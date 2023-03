“He visto muchos memes con esta almohada”: Chayanne se ríe del fenómeno de los peluches con su cara

Cuando un artista es muy querido en varias partes del mundo, no es extraño que explote el merchandising con su imagen: posters, chapitas, poleras, encendedores e incluso cojines se han llegado a vender si es que está asociado a una celebridad.

Uno de los que ha protagonizado esa situación es el cantante Chayanne. Recientemente, el puertorriqueño causó furor en su cuenta de Twitter tras referirse a este curioso fenómeno que incluso en Chile se ha visto en ferias de emprendimientos y negocios: peluches o almohadas con su foto en miniatura.

“He visto que subieron muchos memes con esta almohada. ¿Quién la tiene? Manden su foto con la suya”, escribió Chayanne en un tweet.

Bastó esa frase para que cientos de usuarios de la red social le hicieran caso y le respondieran con fotografías de elementos de felpa que llevaban la cara del intérprete de Próvocame, siendo enviados desde distintas partes del continente.

Aquel intercambio dejó ver que el cariño hacia Chayanne traspasa edades y fronteras. Grandes y chicos tenían su propia almohada de Chayanne, incluso algunos usuarios compartieron registros en los que sus mascotas están cómodamente recostados junto a los cojines.

Cómo son los peluches de Chayanne

Casi todos los peluches que mostraron los cibernautas tenían la misma imagen de Chayanne: el cantante lleva un traje oscuro y saluda con su mano, mientras entrega una gran sonrisa y guiña con un ojo.

Lo curioso es la forma de la foto, porque la cabeza del compositor es mucho más grande que su cuerpo.

“Yo te llevé a Argentina y todo”, le comentó el streamer de Twitch Barcagamer, quien transportó su miniatura de Chayanne durante sus vacaciones.

En algunos casos, el diseño de Chayanne fue intervenido y se mezcló con la vestimenta de personajes animados ficticios como Spiderman, Inuyasha, Itachi, Shrek, Goku y Pikachu.

En tanto, otros usuarios dejaron ver que sus “mini Chayanne” no están solos y se acompañan de otras almohadas que llevan la imagen de Luis Miguel e incluso el cantante chileno Luis Jara.

Por su parte, una cibernauta llamada Jocelyn impactó no precisamente por tener un cojín sino que una fotografía junto al mismo Chayanne en la playa, capturada en el año 1996. “Con esa foto me he lucido por décadas y no existían redes sociales así que guardada como hueso santo”, escribió Joselyn en un tweet que acumula más de 22 mil likes.