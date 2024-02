“Mi vida cambió”: la reacción de un uruguayo tras conocer tostador de pan chileno

Un joven uruguayo, que frecuentemente crea contenido sobre comida en la plataforma TikTok, quedó impactado con un utensilio que está presente en casi todas las cocinas chilenas.

Se trata del tostador de pan, ícono de la idiosincrasia de nuestro país y que suele estar elaborado de hojalata, con un mango plegable.

En un video que subió a sus redes sociales, el influencer conocido como “El Chicho” calificó que esta herramienta es “el mejor invento de Chile”.

Qué dijo un uruguayo sobre el tostador de pan chileno

“Cuando me vine a vivir a Chile me encontré que en la cocina estaba esto. Yo, por supuesto, no sabía para lo que era”, partió explicando el uruguayo.

Ahí fue cuando decidió preguntar a alguien más de qué se trataba: “Le dije ‘¿para qué es este aparatito cuadradito que tienes ahí en la cocina?’. Y le respondieron que su objetivo, sencillamente, era tostar pan.

El tiktoker uruguayo compartió lo que opinaba del tostador de pan chileno. Foto: Captura.

El influencer valoró la importancia que ha tenido este objeto desde entonces. “Después de que lo empecé a usar mi vida cambió completamente. Amigos, esto es increíble. Este invento es chileno y es un tostador de pan muy sencillo, muy práctico, porque funciona muy bien. Yo realmente estaba como que estos chilenos viven en el 2050″, relató en el video de TikTok.

La publicación del uruguayo provocó que varios cibernautas también celebraran la existencia de esta herramienta infaltable en las cocinas. “Si no tienes tostador de pan, no eres chileno. Se usa hasta que quede un alambre”, escribió un usuario.

Si deseas ver el video, haz click aquí.