No es un arco: un físico revela que el arcoíris no es como pensábamos

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 3 minutos

Los arcoíris no son un fenómeno físico: no se pueden tocar, sino solo verlos. Y aunque solo vemos un arco, es la misma forma de la Tierra y los obstáculos de nuestra visión lo que no nos permite ver la verdadera forma que tiene.