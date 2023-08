¿Qué es el Phubbing? El molesto hábito con el celular que está separando a muchas parejas

¿Has estado con tu pareja, suena una notificación del celular y automáticamente la persona deja de prestar atención a lo que están haciendo? En ese caso, podrías estar sufriendo phubbing.

El phubbing es un término que surge de la combinación de las palabras “phone” (teléfono) y “snubbing” (despreciar o ignorar), y se define como la conducta de ignorar a una persona, principalmente a la pareja, para prestar atención al teléfono celular en entornos sociales.

Un fenómeno que se da cuando en una reunión social “se ignora a alguien al estar prestando atención al teléfono móvil en lugar de hablar con esa persona cara a cara”, explica Carla Mendoza Nuñez, coordinadora de la Unidad Clínica del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca.

Una de las explicaciones de porqué ocurre el phubbing, está vinculado a un síndrome conocido como FOMO (del inglés fear of missing out), que es el miedo a perderse situaciones o eventos a través de las redes sociales.

“Esto hace que las personas estén revisando constantemente su celular, incluso si eso significa ignorar a la pareja” señala la Dra. Belén Salinas Rehbein, egresada del doctorado en Psicología UFRO e integrante del Laboratorio de Estrés y Salud de la UFRO.

Esta problemática puede ser perjudicial principalmente en la calidad de las relaciones de pareja. Estudios realizados con matrimonios han demostrado que el uso del celular mientras se está con la pareja “se asocia con menor satisfacción marital, sentimientos de exclusión, y percepción de soledad”, añade Salinas.

Según el Estudio Mobile & Conectividad Inteligente 2021 de IAB España, dos de cada tres minutos que navegamos por Internet lo hacemos desde dispositivos móviles.

A diario las personas invierten en sus conexiones una media de 3 horas y 16 minutos. El 60 % de los usuarios confiesa emplear el teléfono para chatear en aplicaciones de mensajería instantánea, navegar por las redes sociales o consultar el correo electrónico.

Es muy común ver este fenómeno en todos los hogares y familias, de hecho, muchos de los problemas a nivel de comunicación familiar y de pareja derivan de este fenómeno social, de acuerdo a la especialista de la U. de Talca.

Por lo que el phubbing “claramente va en aumento y es necesario conversarlo en nuestras casas para poner un mejor clima, con mayores indicadores que hablen de la sana comunicación que debiese darse en la familia y parejas de hoy en día”, añade Mendoza.

La experta, añade que la mera presencia de un smartphone sobre la mesa puede reducir la percepción de cercanía, confianza y calidad de conversación entre dos personas, siendo este efecto más pronunciado cuando se discute sobre temas emocionalmente relevantes.

Por tanto, este comportamiento de phubbing no se reduce a encuentros esporádicos entre amigos, compañeros de trabajo o de clase, etc. sino que puede afectar directamente a la estructura de las relaciones más íntimas y tener cierta influencia sobre la calidad de vida de pareja y familia.

“Es un fenómeno que todos estamos observando cada vez con mayor frecuencia en los contextos de interacción personal y abundan los reclamos al respecto” dice Francisca von Teuber, psicóloga de Clínica Universidad de los Andes.

Por lo que, recalca que es un tema delicado, ya que la relación con los demás es algo decisivo para el bienestar de las personas. En el caso de los niños, añade von Teuber, estos requieren la mirada atenta de sus padres que ellos consultan permanentemente, ya sea en búsqueda de aprobación, de cariño, de apoyo, de reafirmación.

“Que los padres estén tomados por las pantallas es algo dramático o que descuiden el uso de las pantallas que hacen sus hijos para descansar de sus demandas es preocupante” dice la especialista Clinica U. de los Andes.

Las interrupciones para mirar el móvil durante una conversación mientras se está en presencia de la pareja sentimental, es altamente probable que se produzcan de manera frecuente en personas que comparten una gran cantidad de tiempo, como puede ser un matrimonio o cualquier pareja. Lo que puede afectar gravemente la comunicación entre la pareja.

Esto se puede explicar desde el apego que requiere el ser humano, “donde podemos hipotetizar que para que se dé una relación de calidad la sola presencia de la pareja no basta, sino que se deben dar ciertos intercambios afectivos que deben ser recíprocos” enfatiza Mendoza.

¿Por qué las personas hacen Phubbing?

Está bien documentado en la literatura científica que las personas pueden experimentar síntomas de ansiedad al no revisar su celular, y que el acto de tomar el celular o mantenerlo cerca sea una conducta compensatoria para aliviar la ansiedad.

