La obligaron a darlo en adopción: la historia del hombre que encontró a su madre después de 58 años

Timothy Welch era tan solo un bebé recién nacido cuando lo separaron de su madre biológica, June Mary Phelps. La mujer quedó embarazada a los 17 años y, a los 18, dio a luz en The Haven, un hogar en Hampshire, Inglaterra para madres y bebés que gestionó la Iglesia Bautista desde 1945 hasta 1970.

Era en este lugar donde las madres solteras iban a dar a luz y sus bebés eran, usualmente, dados en adopción a la fuerza, pues estaba “mal visto” tener un bebé sin estar casadas con un hombre.

Así fue como, en la década de 1960, Timothy estuvo entre los miles de bebés que dieron en adopción en Reino Unido. Fue acogido por Bill y Eunicé, una pareja de Londres que no podían tener hijos: “Mis padres adoptivos siempre me decían ‘tú eras especial, llegaste a nosotros de una forma diferente’”, cuenta a la BBC.

Timothy Welch junto a sus padres adoptivos. Foto: BBC

El comienzo de la búsqueda

La vida de Timothy con sus padres adoptivos fue “realmente feliz”, en palabras de él. Nunca había considerado buscar a su madre biológica, hasta que Bill y Eunicé fallecieron.

Pero a lo largo de su vida, ya se había comenzado a preguntar quién era él, pues habían ciertos rasgos en su personalidad que lo hacían diferenciarse de su familia adoptiva. Este sentimiento se acrecentó con la muerte de ellos: “Un consejero me dijo que cuando los padres adoptivos mueren, la gente suele volver a sentir curiosidad por su propia herencia, porque todos buscamos una conexión”.

Fue así como en enero de 2022, con 58 años, Timothy comenzó a buscar a su madre biológica. Revisó viejas fotos familiares y así pudo encontrar el lugar donde había nacido: Yateley Haven, Hampshire, Inglaterra. Con esta primera pista, encontró un grupo cerrado en Facebook para familias, madres e hijos que habían nacido en el lugar.

“Solicité unirme al grupo y la moderadora, Penny Green, me respondió y me preguntó por mi historia”, relata. Se trataba de una historiadora aficionada de 62 años que había nacido en el mismo lugar que Timothy y se mostró muy interesada en ayudarlo a localizar a sus padres biológicos.

La madre de Penny fue enviada a The Haven cuando tenía 36 años, pues estaba soltera y embarazada. El lugar decía que “les estaban haciendo un favor” al dar a sus hijos en adopción, sin embargo, se negó a renunciar a su hija, por lo que se cambió el nombre y le dijo a la gente que estaba casada pero que su esposo había fallecido en un accidente de automóvil. De esta manera pudo criar a Penny tranquila.

Pero no era el caso de Timothy. “June (su madre) no tenía elección, sobre todo si quería seguir trabajando ¿Cómo iba a mantenerme sin trabajo?”, se cuestionó.

Penny aseguró que no todas las madres de The Haven sabían que se iban a llevar a sus hijos, pues a la mayoría no les decían y tampoco pudieron despedirse de sus bebés: “Una madre hizo un juguete para su bebé para cuando se lo llevaran, pero como no le dijeron cuándo, nunca pudo dárselo”, recuerda la mujer.

Timothy Welch junto a sus hermanos biológicos.

El reencuentro

Timothy, aconsejado por Penny, solicitó una copia de su certificado de nacimiento en la Oficina del Registro General. En él estaba escrito el nombre completo de su madre biológica, junto con la fecha y el lugar de nacimiento.

A la par, Penny estaba investigando en los datos del censo electoral y en búsquedas de Internet para poder localizarla. La búsqueda dio resultados, pues Timothy encontró al actual marido de su madre biológica, Michael Mortimer, quien después le pasó su correo electrónico a los hermanos de Timothy, Chris y Greg.

Así concretaron un día para reunirse en Londres. “Me siento muy afortunado de haberlos conocido en esta etapa de nuestras vidas y voy a disfrutar mucho conociéndolos a ellos y a sus respectivas familias”, dice Timothy, pues después de ese primer encuentro, considera que sus hermanos son “hombres maravillosos, amables, atentos y reflexivos”.

Pero el momento más esperado estaba por llegar. Después de 58 años separados, el sábado 19 de septiembre de 2022, Chris y Greg llevaron a Timothy a reunirse con su madre biológica. “Fue la primera vez que pude verme en los ojos de mi madre”, cuenta después de reencontrarse con la mujer que fue forzada a darlo en adopción en su juventud.

Aunque se emocionó, el hombre cuenta que al mismo tiempo fue una sensación natural. “Lo que más me gustó fue mirarla y asimilar la persona que es”, recuerda. Su madre tiene algunos problemas de salud, sin embargo, guardaba un buen recuerdo de su hijo, quien a partir de esa esperada reunión comenzó a reconstruir detalles de sus primeros años de vida.

Se enteró que su padre era un musulmán iraní y que tuvieron a Timothy por un “romance fugaz”, pues a ambos les encantaba bailar juntos por las noches en Oxford. Su próxima misión es encontrar a su padre biológico, sin embargo, ahora se dedica a visitar a su madre y “conocerla a medida que pase el tiempo”.