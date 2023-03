Julio César Bermejo, un joven peruano de 26 años que trabajaba con su motocicleta de delivery, se reunió con sus amigos en un mirador de Puno, Perú. Era una ocasión importante, por lo que los jóvenes brindaban con una botella de bebida con ron, hasta que llegó la policía.

Su motocicleta yacía cerca de los muchachos y, la mochila roja de la empresa PedidosYa llamaba la atención. Las autoridades la registraron y fue grande su sorpresa al ver que no traía comida, sino que una momia en posición fetal. Según el joven, se trata de su “novia espiritual”, y el brindis que habían hecho esa tarde era porque Bermejo quería compartir su historia íntima con sus amigos.

No era Juanita, era Juan: la inédita historia de la momia que encontraron en una moto de delivery

“De cariño le puse Juanita”

Aunque causó un gran impacto en las autoridades y la prensa local e internacional, Julio César Bermejo se escuchó tranquilo al explicar que la momia que estaba en su mochila duerme con él y que “de cariño le puse Juanita”.

Juanita habría llegado a él por herencia, ya que, según la historia del peruano, hace 30 años su padre “se la quitó a un policía a cambio de un dinero que le había prestado y luego se encariñó”. Así, la momia está en la vida de Bermejo desde que nació y cuenta que siempre estuvo en su casa, al lado del televisor.

No era Juanita, era Juan: la inédita historia de la momia que encontraron en una moto de delivery. Foto: Ministerio de Cultura de Perú.

“Cuando me porto mal me jala la frazada. A veces siento como si me tocara la mano”, confiesa, además de que asegura que nunca la intentó vender, sino que quiso donarla al museo Carlos Dreyer de Puno, pero que el trámite era “demasiado engorroso”, por lo que decidió quedársela.

El Ministerio de Cultura custodia ahora a Juanita y determinó que tiene entre 600 y 800 años de antigüedad y que proviene de la zona oriental de Puno, contradiciendo la historia de Bermejo, quien creía que la momia que cargaba a todos lados era una sacerdotisa de 25 años que lo cuidaba de la muerte.

Pero lo más curioso del descubrimiento que hizo el arqueólogo que verificó la momia es que Juanita en realidad es Juan, pues se descubrió que el cuerpo en posición fetal pertenece a un hombre, por lo que si el joven está diciendo la verdad, vivió en una mentira por 26 años.

Además, Bermejo enfrenta una posible condena de hasta cinco años de prisión por transportar un elemento del patrimonio cultural de Perú sin contar con autorización del Ministerio de Cultura. “Se podría interpretar que es tráfico ilícito de bienes culturales”, informó el arqueólogo.