El crimen ocurrió el pasado 21 de marzo de 2023 en Puchuncaví, comuna de la Región de Valparaíso.

Esa noche, cerca de las 3:00 de la mañana, dos sujetos entraron al local “El Rey de la empanada”, ubicado en el balneario de Las Ventanas con el objetivo de efectuar un robo.

No obstante, cometieron mucho más que esto último.

En la propiedad, los dueños fueron asesinados por este dúo.

Según rescató La Cuarta a partir de la investigación de la Fiscalía, Mónica Reyes (63) fue atacada con un arma blanca, mientras que Patricio Riquelme (60) recibió un disparo mortal en el rostro.

Más tarde, se conoció que los delincuentes que realizaron estas acciones fueron dos ciudadanos venezolanos de 23 y —presuntamente— 16 años, quienes se habían ganado la confianza de la pareja que les brindó trabajo y ayuda.

Incluso, el hijo de las víctimas, Abel Riquelme, afirmó en una entrevista con T13 que habían traído a uno de ellos desde Iquique después que cruzara la frontera en 2020.

Tras aquello, le ofrecieron empleo.

“¿Cómo pudieron actuar de esa manera con unas personas que ni siquiera podían defenderse? (...) Fue una masacre”, lamentó Riquelme, para luego agregar que “nunca nos dio un indicio de que fuera una persona malvada”.

“Prácticamente, ellos le decían ‘padre’ y ‘madre’ a mis padres (...) les estuvimos brindando ayuda, si les faltaban zapatos, zapatillas y aún así no hubo compasión”.

“Fue una masacre”: el caso de los dos venezolanos que fueron condenados por asesinar a un matrimonio que los ayudó. Foto: Patricio Riquelme / Mónica Reyes.

Cómo los encontraron y cuáles fueron sus condenas

Los sujetos entraron al local durante la noche, cuando la pareja estaba durmiendo.

El fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, detalló que “en el teléfono del menor había fotografías y videos de la camioneta (del matrimonio)”, además de otras imágenes en que se podían ver armas.

“Además, se logra establecer a través de un testigo que ellos le habían confesado que querían hacer este atraco”.

Junto con ello, el comisario de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, Jorge Cádiz, explicó que “este homicidio ocurrió por un encargo de la camioneta de las víctimas, que iba a ser vendida en San Felipe”.

“Se encontró en el celular del menor de los imputados fotografías anteriores a la fecha de la ocurrencia (del crimen) y las armas de fuego que fueron encontradas en el vehículo de las víctimas”, añadió.

La madrugada del pasado 21 de marzo, los sujetos salieron a las 4:00 del local de empanadas, a bordo de la camioneta cargada con algunos abarrotes.

Luego, pasadas las 10:00, llegaron a San Felipe, ciudad en la que se toparon con un control vehicular.

“Al ver Carabineros, intentaron detenerse y echar marcha atrás (...) se bajan, se suben y de repente cierran la camioneta y salen caminando”, precisó el fiscal.

Después, los agentes policiales revisaron el vehículo.

“Fue una masacre”: el caso de los dos venezolanos que fueron condenados por asesinar a un matrimonio que los ayudó. Foto: crimen de Puchuncaví.

Al interior encontraron “las especies sustraídas, el cuchillo que estaba ensangrentado y una escopeta hechiza”.

Dichas armas estaban posicionadas en el asiento del copiloto, el mismo en el que iba sentado el presunto menor de edad.

A raíz de este escenario, posteriormente fueron detenidos en San Antonio, para así iniciar un juicio que duró meses.

Finalmente, este 2 de enero fueron declarados culpables.

El mayor fue sentenciado a una pena de 40 años de cárcel, mientras que el menor deberá cumplir 10 años de internación en régimen cerrado, según rescató La Cuarta.

No obstante, la edad de este último todavía no ha sido asegurada, debido a que “hasta el día de hoy no hemos recibido antecedentes de Venezuela, a pesar de que se mandaron a pedir oficialmente”, dijo el fiscal a T13.

Asimismo, el hijo de las víctimas aseguró que cuando volvieron a cruzarse con ellos, el menor de los dos “le abrió el vidrio a mi hermana y le dijo ‘me comí a los viejos’”.

“En 10 años estará libre. ¿Y si nos busca? ¿Y si nos hace algo?”, sentenció.