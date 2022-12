¿Cómo saber si tengo multas de tránsito impagas?

Multas Graves: entre las infracciones se encuentra conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes, con licencia distinta a la que corresponde, no tener placa patente, no respetar signos o señales de tránsito, no tener revisión técnica al día, entre otras. En este caso el monto a pagar va desde 1 a 1,5 UTM.