Samsung Galaxy, Huawei y LG: revisa los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir de esta semana

Como cada cierto tiempo, una nueva actualización de WhatsApp dejará a varios modelos de celulares sin utilizar correctamente la popular aplicación de mensajería.

Esta actualización comenzará a operar el 1 de agosto, lo que generará que varios modelos de teléfonos ya no tengan disponible el programa o este solo funcione de manera limitada.

La compañía ha aclarado que no tiene que ver la compatibilidad de la marca o modelo del celular, si no que hay diferentes dispositivos que simplemente no tienen lo necesario para soportar las próximas actualizaciones.

A partir de este 1 de agosto, el servicio sólo será compatible con teléfonos celulares que cuenten con el sistema operativo Android 4.04, por lo que varios modelos de Samsung, LG y Huawei dejarán de recibir soporte de WhatsApp.

La red social ya había termninado con este soporte en enero de 2022a los dispositivos iPhone con sistema operativo iOS9.

Esta es la lista completa de modelos en los que WhatsApp dejará de funcionar:

SAMSUNG:

Samsung Galaxy

Samsung Galaxy Core,

Samsung Galaxy S3mini,

Samsung Galaxy Xcover 2 y

Samsung Trend Lite

HUAWEI

Huawei Ascend Mate

Huawei G740

Huawei D2

LG