Santiago podría vivir la peor ola de calor de su historia

El 8 de marzo de 2015, el termómetro en Santiago superó los 32°C, dando inicio así a una extensa ola de calor, que se prolongó por 14 días y que desde entonces, es la más larga desde la que hay registro en la capital.

Sin embargo, esta histórica marca podría romperse esta semana, si es que las altas temperaturas no aflojan. Para considerar una ola de calor en diciembre, la temperatura máxima debe ser igual o superior a 31,7°C, y la proyección es que esta semana continúen las altas temperaturas, por sobre los 32°C, salvo el día miércoles, cuando la proyección indica “solo” 31°C.

Si ese miércoles se superan los 32°C -como algunas proyecciones climatológicas predicen- existe una alta probabilidad de llegar al menos a los 14 días bajo un regimen de ola de calor. Tanto para el jueves como para el viernes se esperan temperaturas sobre los 32°C, con lo que se igualaría la racha de 2015.

Sin embargo, para el sábado, el termómetro no superaría los 30°C, aunque habrá que esperar si eso ocurre, pues de volver a registrarse altas temperaturas, entonce se superará el récord de 2015.

Foto: Agencia Uno

Hasta este lunes, la ola de calor sumaba diez días, es decir, más de una semana en que el termómetro ha superado los 31°C, para considerar ola de calor, brecha que a partir de este lunes subió a 31,7°C, que ya es el tercer registro más prolongado, solo superado por el de 2015 y otro evento ocurrido en junio de 2013.

Estas han sido las temperaturas en la capital (estación de Quinta Normal) desde el 3 al 12 de diciembre:

-Sábado 3 de diciembre

31,3°C

-Domingo 4 de diciembre

33,6°C

-Lunes 5 de diciembre

32,7°C

-Martes 6 de diciembre

-34°C

-Miércoles 7 de diciembre

32,6°C

-Jueves 8 de diciembre

33,2°C

-Viernes 9 de diciembre

32°C

-Sábado 10 de diciembre

33°C

-Domingo 11 de diciembre

35,7°C

-Lunes 12 de diciembre

32,6°C

Esta segudilla de altas temperaturas en la capital fue catalogado como un Evento de Altas Temperaturas Extremas según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Las altas temperaturas se han extendido entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Este domingo, la estación Quinta Normal anotó 35,7°C, la temperatura más alta registrada este año y la más alta de los últimos tres años.

Además, es la temperatura mas alta registrada al menos en 70 año para los primeros 11 días de diciembre y es la tercera temperatura mas alta registrada desde 1950 para el mes de diciembre.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, explica que las temperaturas repuntaron en los valles de la zona central a partir de octubre. “El año 2022 no había sido uno particularmente caluroso, ni había estado marcado por altas temperaturas, hasta hace dos meses”.

“Esto confirma la enorme influencia que tiene el calentamiento global, y quizás también sean una señal del debilitamiento del fenómeno de La Niña en el Pacífico”, añade.

La actual ola de calor fue creciendo a medida que avanzaron los días durante la semana. El jueves, cuando aún llevaba seis días, era la más extensa en diciembre desde que existe registro, igualando lo sucedido en 2019. El viernes (siete días) se convirtió en la más larga para cualquier mes del verano meteorológico, aunque compartía el récord con febrero, también de 2019.

Sin embargo, la historia continuó tomando aún más fuerza, y este sábado, alcanzó ocho días consecutivos, lo que la convierte en la ola de calor más extensa en exclusivo desde que existe registro, o más bien, de la historia, para un verano meteorológico (que incluye diciembre, enero y febrero). El récord absoluto para cualquier estación del año corresponde a marzo de 2015 con 14 días seguidos.

Este domingo el fenómeno tomó más fuerza, alcanzando diez días de manera consecutiva (35°C a 36°C), situación que podría extenderse durante la semana, amenazando lo sucedido en 2015, cuando la capital registro una ola de calor de 14 días.

Anomalía de temperatura durante el bimestre octubre-noviembre 2022. La referencia corresponde al promedio en el mismo bimestre en el período 1981-1990. Fuente de Datos: ERA5.

El fenómeno no exclusivo de la capital. Desde San Felipe a Puerto Williams, Chile ha registrado 51 eventos de estas características durante los últimos 90 días.

El concepto ola de calor depende del lugar y época del año. Por ejemplo en Santiago, durante noviembre se considera que existe una ola de calor cuando la temperatura durante al menos tres días consecutivos superan los 30,5°C. Para esta semana, el umbral sube a 31,7°C (si la temperatura alcanza ese valor o lo supera, técnicamente la capital sigue en una ola de calor).

Por otra parte, desde el 1 de octubre al 8 de diciembre se desarrolló el bimestre más cálido de la historia en Santiago para ese período, con 3°C sobre valores típicos, rompiendo la marca establecida durante el “Super” Niño de 1998. El fenómeno se extiende al extremo sur del país, exceptuando sectores costeros.

En esta fecha, la temperatura máxima promedio en Santiago fue 27,1°C este 2022, mientras que en 1998 fue de 27,0°C.

La gráfica muestra el trimestre más cálido desde que existe registro. Fuente de Datos: Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El aumento reciente en las temperaturas hará que, a pesar de la influencia de La Niña, 2022 cierre dentro de los diez años mas cálidos jamás registrados desde Santiago hasta el extremo sur del país.

Además, en noviembre se consignaron en Santiago (por primera vez en un mes de noviembre) tres olas de calor, y la primavera meteorológica cerró en Santiago con cuatro olas de calor, igualando récord observado solo en la primavera de 2016.

Peligros para la salud

En este contexto de altas temperaturas, uno de los principales riesgos es la salud de las personas, especialmente aquellas con enfermedades cardiovasculares, que son las personas más susceptibles a sufrir una descompensación de su enfermedad, puesto que el calor produce una vasodilatación en el organismo, provocando que el corazón comience a latir más rápido para aumentar su flujo sanguíneo. Esta acción podría producir una arritmia, o en casos de pacientes con insuficiencias cardiacas, una descompensación.

Sin embargo, de acuerdo con el médico internista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alfredo Parra, a esta población vulnerable también se suman pacientes de diversas enfermedades crónicas como la diabetes. Además, de este grupo de riesgo también forman parte niños, niñas y personas mayores, quienes pueden presentar síntomas acordes a sus condiciones médicas de base.

Frente a las actuales temperaturas extremas, uno de los trastornos que se presentan en la población y que podría tornarse más peligroso es el golpe de calor. Esto corresponde a la incapacidad del organismo de eliminar el exceso de calor producido por exposición prolongada a temperaturas extremas, siendo los más vulnerables los niños, niñas y personas mayores, puesto que no reconocen estas altas temperaturas.

Irene Araya, dermatóloga del Hospital Clínico UCH, explicó que en el caso de los más jóvenes, esta incapacidad se debe a que su sistema nervioso central no está completamente desarrollado, mientras que en los más adultos se debe al deterioro del organismo. “Este golpe de calor puede generar no solamente lesiones en la piel, sino que también un shock hipovolémico, ya que se altera la circulación porque el organismo pone de todo para tratar de disipar este calor y no lo logra. Entonces, se altera la circulación general y esto puede provocar finalmente un shock completo e incluso la muerte” señaló Araya.

No obstante, existen otros síntomas más leves asociados al calor desmedido, los que “tienen que ver con la exposición directa al calor, como las quemaduras, donde la piel se pone roja y caliente, el aumento de la temperatura corporal. También están los síntomas de deshidratación, como por ejemplo el mareo, el vértigo, el dolor de cabeza, alteraciones del comportamiento. Sobre todo, especialmente, en pacientes que son adultos mayores, que no tienen la capacidad de poder resistir los cambios de temperatura”, afirmó Parra.