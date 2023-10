Con 26 años, la atleta mexicana Carolina Mendoza llegó a Chile para competir como clavadista en los Juegos Panamericanos 2023. Pero, como nos puede a pasar a todos, la joven tuvo un día triste y, mientras yacía apoyada en uno de los tubos de seguridad en el vagón del Metro de Santiago, se largó a llorar.

“Estaba muy nostálgica (...) llorando pero a lágrima suelta. Me valió madre. Y ahí estaba yo, parada en medio de todos, llorando”, comenzó a relatar en su cuenta de TikTok.

A pesar de su tristeza, dos pasajeros chilenos se le acercaron e hicieron varios gestos que la mexicana nunca hubiese esperado.

Atleta mexicana relata un acto de bondad de pasajeros chilenos en el Metro de Santiago: “Todavía hay gente buena”. Foto: JESÚS MARTÍNEZ/AGENCIA UNO

Mientras lloraba, con el cuerpo recargado en un tubo metálico del vagón del metro, una joven chilena se le acercó para preguntarle si estaba bien.

“Es el primer acto de bondad que viví aquí en Chile. Una muchacha me dio unos pañuelos, me los regaló, me dijo ‘quédatelos’”, contó la atleta Carolina Mendoza, además de asegurar que los utilizó para limpiarse las lágrimas.

Pero la amabilidad de los chilenos no terminó ahí. Después de pasar por dos estaciones, otro pasajero chileno se le acercó para consolarla.

Atleta mexicana relata un acto de bondad de pasajeros chilenos en el Metro de Santiago: “Todavía hay gente buena”. Foto: Mario Tellez/La Tercera

“Me empezó a decir que no pasaba nada, es solo una etapa, es pasajero. Yo acabo de pasar por una etapa muy difícil y muy dura en mi vida y creí que era el fin del mundo, pero aquí estoy y me siento bien. Estoy bien y estoy vivo”, relató con emoción la mexicana.

“Me dio una lección de vida importante. Y, más que nada, que todavía hay gente buena en el mundo y que aquí en Chile la gente es muy chida, muy amable y muy lindos la verdad”, aseguró.

El joven pasó de la estación donde debía bajarse para acompañar a la atleta hasta la estación donde ella se iba a bajar, para acompañarla y seguir dándole ánimos.

“Muy lindo, muy amable, pues me hizo sentir mejor. Igual lo que me dijo estuvo muy chido, que todo en la vida son procesos y que al final todo va a estar chido. Así que gracias chilenos, gracias, por ser tan lindos conmigo”, concluyó.

