

Según la opinión de 18 especialistas, entrevistados por la agencia Reuters que siguen de cerca el coronavirus, el progreso de las vacunas había generado un ambiente de optimismo, sin embargo las nuevas variantes, como las surgidas en Brasil o Sudáfrica, frenaron ese espíritu.

Tinoco añade que la pandemia, “difícilmente se podrá olvidar, ha sido un evento importante dentro de nuestra realidad contemporánea. Esto independiente si se logra un buen control de la enfermedad en los años siguientes o si aparece una nueva enfermedad infecciosa emergente”.

El proceso de vacunación es una de las claves para el futuro del virus. REUTERS/Iván Alvarado

Los especialistas entrevistados por Reuters, creen que el Sars-CoV-2 no solo permanecerá con nosotros como un virus endémico, sino que seguirá circulando en las comunidades, y además, probablemente causará una carga significativa de enfermedad y muerte en los próximos años.

O´Ryan señala que si aparecen variantes significativas que escapan a la inmunidad conferida por las vacunas, “tendremos al virus con nosotros en condiciones epidémicas probablemente por varios años, con reformulaciones/reinoculaciones asociadas a las vacunas en una especie de ’tira y afloja’ con el virus”.

“No creo que exista algo que pueda opacar a la pandemia, no quiero ponerme en un plano catastrófico, uno podría pensar en una ‘guerra mundial’, la que tal vez podría opacar el efecto de la pandemia, pero difícilmente podría ocurrir. Entonces, no encuentro algún evento que pueda nublar todo lo que ha pasado con el coronavirus, el cual vino y cambió a la sociedad, la rutina, la forma de relacionarnos y eso tardará tiempo en reestructurarse”, establece Quitral.

No antes de 2022

A pesar de que no es posible establecer a ciencia cierta cuando va a terminar la pandemia, Castillo pronostica que “lo más probable es que lo más crítico termine para los países ricos, en 2021 y en otros casos de países más pobres probablemente en 2022, cuando tenga una cobertura importante de inmunización de la mayor parte de su población”.

“Existe la posibilidad real de que el Covid-19 se convierta en una endemia. Dependerá de algunos factores, como el surgimiento de nuevas variantes, la inmunidad que podamos tener y el comportamiento humano. Pero sin duda, si llega a ser una endemia, será un cambio a nuestro modo de vida, de manera permanente”, explica el infectólogo de Clínica Uandes.

Silva aclara que este virus se ha comportado muy distinto a como se han comportado otros. “Al menos, hay que proyectar todo el 2021 con coronavirus circulando en modo pandemia y probablemente el 2022 también. La pandemia se acaba cuando todo el mundo logre controlar su epidemia local, y para eso se necesita mucha solidaridad sobre todo de los países de mayores recursos, y tiempo”.