Una decena de soldados se tiran al vacío desde un acantilado rocoso y las naves espaciales vuelan por el paisaje desértico. Un caballero que viste una armadura se acerca a toda velocidad para enterrarte su hacha, mientras tú te inclinas rápidamente hacia atrás para dispararle una bola de energía electrizante con tus propias manos.

Crees que puede estar muerto, pero solo bastan unos segundos para que descubras que estabas equivocado. La batalla continúa, a un ritmo acelerado.

Gigantes armados, dragones que escupen llamas, ejércitos de violentos enemigos y hechizos de ataque de distintos colores.

Así es Immortals of Aveum (2023), el videojuego recién estrenado que sumerge a los usuarios en un mundo de fantasía, en donde hay múltiples escenarios para explorar en primera persona.

Immortals of Aveum: la nueva apuesta del hombre tras Call of Duty. Foto: Immortals of Aveum / EA.

Fuera de la pantalla, en San Rafael, California, a unos 30 kilómetros desde San Francisco, está Bret Robbins sentado en su oficina.

A diferencia de las escenas descritas, ahí el ambiente es tranquilo. Aunque sí hay cuadros y figuras con un alto nivel de detalle de los elementos que aparecen en Aveum, tales como una estructura que parece ser de acero.

Immortals of Aveum es la primera entrega de Ascendant Studios, una empresa que fundó hace cinco años tras completar una larga trayectoria en compañías como Crystal Dynamics y Electronic Arts (más conocida como EA).

“Estoy súper emocionado, deseando que la gente lo juegue”, comenta a La Tercera el director creativo.

Dentro de su historial figuran varios títulos que han sido valorados tanto por los aficionados como por la crítica especializada.

Immortals of Aveum: la nueva apuesta del hombre tras Call of Duty. Foto: Bret Robbins.

Robbins trabajó en los equipos de Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011), Call of Duty: Advanced Warfare (2014) y Call of Duty: WW2 (2017), además de en los de otros como Dead Space (2008) —nominado a un premio BAFTA en 2009— y The Lord of the Rings: Return of the King (2003), por solo nombrar algunos.

Pero ahora, el foco está en Ascendant Studios y el debut de Immortals of Aveum, una obra que reúne aspectos de lo que ha desarrollado a lo largo de su carrera, pero que tiene un carácter propio y distintivo.

Y lo más importante, una historia y una modalidad de juego individual que prometen destacar esta temporada.

Immortals of Aveum: la nueva apuesta del hombre tras Call of Duty. Foto: Immortals of Aveum / EA.

Cómo es la historia de Immortals of Aveum

En el videojuego desarrollado por Ascendant Studios y publicado por EA, exploramos el mundo a través de la visión de Jak.

“Empieza de forma bastante humilde, como un chico de la calle, alguien que no tiene dinero ni una familia. Tiene unos amigos que son una especie de grupo de ladrones con los que está, pero a medida que transcurren los acontecimientos, gana todo este poder mágico”, anticipa Robbins a LT.

Aquello lleva a que se convierta en un mago de batalla, quien se adentra en un enorme conflicto eterno —la llamada “Guerra Perpetua”— que se ha desencadenado en el territorio de Aveum por miles de años.

Immortals of Aveum: la nueva apuesta del hombre tras Call of Duty. Foto: Immortals of Aveum / EA.

En medio de esa trama “los inmortales son lo mejor de lo mejor”. Robbins los compara con las tropas de los Navy Seals estadounidenses de la realidad, pero llevados a este universo mágico.

Y como es de esperar, Jak “busca convertirse en uno de ellos” y “acaba siendo crucial en tratar de detener la guerra”.

“Así que, es una historia épica que tiene una duración de más de 20 horas (de juego)”, añade el CEO de Ascendant Studios, “quería tomar un montón de elementos de películas y juegos que me gustan mucho, juntarlos todos”.

Immortals of Aveum: la nueva apuesta del hombre tras Call of Duty. Foto: Immortals of Aveum / EA.