Sin embargo, ignorar a la pareja al revisar el celular también puede ser una forma de evitar conversaciones no deseadas, incomodidad o manifestar malestar con una situación social.

En el caso de las parejas, el phubbing podría ocurrir por distintos motivos, uno de los cuales es la necesidad de mantenerse actualizado de los eventos que ocurren en redes sociales.

Desde la mirada de la neurociencia, Mendoza explica que esto ocurre por un circuito de activación de neurotransmisores, porque “además al ser un “mal hábito” tendremos la tendencia a repetirlo una y otra vez como un círculo vicioso”.

Por otra parte, puede obedecer a una intención, la de hacer sentir al otro cosas como “me puedo entretener solo/a”, o “no te necesito”, o “tengo otros intereses más importantes que estar contigo”, etc.

En este caso, “puede haber una tendencia maltratadora hacia el otro o se está evitando abordar las problemáticas propias de las relaciones de manera más directa, honesta y transparente todo lo cual inevitablemente perjudica la relación” explica von Teuber.

¿Por qué no puedes dejar de ver tu celular?

FOMO

Con el acceso masivo al uso de redes sociales en la primera década del siglo XXI comenzaron a surgir las primeras manifestaciones del síndrome FOMO. En este síndrome tiene componentes afectivos y cognitivos, en los que las personas pueden experimentar deseos persistentes de mantenerse conectados con personas de su círculo social a través de las redes sociales, y la preocupación constante de que las demás personas estén teniendo experiencias gratificantes sin que uno esté ahí para presenciarlas.

“Es por eso que muchas personas sienten que no es posible estar desconectados del celular, incluso en momentos en que típicamente no se debería estar haciendo uso del teléfono, cómo en una cena o en la mitad de una conversación con la pareja” señala la especialista UFRO.

Dopamina

Otro motivo, de este fenómeno se relaciona con el circuito de la dopamina, un neurotransmisor que produce un efecto de placer en nuestro organismo, que se libera cuando se reciben los estímulos sociales positivos de las redes sociales, ya que “cuando sentimos que cumplimos una meta o nos dan esta aprobación de likes secretamos más dopamina y caemos en el circulo vicioso de querer aún más” añade Mendoza.

Esto, en todo sentido genera la sensación de algo más fácil, rápido y gratificante, sin mayor esfuerzo, añade la especialista Clínica U. de los Andes, quien recalca que, “no se trata de demonizar los fabulosos avances de la tecnología, pero hay que entender que cada cosa en su debido lugar y que la relación con los demás tiene prioridad y hay que dársela”.

¿Cómo tratar y evitar este fenómeno?

Un estudio publicado en la revista Journal of Applied Social Psychology, reveló que cuanto mayor era el phubbing, peor era la calidad de la comunicación entre los individuos. Este fenómeno también provoca relaciones personales insatisfactorias y hace que el sentimiento de pertenencia grupal, la autoestima, el valor existencia y el autocontrol queden afectados.

Además, los investigadores señalaron que, este fenómeno es peligroso ya que puede tener lugar en cualquier momento, algo que no ocurre con otras formas de exclusión social más estudiadas.

Dentro de las recomendaciones de las especialistas se encuentra:

Una de las principales recomendaciones es poder conversar sobre el tema, y manifestar los sentimientos de malestar que el uso del celular en momentos sociales ocasiona.

Establecer los límites dentro de la relación, uno de los cuales puede el no uso del celular en momentos de calidad, como salidas a comer. “Se ha sugerido que el uso conjunto del celular en las parejas pueda disminuir los efectos negativos del phubbing, esto es, revisar juntos las redes sociales. De todas maneras, las recomendaciones deben ser acordes a la realidad de cada pareja” explica Salinas.

Dimensionar la relevancia que tienen las personas para nosotros y cómo debemos cuidar y cultivar las relaciones con aquellos que nos importan. El no hacerlo “al principio puede ocurrir de manera imperceptible y sin que nos demos cuenta se han producido distanciamientos difíciles de revertir” señala la psicóloga de y cómo debemos cuidar y cultivar las relaciones con aquellos que nos importan. El no hacerlo “al principio puede ocurrir de manera imperceptible y sin que nos demos cuenta se han producido distanciamientos difíciles de revertir” señala la psicóloga de Clínica Universidad de los Andes

Prescindir del móvil cuando estemos con otras personas . Guardar el teléfono o dejarlo en un lugar apartado “ayudará a evitar que miremos la pantalla a cada momento” dice Mendoza.

Silenciar o desactivar las notificaciones del celular.

¿Cómo reducir la dependencia del teléfono?

Además, con el objetivo de reducir la dependencia del celular, la coordinadora de la Unidad Clínica del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, recomienda: