¿Cuáles fueron las series más pirateadas del 2023?

A pesar de que las plataformas de streaming están en su época dorada y muchas personas tienen suscripciones en una o más, no están exentas de que sus series o películas sean pirateadas en internet.

Las razones que motivan el fenómeno de las descargas ilegales pueden ser muy variadas. Entre ellas, que los usuarios no puedan pagar por una suscripción en todas las aplicaciones o que algunos títulos no estén disponibles en un país determinado, pero sí en otros.

Todos los años el portal TorrentFreak elabora un ranking de las series que han sido más pirateadas en todo el mundo, teniendo en cuenta el tráfico de BitTorrent. El 2023 no fue la excepción, y esta semana, el sitio ya reveló cuáles son las producciones que figuran en la lista.

Estas fueron las series más pirateadas del 2023

Según detalla TorrentFreak, por varios años la serie que encabezaba el ranking de descargas ilegales fue Game of Thrones de HBO Max. No obstante, luego de que la producción finalizara en 2019, los espectadores dejaron de tener tanto interés en ella.

En los años siguientes (2020 y 2021) los títulos de Disney+ se llevaron el primer lugar, específicamente Wandavision y The Mandalorian. Ese cambio no duró demasiado, porque en 2022 se estrenó la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, figurando en la primera posición.

Este 2023, la serie que por lejos fue más pirateada no podía ser otra que The Last of Us, la producción inspirada en un videojuego y cuyo protagonista es el aclamado actor chileno Pedro Pascal. Parece ser que las producciones del intérprete son las más atractivas en este sentido, ya que este año The Mandalorian quedó en el segundo lugar.

The Last of Us fue lo más pirateado del 2023.

Ninguna producción de Netflix se presentó en el listado, a diferencia de años anteriores.

El tercer lugar del ranking se lo llevó Loki, cuyo protagonista es el actor Tom Hiddleston, y en la cuarta posición está Ahsoka.

Revisa aquí el listado: