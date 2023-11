The Cure en Chile: revisa fecha y entradas para el concierto

La banda británica de rock The Cure regresa a Chile con su tour mundial Shows of a Lost World, el cual comenzó el pasado 23 de mayo en Nueva Orleans.

A 10 años de su debut en el país, la agrupación se presentará en Santiago el próximo 30 de noviembre en el Estadio Monumental, recinto ubicado en la comuna de Macul.

Sin embargo, The Cure no vendrá solo, ya que sus teloneros serán los también británicos The Twilight Sad, un grupo de indie rock, y, la banda de rock irlandesa, Just Mustard.

Con su gira Shows of a Lost World, la agrupación no solo visitará Chile, esto debido a que también estarán otras ciudades latinoamericanas como Bogotá, Asunción, São Paulo, Buenos Aires, Montevideo y Lima.

No obstante, los conciertos que hará The Cure en Colombia, Brasil, Argentina y Paraguay, son presentaciones que realizará la banda como artistas principales del line up del Festival Primavera Sound en Suramérica.

¿Cuándo comenzará la venta de entradas para el concierto de The Cure en Chile?

La preventa de entradas se realizará el próximo lunes 26 de junio a las 10:00 horas en Ticketmaster y será exclusiva para los clientes de Entel o las personas que paguen con tarjetas Scotiabank, quienes además podrán acceder a un 20% de descuento.

Posteriormente, el miércoles 28 de junio se realizará la venta general, por medio del mismo sistema Ticketmaster, a las 10:01 horas.

No obstante, las personas que quieran comprar entradas para el concierto de The Cure, deben tener en consideración que se permitirá adquirir un máximo de cuatro entradas por transacción.

¿Cuál será el precio de las entradas?

El valor de las entradas, incluyendo el cargo por servicio y sin descuento, son los siguientes: