Una gran sorpresa causó la declaración de Jada Pinkett Smith, la actriz y empresaria de 52 años, que es esposa del actor y superestrella, Will Smith. Y es que, aunque el año pasado declaró que tenía planeado divorciarse, no fue hasta hoy que reveló que llevan siete años separados.

La expareja se casó a los 26 años y tuvo dos hijos juntos. No obstante, desde el año 2016 están viviendo “vidas completamente separadas”, pero que no quisieron darlo a conocer al mundo porque no se sentían preparados.

De hecho, durante la recordada ceremonia de los Premios Óscar 2022, donde Smith le dio un bofetón a Chris Rock por hacerse la burla de la alopecia de Pinkett, fue ella misma quien aseguró que asistieron al evento como “familia” y no como pareja, como todos pensaban.

Jada Pinkett Smith revela que lleva siete años separada de Will Smith. Foto: Jordan Strauss/AP

Por qué Jada Pinkett Smith se separó de Will Smith

Legalmente, siguen casados, pero están viviendo vidas aparte. Así lo explicó en el adelanto de su libro la actriz Jada Pinkett Smith, donde toca temas profundos e íntimos, como el consumo de drogas, la depresión y los pensamientos suicidas.

Pero también tocó temas que fueron controvertidos en su vida, como el bofetón de Will Smith a Chris Rock. La actriz confesó que, antes de ir a la ceremonia, tenía un mal presentimiento, pues el comediante ya había hecho una broma sobre ella en esa misma gala, pero en 2016.

Sus miedos se cumplieron, pues sucedió uno de los incidentes más recordados de los Oscar a los que la actriz y ahora autora dedicará un capítulo completo de su libro. Según adelantó, no le molestó que la broma haya sido sobre su propia alopecia, sino por las demás personas que sufren el mismo trastorno y su miedo a que se tome la condición como una broma que pueda escalar hacia el bullying e, incluso, el suicidio.

Jada Pinkett Smith revela que lleva siete años separada de Will Smith. Foto: REUTERS

Pero cuando Will Smith comenzó a gritarle a Rock y se levantó de su asiento, Pinkett se sintió extrañada: “Incluso ahí sigo sin tener claras las razones por las que Will está tan enfadado. Hemos hecho vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer”.

Lo anterior impactó en su salud mental, lo que le trajo recuerdos de su juventud y cuando comenzó a salir con el connotado actor. “Una vez que conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba completamente intoxicada de él y de nuestra dinámica. Realmente sentí que estaba curada. Él se convirtió en mi droga”, reveló.

Y aunque ya llevan cerca de una década separados, la actriz también declaró que “todavía estamos viendo cómo nos arreglamos. Hemos hecho mucho trabajo duro juntos. Sentimos un amor profundo el uno por el otro y vamos a descubrir cómo es para nosotros”.