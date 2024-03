¿Te ha llegado una invitación de alguno de tus amigos para crearte una cuenta en Temu? Actualmente, son muchos los chilenos que ya están comprando productos en esta página china que ofrece todo tipo de productos muy económicos y con reseñas positivas que capturan a cualquiera.

Tanto así, que los precios por algunos objetos básicos podrían estar mucho más abajo que Aliexpress o incluso Amazon y Mercado Libre.

Pero, ¿por qué Temu es tan barato? Una reciente investigación de la BBC explica quiénes están detrás de este gigante comercio.

Quién está detrás de Temu, el gigante chino que vende productos económicos

Para comenzar a entender el éxito de Temu, es necesario saber que este comercio es parte de PDD Holdings que, según el fundador de China Market Research Group, Shaun Rein, es “un monstruo del comercio electrónico chino”.

El experto le dijo a BBC Mundo que en China todos compran sus productos, “desde altavoces a poleras o calcetines”. En esta línea, aseguró que los chinos están muy orgullosos de la empresa, que es capaz de “matar a los dragones del comercio electrónico de Estados Unidos, como Amazon”.

¿Por qué Temu es tan barato? Esta es la estrategia del gigante chino que gana cada vez más clientes

Su gran competidor, al momento, es Alibaba, que es la empresa china más cotizada en la bolsa estadounidense. Pero Temu ya está disputando el liderazgo, llegando al valor de US$150.000 millones.

Con ese ritmo, ha llegado a repartirse por todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Temu es un éxito en Chile, México y Colombia.

Y la razón detrás de sus precios económicos es, según el mismo medio, porque vende “productos sin marca”. Esta es su gran estrategia: vender directamente desde la fábrica al consumidor, evitando gastos extra, como el almacenamiento. Algo similar a lo que hace la empresa de fast fashion, Shein.

“En Temu entienden que los consumidores, en estos tiempos de inflación y economía turbulenta, buscan comprar productos baratos”, aseguró el analista Neil Saunders a la BBC. “Y la plataforma está permitiendo a las empresas vender sus productos a una décima parte de los precios normales, para acceder directamente a los consumidores de todo el mundo”.

Pero no hay que confiarse al cien porciento. Pese a tener una gran oferta y un sinfín de reseñas positivas, la mayoría de los productos no son de buena calidad y, por lo mismo, no duran mucho tiempo.

El “lado oscuro” de Temu que está siendo investigado

Pese a su gran éxito entre los consumidores de muchos países, el gobierno estadounidense desconfía de Temu e inició una investigación. Posterior a ello, indicó que existe “un riesgo extremadamente alto” de que los productos que venden estén fabricados por trabajos forzados.

En paralelo, la página de la empresa asegura que “prohíbe estrictamente” utilizar mano de obra forzada, ya sea de presos o niños, por parte de todos sus comerciantes. Este sería un requisito imprescindible para las empresas que quieren vender sus productos en Temu.

Además, otros países, como Francia, indicaron que las tiendas como Temu o Shein “dañan el medioambiente y la economía, además de incentivar a los compradores impulsivos”. Es por esto que tienen prohibida la publicidad de algunas empresas similares e, incluso, les piden impuestos anuales para “compensar” el daño.