Qué similitudes y diferencias tiene con Call of Duty

A raíz de la carrera de Robbins, seguramente te estás preguntando qué elementos de la saga Call of Duty se pueden encontrar en Immortals of Aveum.

Respecto a este punto, el director creativo reconoce que sus nueve años trabajando en dicho título influyeron en el desarrollo de su nueva entrega.

“La sensación de combate y disparo lo era todo. Tenía que sentirse muy bien, los controles debían ser fáciles de usar. El jugador tenía que percibirlos realmente suaves y fluidos. Las escenas de batalla tenían que ser intensas y poner tu corazón a mil por hora, con mucha adrenalina”.

Sin embargo, recalca que el objetivo no fue hacer “un Call of Duty de fantasía”, a pesar de que comparte influencias en el modo de jugar.

En esta línea, enfatiza a LT que Immortals of Aveum “ofrece mucha exploración, puzzles e historia”, además de que tiene “mucho contenido secundario y oculto” en los distintos escenarios.

“Tienes numerosos actos diferentes que puedes hacer en el transcurso. Eso era muy importante para mí”.

Uno de los aspectos más difíciles de concretar, dice Robbins, fue confeccionar el sistema de combate, debido a que “la magia es algo distinto” de desarrollar.

Immortals of Aveum: la nueva apuesta del hombre tras Call of Duty. Foto: Immortals of Aveum / EA.

Bajo esta idea, cuenta que “no es un juego en el que solo disparas tu único hechizo todo el tiempo”. “Para tener éxito, hay que utilizar muchas herramientas diversas”.

Junto con ello, revela que la decisión de hacerlo en primera persona fue tomada desde un principio, debido a que —en este caso— hace que la experiencia se sienta “más intensa y visceral, porque es como si te estuviese pasando a ti”, a través de la personalidad y los comportamientos propios de los personajes que se encuentran en Aveum.

Tales características, además de los detalles de las vestimentas, los paisajes, los ataques y la agilidad de los movimientos, entre otros aspectos, requirieron del trabajo de decenas de personas desde que se creó la compañía.

“Fue todo un reto, pero cinco años después aquí estamos y el juego salió, así que estoy muy contento”, afirma.

Immortals of Aveum: la nueva apuesta del hombre tras Call of Duty. Foto: Immortals of Aveum / EA.

La visión de Bret Robbins sobre la inteligencia artificial y cuál es el próximo paso

Si bien, el equipo de Ascendant Studios no recurrió a la inteligencia artificial (IA) para el desarrollo de Immortals of Aveum —más allá de para mover a los enemigos, como usualmente se hace desde hace décadas en los videojuegos— , Robbins afirma que puede “verle aplicaciones en el futuro”.

“Sobre todo en la preproducción y la previsualización, como una forma de generar rápidamente mucho arte conceptual, de probar ideas o escribir guiones temporales (...) quizás no cosas que llegarían al producto final, pero que ayudarían a imaginar cómo sería un proyecto. Lo veo muy útil a corto plazo. En el largo, ¿quién sabe? Oímos todo tipo de historias acerca de que la IA es capaz de decodificar y crear juegos por sí misma (...) creo que hay algunas áreas en las que puede ser útil, pero nosotros no la hemos ocupado todavía”.

Pese a que Immortals of Aveum acaba de ser estrenado esta semana, Robbins confiesa que “personalmente, me encantaría contar más historias en el mundo de Aveum”.

Immortals of Aveum: la nueva apuesta del hombre tras Call of Duty. Foto: Immortals of Aveum / EA.

“Es gigante y hay un montón de grandes personajes que hemos creado y que quiero volver a ver. No vamos a anunciar nada ahora mismo, pero claramente no puedo dejar de pensar en lo que nos deparará el futuro. Creo que todo es posible”, sentencia a LT.

El videojuego —recomendado para mayores de 17 años— está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en la EA app, Steam y Epic Games Store. No cuenta con micropagos una vez que lo hayas adquirido, aunque sí puedes comprar una versión deluxe con más prestaciones.

Revisa los requisitos mínimos y sugeridos para que funcione óptimamente en tu computador haciendo click en este enlace.