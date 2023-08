Esta es la fruta más sana del mundo según los CDC de EE.UU.

Limones: Son ricos en vitamina C, puede reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y cataratas, explica la dietista Riehm. Pero no hay que excederse, ya que debido a la acidez de la pulpa y el jugo del limón, Riehm no recomienda consumir limones enteros o grandes cantidades de jugo de limón sin diluir. El ácido puede erosionar el esmalte de nuestros dientes y causar malestar estomacal.